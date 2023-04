Huawei Freebuds 5, análisis: un sonido bien afinado dentro de un diseño extravagante

Huawei lleva tiempo haciendo un muy buen trabajo en el universo de los wearables. Tras el veto de 2020 que puso en jaque su división de teléfonos móviles en occidente, la compañía china se ha centrado en dispositivos como los auriculares y los relojes inteligentes. De hecho, han lanzado dos de los mejores exponentes de cada categoría como son el Huawei Watch Ultimate y los Huawei Freebuds Pro 2.

Su último lanzamiento es el de unos Freebuds 5 que viven en una especie de limbo: son unos auriculares de gama alta con cancelación de ruido activa, pero tienen un formato abierto. Esto es algo extraño que ya vimos con los Freebuds 4 y, tras unas semanas probándolos, podemos decir que han mejorado lo que ofrecía la generación anterior, pero no son para todo el mundo. Vamos con el análisis de los Huawei Freebuds 5 para que veas si son los auriculares adecuados para ti.

Ficha técnica de los Huawei Freebuds 5



Huawei Freebuds 5 Dimensiones y peso Auriculares: 32,4 x 17,6 x 22,8 mm; 5,4 gramos Caja: 66,6 x 50,1 x 27,3 mm; 45 gramos Diafragma Controlador dinámico de doble imán de 11 mm cancelación de ruido Activa Tres niveles: general, suave y dinámica Batería Auriculares: 42 mAh Caja: 505 mAh Carga del estuche USB-C Inalámbrica conexión Bluetooth 5.2 compatibilidad Android (app en App Gallery) iOS (aplicación en App Store) extras Resistencia IPX4 en los auriculares Ecualizador Controles táctiles Conexión dual Sensor de proximidad Función de "encuentra tus auriculares" Almohadillas de ajuste precio 159,99 euros

Un diseño que no deja indiferente

Salta a la vista que los Freebuds 5 son unos auriculares diferentes a prácticamente cualquier otro modelo. No solo suponen un cambio radical en la estética de los auriculares que Huawei ha lanzado hasta la fecha (el típico diseño con un bastón muy definido y un cabezal para el driver), sino que no tienen nada que ver con los Freebuds 5i que son de la misma familia.

Me recuerdan a los Samsung Galaxy Buds Live, los auriculares de la casa surcoreana que parecían una judía, pero mientras aquellos quedaban totalmente integrados en la cavidad de la oreja, estos Huawei sobresalen. El ‘bastón’, si es que se puede llamar así, parece que abraza al lóbulo y la primera vez que los tuve entre manos pensé que no iban a ser cómodos. Me equivoqué.

Aquí tengo que hacer un paréntesis porque cada oreja es un mundo. Hay personas a las que les sientan bien casi todo tipo de auriculares: no se les caen, no molestan y la experiencia es buena, pero también hay otros usuarios a los que solo les encaja un tipo de auricular y diseño. Yo estoy en el primer grupo y, excepto con contadas excepciones, no tengo problemas con que se me caigan o molesten.

El bastón parece una gota de metal líquido que cae de nuestra oreja. Todavía no sé si, estéticamente, es algo que me gusta… o no, pero está claro que es diferente

Teniendo esto en cuenta, he llevado los Freebuds 5 entrenando y no he sentido que se me fueran a caer, pero tengo que decir que cuando estoy corriendo o ‘botando’ sí estaba la sensación de que se podían resbalar. Creo que es porque estoy acostumbrado a auriculares intraurales -con almohadilla- y estos van algo más sueltos, pero no he tenido ningún percance y, de hecho, me parecen cómodos.

De todos modos, en la caja se incluyen tres pares de almohadillas que podemos poner sobre el cabezal y lo recubren como una funda de silicona, mejorando algo el agarre. Y siguiendo con el gimnasio, tienen protección IPX4, así que no te tienes que preocupar por el sudor.

La caja, eso sí, no tiene ningún tipo de protección y su diseño también es peculiar. Parece, literalmente, un huevo. En el frontal tenemos un LED de estado, el nombre de la compañía y en la parte inferior el USB-C. No tiene misterio y “resbala” bien por el bolsillo del pantalón, algo positivo para la experiencia del día a día.

Lo que no me gusta tanto es que el tacto es demasiado ‘plasticoso’, no me da la sensación de ser la caja de unos auriculares que cuestan 159 euros, pero se abre bien con una mano y los auriculares son fáciles de coger. Esto puede parecer baladí, pero generaciones anteriores de Freebuds eran algo caprichosas al momento de sacar los auriculares de la caja de carga.

Sonido con pegada y una cancelación activa que sorprende

El diseño es importante, pero al final nos compramos auriculares tanto por la calidad del sonido como por la cancelación activa de ruido, si es que tiene esa tecnología, claro. Aquí Huawei ha sacado unos auriculares perfectamente afinados que sorprenden porque tienen un driver más pequeño que el de la generación anterior, pero no afecta para nada a la calidad sonora.

Con el ecualizador estándar -sí, esta generación trae ecualizador-, los Freebuds 5 presentan un sonido rotundo: graves definidos y con la potencia justa, medios que están donde deben y agudos que brillan en los temas en los que deben sobresalir.

Me han encantado para todo tipo de música. Últimamente, estoy todo el día con la lista de reproducción de Synthwave Boy, donde se puede apreciar que los graves son contundentes y no eclipsan al resto de frecuencias, pero también he probado mis listas habituales con bastante nu metal, rock, algo de heavy y rock alternativo. No es el sonido más plano que puedes encontrar (algo que sería lo ideal), pero no está descompensado.

Aparte de la música, se portan genial con la voz en series, pelis y vídeos de YouTube y si los compras por su calidad, el driver de 11 milímetros te va a dejar más que satisfecho. Ahora bien, no hay que obviar que el precio es alto porque, entre otras cosas, ofrece cancelación activa de ruido.

Para que esta cancelación o ANC -por sus siglas en inglés- funcione de la mejor forma posible, debe haber un trabajo de hardware y software en el auricular, pero también un aislamiento del canal auditivo mediante almohadillas en los auriculares circumaurales (los de diadema) o con las almohadillas de los intraurales.

Huawei ya apostó por esta cancelación activa en los Freebuds 4 y, siendo un método extraño, lo cierto es que ha mejorado y funciona mejor de lo que esperaba en esta generación. No, no vas a activar la cancelación y los sonidos de tu alrededor van a desaparecer. Evidentemente, como no hay algo que selle el canal auditivo, todos los ruidos se van a colar, pero sí consigue disimular los sonidos más molestos.

Te voy a poner un par de ejemplos: en la calle, si activas la cancelación, vas a mitigar mucho el sonido de los coches a tu alrededor. Si los tienes pegados no, claro, pero sí disminuirás bastante el sonido ambiente. En casa, si estás trabajando con la ventana abierta, el barullo de la calle te molestará menos y el sonido del teclado mecánico también es como más lejano.

Sin embargo, si te hablan o llaman al timbre, te enterarás perfectamente. Es decir, es como bajar el volumen a ciertas frecuencias del exterior, pero sin perderte en tu mundo de música. Y, para ciertos usuarios, eso puede estar genial. Reconozco que yo soy de los amantes de la cancelación total.

Ahora bien, aunque funciona de forma correcta e incluso sorprendente, no te recomiendo que la tengas siempre activada. Hay dos modos: general y suave, así como uno que va cambiando entre ellos en función del ruido ambiente, pero activar esta cancelación tiene un precio tanto en autonomía como en la calidad del sonido.

Y es que, cuando activas el ANC notarás una especie de ruido blanco constante. Te olvidas de él al minuto de encender la cancelación, pero es algo que afecta a la calidad de la reproducción. Así que, si no estás en un ambiente ruidoso, no actives la cancelación. Lo agradecerás.

Además de la calidad sonora, algo que siempre está bien probar son los micrófonos. En este caso se encargan tanto de recoger el sonido ambiente para la cancelación activa como, evidentemente, ‘pillar’ nuestra voz para las llamadas o mensajes de voz.

Debo decir que, en las llamadas estos últimos días, nadie se ha quejado por microcortes o por la calidad de la voz, algo positivo teniendo en cuenta que siempre que hablo por teléfono con auriculares es porque estoy por la calle.

Compatible con iOS y Android, aunque con opciones distintas

Visto el sonido, vamos con el control y la aplicación. Antes de nada, vas a poder utilizar los Freebuds 5 sin necesidad de una aplicación. Simplemente, presiona el botón lateral durante unos segundos para poner los auriculares en modo visible, vincúlalos con el móvil y listo.

Izquierda, Android. Derecha, iOS.

De este modo, los controles serán los predeterminados, pero tenemos la app AI Life en la que los vas a poder personalizar. Son táctiles, funcionan de forma bastante precisa y lo cierto es que esta personalización no tiene mucho misterio.

Por ejemplo, la acción de los dos toques sí tiene varias consecuencias (reproducir/detener, pasad canción o activar el asistente), pero la opción de deslizar o de mantener pulsado sirve para subir/bajar volumen y habilitar/deshabilitar la cancelación activa respectivamente… y ya. Es decir, son esas dos opciones o nada. Me habría gustado algo más de personalización, como la opción de llamar al asistente del móvil.

Además, la app nos proporciona algunas cositas extra que siempre vienen bien (y que nos permitirán aprovechar más estos auriculares. Para empezar, funciona tanto con Android como con iOS, pero hay una diferencia importante: en Android no se puede instalar desde la Play Store y en iOS sí aparece en la App Store.

Si tienes un móvil Huawei, tiene emparejamiento rápido y automático, pero si es cualquier otro Android, debes escanear el código QR de la caja de los auriculares, que te llevará a la App Gallery en el navegador y, a través de ahí, podrás instalar la aplicación en el móvil otorgando permisos para instalar apps desde fuentes externas. Es una de las consecuencias del veto estadounidense, vaya.

Vas a poder tener emparejados los auriculares a la vez a dos dispositivos (en mi caso un iPhone y un Android) y las opciones van a ser similares. Tienes los mismos controles de cancelación de ruido, los mismos ecualizadores predeterminados o la opción de crear uno personalizado, la opción de personalizar los gestos, la función de buscar los auriculares, y el seleccionar si queremos una baja latencia de audio y la detección de uso para que active/desactive automáticamente la reproducción si nos los quitamos.

Hay un par de cositas adicionales en Android. Y es que, vas a poder ver el codec (LDAC en mi caso con el Vivo X80 Pro) y vas a poder priorizar la calidad del sonido o la calidad de la conexión.

Yo lo he tenido configurado con la calidad al máximo y, tanto en el iPhone como en el Android, no he tenido problema alguno con la distancia del Bluetooth: son de los mejores auriculares que he probado en este sentido. Puedo dejar el móvil en una punta de la casa, ir a la contraria y no tener interferencias.

Batería para cinco horas sin problema y unas 30 si contamos las cargas de la caja

En la app también vas a poder comprobar rápidamente el nivel de batería tanto de los auriculares como de la caja y, como no podía ser de otra forma, hemos hecho todas las mediciones necesarias y podemos decirte que se ajustan a lo que Huawei detalla en su web de soporte.

La compañía dice que los auriculares ofrecen cinco horas con cancelación desactivada, tres horas y media con cancelación activa y un total de 30 horas (contando las cargas de la caja) si no tienes la cancelación activada. Aquí van los resultados de dos sesiones de reproducción:



prueba sin cancelación activa Volumen al 50% PRUEBA con CANCELACIÓN ACTIVA VOLUMEN AL 50% una hora Queda un 84% Queda un 75% dos horas Queda un 63% Queda un 46% batería agotada Tras 5:15 Tras 3:31

No estamos ante una autonomía fuera de serie con la cancelación activada, ya que esas tres horas y cuarto son algo menos que lo que marca la medición oficial, pero sin la cancelación activa tenemos para cubrir, sin pasar por la caja, muchísimas horas del día.

Los Freebuds 4 venían en dos versiones: sin carga inalámbrica y con ella, si pagabas 20 euros más. Con los Freebuds 5 no hay que elegir

La carga es uno de los mejores puntos de estos auriculares porque es rapidísima. Si los agotas y los metes 10 minutos en la caja, tendrás un 77% de la batería. En 15 minutos llegas al 92% y en 19 minutos llena el 100% de la batería.

Y si contamos las cargas de la caja, y empezamos la medición con los auriculares y la caja al 100%, también rozamos esas 30 horas que promete Huawei. De nuevo, lo hemos medido y este ha sido el resultado:



Nivel de carga de la caja Tras el Ciclo 1 89% restante TRAS EL Ciclo 2 66% restante TRAS EL Ciclo 3 43% restante TRAS EL Ciclo 4 12% restante TRAS EL Ciclo 5 Caja agotada, auriculares al 35%

Todas estas mediciones dependen mucho de la música escogida, así que parea que mis pruebas fueran lo más científicas posible, he estado escuchando en bucle la lista de reproducción de Lofi Girl desde Apple Music. De este modo, las canciones eran iguales y el volumen siempre estuvo al 50%.

A la hora de cargar la caja, podemos hacerlo mediante USB-C o vía inalámbrica. Simplemente, apoya la caja en un cargador Qi y deja que haga lo suyo, pero ten en cuenta que la carga inalámbrica es considerablemente más lenta que la carga por cable.

Huawei Freebuds 5, la opinión de Xataka

En un mercado en el que prácticamente todos quieren parecerse a los AirPods de Apple, se agradece que haya una nota discordante. Compañías como Nothing (con sus Ear Stick) y Huawei con estos Freebuds 5 apuestan por algo diferente, y creo que hay un público para estos auriculares.

Durante años he sido un usuario que prefería la cancelación activa total: cuanto más aislado del mundo, mejor. Sin embargo, desde que tengo una perrita y la saco a pasear, agradezco auriculares con un buen modo transparencia o, directamente, auriculares abiertos.

Si necesitas cancelación activa, pero no quedar aislado, son para ti. El sonido es brutal y lo único que nos genera dudas es qué tal funcionará este diseño en otras orejas.

No se los recomendaría a alguien que quiera meterse en su mundo gracias a una cancelación activa fuera de serie. Para eso hay otras opciones a precios similares, pero sí los recomiendo a quien quiera que se sigan filtrando los ruidos del exterior, pero que lleguen a un volumen considerablemente inferior.

El diseño es cuestión de gustos, ahí no me voy a meter, y lo que está fuera de toda duda es la calidad del sonido. El driver de estos Freebuds 5 es más pequeño que el de la generación anterior, pero el rendimiento es sensacional con todo tipo de música. El precio es elevado, sí, pero suenan de lujo y, al final, no hay tantos auriculares abiertos en el mercado que tengan esta opción de cancelación activa de ruido.

8,1 Diseño 9 Calidad de sonido 8,75 Cancelación de ruido 6,5 Ergonomía 8,5 Experiencia de uso 8 Autonomía 8 A favor El diseño es original y cómodo (para mí).

Sonido equilibrado y con opciones de ecualización.

Carga rápida de la caja y auriculares. En contra Las vueltas que hay que dar para descargar la app en Android.

La cancelación de ruido es para usos muy concretos.

Autonomía justita con ANC.



