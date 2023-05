'Spider-Man 2' triunfa sin dificultad en el Playstation Showcase con un extenso gameplay que desvela sus novedades

Estaba más o menos claro que Sony presentaría en su Showcase algo de 'Spider-Man 2', y así ha sido, con un generoso trailer de más de 12 minutos con abundante gameplay y lleno de novedades en las mecánicas. Aunque el juego aparenta ser muy similar en desarrollo y estilo a la magnífica primera aventura arácnida de Insomniac Games, el trailer se esfuerza en desplegar unas cuantas novedades de esta secuela.

Arranca mostrándonos a la que será la némesis principal del juego, Kraven el Cazador, que después de desplegar su habilidad para la caza en la jungla, escoge un nuevo campo para la caza: Nueva York. Allí vemos en acción a nuestros dos héroes principales: Peter Parker y Miles Morales, en dos encarnaciones de Spider-Man bien distintas.

Tan distintas como que Parker va embutido en el traje de simbionte que generará (quien sabe si en esta entrega, aunque la tentación es inevitable) a Venom. De momento lo usa para potenciar sus habilidades, y vemos a un Spider-Man que usa los tentáculos y la fuerza extraordinaria que le proporciona el simbionte para dar una buena paliza a sus contrincantes. Un gran contraste con Miles Morales, que emplea unas habilidades más similares a las de Peter Parker en el primer juego.

Pero eso no es todo: aparte de sugerirse que esta agresividad de Parker será un problema nuclear en esta entrega, vemos a Miles Morales emplear poderes que no vimos en el primer juego. Planea por Nueva York además de moverse con las redes, tiene nuevos movimientos de sigilo, y entre ambos se enfrentan a otro enemigo clásico de Spider-Man, el Lagarto, en lo que podría ser una reformulación de la historia clásica del personaje 'La última cacería de Kraven'. En cualquier caso, un caramelo para fans del primer juego, en un título que parece haber hecho los deberes para no repetir los hallazgos de su precedente.

Cabecera: Sony

