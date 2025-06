Si te parece que el streaming está llenándose de anuncios, Prime Video viene para darte la razón: va a doblar su publicidad

En enero de 2024, Amazon introdujo anuncios en su programación. Era una más (la última importante, de hecho) en la larga lista de plataformas que los estaban embutiendo en su catálogo, buscando la mejora de sus resultados y siguiendo los pasos de la que ya por entonces marcaba el ritmo de los cambios en la industria, Netflix. Y aunque prometió un porcentaje muy específico de publicidad en sus programas, ahora -un año y medio después de aquel anuncio- está incrementándolo sin avisar.

De tres a seis. El trato parecía razonable: de dos a tres minutos y medio de publicidad por cada hora de programación. Pero según cuenta Adweek a partir de un estudio hecho con seis anunciantes y documentos a los que ha tenido acceso el medio, ese porcentaje se ha doblado en los últimos meses, hasta llegar a unos cuatro-seis minutos por hora de programación. A principios de este mes, la propia Amazon lo anunciaba en un email dirigido a sus anunciantes, según Adweek.

Por qué lo hacen. El movimiento de Amazon tiene un objetivo claro: incrementar el número de espacios disponibles para publicidad, lo que va en la línea de la mejora de sus servicios para anunciantes, que también detalla el medio: un sistema de información a sus clientes acerca del rendimiento de sus anuncios que, al parecer, supera al de sus competidores, subastas privadas de espacio y mejoras mediante inteligencia artificial de cara al futuro. En la actualidad, su promedio de anuncios es comparable a la de otras plataformas, pero aún está muy lejos de la televisión tradicional, donde la publicidad está en torno a los quince minutos por hora.

La publicidad llegó para quedarse. Prácticamente ninguna de las grandes plataformas emiten ya sin anuncios. Netflix no solo fue la primera, sino que está eliminando el plan básico sin publicidad, para que los suscriptores no tengan más remedio que pagar más si quieren evitarla. Le siguieron Max de Warner, Disney+ y SkyShowtime. Solo Apple TV+ parece resistirse de momento a implementarlos, aunque lo hará en un futuro. Y la cosa no va a cambiar de momento: están generando ingresos, así que el paso adelante de Amazon tiene sentido.

Anuncios mejores. Aunque el incremento de la publicidad no es una buena noticia para nadie (ni siquiera para los anunciantes, que ven cómo desaparece el halo de exclusividad que podrían tener estos espacios originariamente), es cierto que se trata de una publicidad más sofisticada que la de la televisión tradicional, más en línea de lo que sucede en internet, pero menos masificada. De este modo, los anuncios no solo pueden segmentarse según intereses y grupos demográficos de la audiencia en base a los datos que Amazon guarda sobre nosotros, sino que se pueden implementar avances tecnológicos como la posibilidad de comprar directamente desde el anuncio. En la tienda de Amazon, claro.

La experiencia cae. Por supuesto, hay un principal perjudicado en todo esto: el cliente que ve cómo los anuncios se multiplican sin que pueda hacer nada por frenarlos. Todo esto sucede mientras las prometidas calidades superiores en imagen y sonido, como el 4K entre otros, no se estandarizan sino todo lo contrario. En la propia Amazon, por ejemplo, Dolby Vision y Dolby Atmos desaparecieron del plan básico de Prime Video, lo que, a efectos prácticos es una subida del coste del servicio aunque no cambie la tarifa: menos calidad, más anuncios, en servicios cada vez más degradados.

