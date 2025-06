Quiero la chaqueta de 'Breaking Bad' y el vestido de 'Euphoria': así es el fenómeno de comprar la ropa de las series

La devoción y el fetichismo van de la mano demasiado a menudo: quién no ha querido calzarse alguna camiseta, una chaqueta o un complemento especialmente vistoso de alguna de sus series favoritas. Todos recordamos prendas de nuestros personajes icónicos de televisión, y esta web los pone a nuestro alcance. Te guste 'Hacks' o te cautive 'Miércoles', aquí tienes acceso a vestimenta directamente sacada de la televisión.

Compra tu tele. El concepto de esta web, ShopYourTV, es sencillísimo: navegando por los apartados de series tan distintas como 'Solo asesinatos en el edificio' o 'Riverdale', podemos acceder a una amplia selección de prendas empleadas en ellas: pantalones, camisas, chaquetas, zapatos, blusas, bisutería... una amplia selección de prendas a las que entramos a través de pequeños apartados que incluyen una captura de la serie con la prenda en uso y una imagen de la ropa en cuestión. Si lo deseamos, tendremos acceso a un enlace de compra si la prenda sigue en venta o, en el peor de los casos, a alguien que la vende en Ebay o similar.

Queremos ser como ellos. La televisión siempre ha sido fuente de inspiración para la moda. Lo fue antes de la llegada del streaming, con iconos catódicos como 'Mad Men', que volvió a poner de moda el estilo vintage. Pero la llegada del streaming ha masificado las ficciones televisivas hasta extremos nunca vistos antes. Por ejemplo, 'Euphoria' impactó notablemente en la moda de los jóvenes, sobre todo en el estilo que se vino a conocer como Y2K (inspirado en cómo se vestía a finales de los años noventa y principios de los 2000). Durante su emisión, se multiplicó la búsqueda en internet de ese término y de vestimentas específicas según iban saliendo en los episodios, como "pantalones de tiro bajo". Un efecto similar tuvo 'Stranger Things' con la moda de los años ochenta.

Lujo accesible. Una de las primeras series en impactar en el guardarropa de las espectadoras de manera profunda fue 'Sexo en Nueva York', que pese a que mostraba modelitos fuera del alcance del común de las mortales se convirtió en un fenómeno cuando webs sobre moda empezaron a difundir alternativas baratas para imitar el look de las protagonistas. La serie sigue adelante con su secuela tardía 'And Just Like That...", que no es extraño que sea una de las categorías estrella de ShopYourTV. No es una tendencia aislada: el estilo chic de 'Emily in Paris' o, para los más atrevidos, la moda de la Regencia de 'Los Bridgerton' son imitadas en internet no solo en tiendas, sino en tutoriales de influencers para, por ejemplo, bridgertonizar tu vestuario.

La ropa como seña de identidad. Más allá de la moda o del capricho momentáneo (quién no se ha visto tentado de calzarse el sombrero de Eisenberg, aunque sea para decir las frases icónicas de 'Breaking Bad' delante del espejo, un poco en modo 'Taxi Driver'), el vestuario es una de las muchas formas que tiene la comunidad fan para buscar cohesión e identificación. En un escalón intermedio entre el merchandising y el cosplay, la moda brilla fuera de la pantalla de un modo singular: permite la identificación con las ficciones de la única forma útil posible (salvo que lo que nos guste sea 'Juego de tronos', claro).

Comprar más y mejor. Aunque tiendas como ShopYourTV y otras que la imitan, como WornOnTV o Spotern, son actualmente la mejor forma de acceder a la vestimenta de nuestras series favoritas, es posible que veamos un cambio radical en ese sentido en los próximos meses. La publicidad de Prime Video, por ejemplo, permitirá el acceso directo a la tienda de Amazon desde las series, lo que facilitará la compra de artilugios que aparezcan en las ficciones (y propiciará que estas incluyan contenido promocional, nos tememos). El empleo de IA en la publicidad en streaming, que ya ha sido adelantado por gigantes como Netflix, también redundará en este sentido.

