'Guardianes de la Galaxia' ha arrancado satisfactoriamente en taquilla. Su problema: la segunda semana

Nada mal le ha ido a 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3', la última película Marvel en llegar a salas, y que supone el cierre de la trilogía original de aventuras de este grupo de superhéroes galácticos. También supone la despedida de James Gunn de Marvel, antes de asumir definitivamente sus nuevas tareas como coordinador al frente de DC. Pero... ¿ha cumplido la película con las expectativas?

Un buen fin de semana. La película de Gunn ha arrancado con 114 millones de dólares de recaudación en su primer fin de semana. Es una cantidad muy notoria, sobre todo comparada con la primera entrega de la trilogía, que debutó con 94 millones de 2014. La comparación queda algo más deslucida si la comparamos con la de 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2', que recaudó 146 millones en su primer fin de semana en 2017.

Es la misma cantidad que recaudó 'Super Mario Bros. La Película' hace unos días en su primer fin de semana: 146 millones de dólares. Por ello, 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' no tiene más remedio que verse relegada al segundo puesto de los mejores arranques en taquilla del año. Al cómputo de los Guardianes se suman 168 millones de dólares en la taquilla internacional, lo que le hace alcanzar un total de 282 millones de recaudación en estos primeros días.

El drama de 'Quantumanía'. ¿Quiere esto decir que ante 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' se abre un futuro brillante e impecable? No necesariamente, y la duda reside en la experiencia del anterior estreno Marvel: 'Ant-Man y la Avispa: Quantumanía', que arrancó con unos muy prometedores 106 millones de dólares en su primer fin de semana, pero que pronto cayó en picado, en semanas sucesivas, hasta encontrarse con un total de 500 millones de dólares de recaudación global, lo que no implica graves pérdidas para Marvel, pero sí un toque de atención.

Viene la competición. Para llegar a superar a sus precedentes, esta tercera entrega tiene que ponerse por delante de los 773 millones de la primera y los 863 de la segunda, y para ello tiene por delante duros competidores. En mayo, sin ir más lejos, llega 'Fast X' de Universal el 19 de mayo y el remake de imagen real de 'La Sirenita', de la propia Disney, el 26 de mayo.

La imagen de Marvel. Pero sobre todo, a lo que tiene que sobreponerse 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' es a la propia imagen de la franquicia de que está empezando a dar muestras de agotamiento. Ya no solo es que desde 'Endgame' Marvel no haya vivido un evento comparable: es que la decepcionante caída libre en taquilla de 'Quantumanía' después del primer fin de semana, sin llegar a ser desastrosa, sí que apunta a un comportamiento del público que puede repetirse: los fans irredentos acuden en la primera oleada de espectadores, y el boca a boca hace el resto. Con la tercera película de Ant-Man no lo hizo.

Mario Out. De momento, y aunque el resultado se considera muy ajustadamente por encima de las previsiones (110 millones era lo que preveía Disney, y se ha alcanzado... por los pelos), lo que sí ha conseguido Marvel es destronar a 'Super Mario Bros. La Película'. Lo ha hecho después de todo un mes de abril de reinado, relegándola a una muy decente segunda posición este fin de semana con 18'6 millones de recaudación (lleva ya más de mil millones a nivel internacional).

Mejores notas. Lo que, sin duda, hace respirar a los ejecutivos de Disney en favor de una segunda semana de éxito para la película es su posición mucho más holgada en los agregadores de puntuaciones. En Metacritic, la película de Gunn tiene un 65 de puntuación de la crítica y un 7'5 del público, mientras que en Rotten Tomatoes tiene un 81 y un 95 respectivamente. Muy por encima, desde luego, de los resultados de 'Quantumania': 48/5'8 en Metacritic y 47/83 en Rotten Tomatoes

Cabecera: Marvel

