Cinco electrodomésticos en tono pastel para darle color a tu cocina: llegan a Lidl la semana que viene

La cocina es uno de los espacios de casa que se convierten en protagonistas del folleto de Lidl para la semana que viene. Si estás pensando en comprar algún pequeño electrodoméstico y quieres algo diferente al resto, en el supermercado alemán vas a poder comprar, desde el lunes 10 de agosto, varios electrodomésticos (en colores pastel como verde y rosa y también en negro y blanco) a buen precio. Estos son los chollos que merecen la pena para equipar tu cocina.

Freidora de aire caliente por 39,99 euros: de 4,7 litros y seis programas de cocinado.

por 39,99 euros: de 4,7 litros y seis programas de cocinado. Cafetera espresso color pastel por 54,99 euros: para dos tazas y con bandeja antigoteo.

color pastel por 54,99 euros: para dos tazas y con bandeja antigoteo. Tostadora de doble ranura color pastel por 17,99 euros: con función de descongelación.

color pastel por 17,99 euros: con función de descongelación. Robot de cocina por 44,99 euros: para mezclar, batir y amasar.

por 44,99 euros: para mezclar, batir y amasar. Microondas color pastel por 44,99 euros: de 20 litros y con 700 W de potencia.

Freidora de aire caliente

Esta airfryer Silvercrest de diseño retro cuesta 39,99 euros y tiene una capacidad de 4,7 litros. Viene con seis programas preestablecidos e incluye un libro con recetas. Es un electrodoméstico perfecto para asar, hornear y cocer sin usar apenas aceite.

Freidora de aire caliente PVP en Lidl — 39,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Cafetera espresso color pastel

Si eres de los que el café de la mañana no lo perdona y quieres preparar una taza como la de la cafetería pero en tu cocina, esta cafetera espresso llega a Lidl por 54,99 euros el próximo lunes. Permite hacer hasta dos tazas de café a la vez y cuenta con un depósito desmontable de un litro, boquilla de vapor orientable y bandeja antigoteo.

Cafetera espresso color pastel 1100 W PVP en Lidl — 54,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Tostadora de doble ranura color pastel

Aunque muchos ya hacemos tostadas en freidora de aire, la tostadora es uno de esos básicos imprescindibles en casi cualquier cocina, sobre todo a la hora del desayuno. Ahora, en Lidl tienes este modelo por 17,99 euros, que viene con bandeja recogemigas, función de descongelación y doble ranura.

Tostadora de doble ranura color pastel PVP en Lidl — 17,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Robot de cocina

Si eres un fan de la repostería, este robot de cocina o preparador de alimentos es perfecto para ti. Su precio es de 44,99 euros y sirve para mezclar, batir y amasar. Se controla mediante selector giratorio y funciona con un potente motor de 600 W que es capaz de procesar masas pesadas. Su bol de mezcla tiene una capacidad de cinco litros y viene con un libro con 10 recetas.

Robot de cocina PVP en Lidl — 44,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Microondas color pastel

El microondas es otro de esos electrodomésticos imprescindibles en casi cualquier cocina. Este retro de la firma Silvercrest tiene un precio de 44,99 euros y ofrece una potencia de 700 W. Cuenta con una capacidad de 20 litros y viene con ocho programas automáticos, cuatro funciones de descongelación y bloqueo de seguridad para niños.

Y si no llegas a conseguir alguno de estos pequeños electrodomésticos...

Este tipo de productos suele durar poco tiempo en la sección de bazar de Lidl. Si cuando vayas al supermercado ya no hay stock de alguno, te presentamos algunas alternativas (también retro) que pueden interesarte.

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Imágenes | Webedia y Silvercrest (Lidl)

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