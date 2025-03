Samsung atraviesa una de las etapas más difíciles de su historia. Su problema es que no es capaz de seguir el ritmo a TSMC y SK Hynix

Samsung está lidiando con una etapa complicada. Estas declaraciones efectuadas hace apenas unas horas por Han Jong-hee, codirector general de esta compañía surcoreana, diagnostican con precisión qué le está sucediendo: "Ante todo me disculpo sinceramente por el hecho de que el rendimiento de nuestras acciones no haya cumplido con sus expectativas. En el último año nuestra empresa no ha respondido correctamente al mercado de los semiconductores para inteligencia artificial (IA), que evoluciona rápidamente".

Este mea culpa está dirigido a los accionistas de la empresa y expresa que la cúpula directiva reconoce no haber tomado las decisiones adecuadas durante los últimos años. "Nuestra ventaja tecnológica se ha visto comprometida en todos nuestros negocios. Es difícil ver que se estén haciendo esfuerzos para impulsar grandes innovaciones o asumir nuevos desafíos. Solo hay intentos de mantener el statu quo en lugar de generar cambios disruptivos", reza un comunicado interno escrito por Jay Y. Lee, el presidente de la compañía, según Reuters.

La pérdida de competitividad es un gran problema para Samsung

Las declaraciones de Han Jong-hee insinúan con claridad que Samsung no ha sido capaz de subirse al tren de la IA que actualmente conduce el fabricante de semiconductores taiwanés TSMC sin apenas oposición. Esta última compañía produce los circuitos integrados para IA que diseñan NVIDIA, AMD, Broadcom y otras empresas, lo que le ha llevado a liderar la industria global de la fabricación de chips con una cuota aproximada del 60%.

El rendimiento económico de TSMC es perceptiblemente mejor que el de Samsung

La empresa liderada por C.C. Wei dio a conocer a mediados del pasado mes de enero sus resultados económicos durante 2024, y son extraordinarios. De hecho, sus ingresos batieron un récord al aumentar un 34% frente a los que obtuvo en 2023. Solo durante diciembre de 2024 rebasaron los 8.400 millones de dólares, una cifra que representa un incremento del 57,8% frente al mismo mes del año anterior. El motor de estas cifras son, precisamente, los semiconductores para aplicaciones de IA. El rendimiento económico de TSMC, como acabamos de ver, es perceptiblemente mejor que el de Samsung.

No obstante, esto no es todo. Y es que la también surcoreana SK Hynix amenaza con mucha rotundidad el liderazgo de Samsung en el mercado de los chips de memoria. De hecho, ya ha superado los beneficios de esta última compañía gracias a la excelente acogida que están teniendo sus memorias HBM (High Bandwidth Memory), que están diseñadas para trabajar codo con codo con las GPU para IA. En esta coyuntura la esperanza de Samsung para volver al camino del crecimiento reside en los chips de 2 nm.

Y los primeros brotes verdes ya han llegado. El diseñador japonés de chips para IA Preferred Networks (PFN) y una compañía surcoreana especializada en el diseño de unidades de procesamiento neuronal (NPU) ya han formalizado pedidos para su nodo litográfico de 2 nm. De hecho, DigiTimes Asia asegura que la producción masiva de circuitos integrados de 2 nm ya ha comenzado en las plantas surcoreanas de Samsung. Sea como sea de una cosa podemos estar seguros: 2025 será el año de los semiconductores de 2 nm. TSMC parte de una posición muy cómoda, pero con toda probabilidad Intel y Samsung también van a poner toda la carne en el asador.

Imagen | Samsung

Más información | SCMP | Reuters

En Xataka | Corea del Sur teme las represalias de EEUU. Para evitarlas sus antiguos equipos de litografía cogen polvo en un almacén