Los estudiantes de la PAU se han obsesionado con la FP de Jardinería. En realidad tiene todo el sentido

Cada uno gestiona los nervios como buenamente puede (o sabe). Hace unas semanas, mientras miles de jóvenes preparaban la PAU, la antigua 'Selectividad', un tiktoker llamao Ikero800 publicó un vídeo cómico en el que ironizaba sobre el futuro que se le presenta a los estudiantes con malas notas. La pieza, de apenas 15 segundos, muestra un teléfono con una llamada entrante en la que se lee "FP de Jardinería" mientras el tiktoker tararea una y otra vez esas tres palabras con música de Joseph Haydn de fondo. Gracioso o no, se ha viralizado.

Pero... ¿Tiene sentido?

Rebajando la tensión. Para entenderlo hay que remontarse unas cuantas semanas atrás, cuando miles de jóvenes de toda España estaban pegados a sus escritorios repasando las últimas lecciones antes de la PAU, la prueba en la que muchos se jugaban el acceso a su carrera soñada. Para aliviar la tensión y tirando de sorna, Ikero800, un tiktoker con casi 11.000 seguidores, publicó un vídeo en el que bromea sobre el panorama que se le presentaba a quienes suspendan.

¿Qué panorama? El ciclo medio (FP) de Jardinería y Floristería. O al menos eso es lo que desliza Ikero800 en su vídeo, en el que tararea una y otra vez "efepé jardinería…" mientras suena de fondo un concierto para trompeta de Haydn. En la imagen vemos al joven bailando, la captura de una llamada entrante en la que se lee lo mismo ("FP de jardinería") y un texto que explica: "POV: suspendes todos los exámenes del curso y ves como la FP de jardinería se acerca".

Como dice más un vídeo que una larga explicación, aquí dejamos el link:

@ikero800 Os ha gustado mi canción de FP de jardinería? ♬ sonido original - Ikero800

@danistudyy 😭🤣todos los q tenemos exámenes ahora mismoo😭🫣 Este habría sido mi caso suerte q proxus.es me salvó de esto y me ayudó a sacar notazas, espero qué no me pille el de chapa y pintura examen estudiantes universidad bachillerato humor ♬ sonido original - Ikero800

15.900 vídeos (y subiendo). Lo cierto es que el sketch funcionó. Tanto, de hecho, que el vídeo de Ikero800 va camino de los 87.000 'me gusta' y su broma ha trascendido mucho más allá de su cuenta. El audio original de su pieza, en la que se escucha al tiktoker tarareando con tono desafinado 'efepé de jardinería' mientras suena Haydn de fondo se ha usado ya alrededor de 16.000 veces.

Cambia la puesta en escena, pero la 'banda sonora' es siempre la misma. Igual que el mensaje: la mayoría de la gente lo usa para bromear sobre su PAU o sus notas. "POV: queda un día para la PAU y empieza a sonar", publica uno mientras se graba estudiando. "Nosotros cuando veamos mañana el examen de lengua", comparte otro en un vídeo en el que se ve a un grupo de adolescentes en un huerto con una maceta y una pala. La lista suma y sigue (y suma y sigue).

¿Por qué es importante? Más allá de su viralidad, la broma es interesante porque refleja una realidad que trasciende TikTok, las redes o Internet: acceder a la carrera universitaria soñada resulta cada vez más difícil, lo que se traduce en una carga extra de ansiedad para los estudiantes que se juegan su futuro. Siempre ha sido así (la Selectividad ya dejaba escenas similares), pero la situación parece haberse agravado por la presión que soportan las titulaciones más demandadas.

El año pasado elEconomista.es hizo un estudio analizando una selección de grados y universidades y concluyó que en solo una década las notas de corte se habían elevado de media un 24%. Del 7,78 de media del curso 2015-2016 se había pasado, según los cálculos del diario, a 9,63 en el 2025-2026. elDiario.es hizo un ejercicio similar y aunque sus datos no coinciden, sí lo hace la tendencia general: su estimación muestra que en solo una década se pasó de 6,85 a 8,05.

La 'inflación0 de las carreras. Si antes apenas había cuatro carreras que exigían una nota sobresaliente de 13 (o superior), el curso pasado ese era ya el precio a pagar para acceder a unas 70 titulaciones. Hace unas semanas El Correo hizo un ejercicio similar en Galicia y concluyó que en casi 80 formaciones la nota de corte había sufrido los efectos de la 'inflación', es decir, se había incrementado en solo un par de años (2023-25). En otro centenar la tendencia fue la opuesta.

La presión no es igual en todas las formaciones y destaca sobre todo en dobles grados, Matemáticas, Informática y ciertas formaciones del campo científico.

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Con esos datos se entiende mejor las publicaciones de TikTok en la que los estudiantes muestran sus reacciones al conocer sus notas de la PAU o bromas como la de Ikero800, que ante el éxito del vídeo sobre la FP de Jardinería publicó otros vídeos similares (cambia la música) sobre la FP de Fontanería, FP de Soldadura, FP de Deportes, FP de Cocina o incluso "FP de Churrero".

¿Tan malas son las FP? Para nada. Es más, la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid recuerda que en ciertos casos la FP se ha convertido en "un camino mucho más atractivo que el universitario" a ojos de los estudiantes que acaban la Selectividad. Al menos si hablamos de empleabilidad.

Según un estudio citado por el organismo, el año pasado entre el 73% y 79,5% de los titulados en FP se encontraban en situación de empleo activo, porcentaje que baja al 66% entre los universitarios. Por supuesto, la tasa de afiliación depende mucho del tipo de formación e la que hablemos. Por ejemplo, según U-Ranking en el grado de Medicina o Ingeniería de Computadores supera el 90%.

Lo que dice la Seguridad Social. Los datos divulgados en 2025 por Educación muestran que la tasa de afiliación media en el primer año fue del 36,2% entre los titulados en 2020-21 en FP de Grado Medio y del 51,1% en los de Superior. Esos porcentajes crecen a medida que pasan los años. El tercer año ronda el 63,5% entre los graduados superiores y 72,1% en modalidad dual.

Si hablamos de grados universitarios, en general la tasa de afiliación media es del 49,6% tras el primer año, del 65,6% en el segundo y del 72,9% en el tercero.

¿Y la jardinería? Otro tanto de lo mismo. Digan lo que digan los vídeos de TikTok, la FP que prepara a los jardineros está muy lejos de ser un mal plan para los estudiantes que busquen empleo. Los datos del INE sobre Grados Medios muestran que en 2019 el 71,6% de los titulados como técnicos en jardinería y floristería estaban trabajando y la tasa de actividad ronda el 85,7%.

Con todo, el dato puede variar en función del territorio. El informe sobre inserción laboral del alumnado de FP publicado en 2024 por la Xunta de Galicia revela que la inserción en el ciclo de "Agrojardinería y Composiciones Florales" es del 68,9% y en el ciclo de "Jardinería y Floristería" alcanza el 100%, igual que en la formación de mantenimiento de edificios o diseño en fabricación mecánica.

Con respecto a la remuneración, las tablas salariales del sindicato CCOO muestran que el total anual iba en 2025 de 16.600 a casi 33.100, en función del grupo profesional y rango. Las retribuciones más altas son para los técnicos diplomados y licenciados, que se mueven en torno a los 30.000 euros.

Imágenes | Ministerio de Educación y Jonathan Kemper (Unsplash)

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