La industria cripto está produciendo muchos millonarios. Así que Ferrari permitirá comprar sus coches con Bitcoin

Elon Musk jamás escondió su amor por las criptodivisas, pero en marzo de 2021 fue más allá y dio un paso singular: permitió que cualquiera pudiera comprar un coche de Tesla con bitcoin. Aquello duró lo que un suspiro, porque dos meses después deshabilitaban esa opción alegando que no ayudaba con el consumo energético. Fuera o no la verdadera razón, parecía que aquello no era demasiado buena idea, pero ahora la legendaria Ferrari ha anunciado que ofrecerá esa misma opción.

Compra con criptos. La firma ha anunciado que permitirá que la gente pague la compra de sus coches de lujo con criptomonedas. La medida ya se ha activado en Estados Unidos y también estará disponible en Europa a petición de sus clientes, aseguró Enrico Galliera, director comercial de Ferrari, en declaraciones a Reuters.

Ya no consumen tanto. Este directivo sabe qué ocurrió con Tesla, pero afirma que el segmento de las criptomonedas ha hecho esfuerzos para reducir las emisiones que se producen debido a los procesos de minado. Entre las mejoras están nuevas versiones del software y cadenas de bloques, pero también el creciente uso de energías renovables para minarlas. De hecho, afirmó, "nuestro objetivo de cero emisiones para 2030 a lo largo de toda nuestra cadena de valor está totalmente confirmado".

Los nuevos ricos mandan. La medida llega de las peticiones del mercado y de sus concesionarios, que han visto cómo muchos inversores en criptomonedas pedían este tipo de opción. "Algunos son inversores jóvenes que han construido sus fortunas en torno a las criptomonedas", comentó. "Otros son inversores más tradicionales, que quieren diversificar sus carteras".

Impacto reducido. A diferencia del caso de Tesla en el que el precio era mucho más asequible, los coches de lujo de Ferrari —que suelen partir de los 200.000 euros y llegan a los dos millones de euros en algunos modelos— tienen unas ventas limitadas: se estima que en la primera mitad de 2023 Ferrari vendió 1.800 coches en todo el continente americano. La intención de la firma es "ayudarnos a conectar con gente que no son necesariamente cliente nuestro pero que se puede permitir un Ferrari".

Bitcoin y Ethereum, protagonistas. Para evitar sustos Ferrari colaborará en estas operaciones con BitPay, una de las mayores plataformas de procesamiento de pagos con criptomonedas. Se permitirán transacciones en bitcoin, ETH y USDC, pero puede que en otras regiones acepten otras criptos.

Criptos con garantías. Los precios serán idénticos en dólares que en estas criptodivisas, y de hecho Bitpay convertirá automáticamente los pagos con criptos en moneda tradicional. Eso facilitará las operaciones a los concesionarios, que estarán protegidos de posibles fluctuaciones importantes de los precios de las criptomonedas. En BitPay también se asegurarán de que esas criptomonedas proceden de fuentes legítimas y no de potenciales procedimientos delictivos.

¿Funcionará esta vez? La decisión tomada por Ferrari ha sido aceptada por la mayoría de los concesionarios de la marca en EEUU, pero es que además la firma parece tener mucha confianza en este tipo de opción, que según ellos otros adoptarán "pronto".

