'El problema de los 3 cuerpos' triunfa, pero no en China: los espectadores se rebelan contra la visión de Netflix de la novela

El principal desafío de Netflix con 'El problema de los 3 cuerpos' no era alcanzar el éxito (aunque las cifras aún no se han hecho públicas, en este momento ostenta el número 1 entre las series más vistas), para lo que había ganchos de sobra. Lo complicado era gustar del mismo modo en China, el país de origen de la novela de Liu Cixin en la que se inspira la serie, sobre todo teniendo en cuenta los cambios que la adaptación llevaba a cabo.

El principal de estos cambios es la llegada de un reparto más internacional, que hace que se dividan muchas de las funciones que hacían los personajes chinos de la novela original, a lo que se suma una visión más esquemática que en el libro de los años de la Revolución Cultural de los sesenta. Todo ello ha dado pie a que los espectadores chinos que han podido verla (mediante VPNs, ya que Netflix no tiene servicio en el país) hayan expresado algunas opiniones. Muchas de ellas negativas, según cuentan Reuters y nuestros compañeros de Espinof.

En Weibo, la red social más extendida en China, abundan las quejas: "Netflix, no entiendes nada de "El problema de los tres cuerpos" ni de Ye Wenjie, ¡sólo entiendes de corrección política!", decía un espectador en referencia a una de las escenas iniciales, que hace referencia a los actos de la Guardia Roja, actos que aún hoy siguen siendo polémicos en China. Otro decía: "La primera escena me dejó boquiabierto. Aunque me lo esperaba, la escena me sorprendió".

El centro de la acción en Reino Unido, más que en China, ha sido también motivo de críticas. Un usuario de otra red social del país, Douban, decía que "los occidentales no pueden aceptar la idea de que los chinos inventen tecnología punta", en referencia a la invención de un sistema de nanofibras relevante en la trama, que en la serie es creado por una científica occidental.

El pasado viernes, además, el slogan 'La versión china gana" fue tendencia en Weibo, debido a las comparaciones que se suscitaron entre la versión de Netflix y la serie china que también se inspira en el libro, más extensa y fiel a la novela de Liu Cixin. Esta versión, obra de la división de vídeo de Tencent, recibió un nuevo impulso y fue ampliamente consumida en streaming aprovechando la publicidad que estaba recibiendo la producción de Netflix.

En términos generales, el público chino que ha tenido acceso a la versión de Netflix ha coincidido en que es una producción en la que muchos aspectos genuinamente chinos de la novela original son distorsionados para gustar al público occidental. Un usuario de Douban afirmaba tras verla que era "un producto de Hollywood que valora el heroísmo individual".

