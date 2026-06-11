El Stream Deck no es solo cosa de streamers: te puede ahorrar mucho tiempo a diario (y ahora sale más barato)

A la hora de trabajar delante del ordenador, cualquier cosa que podamos hacer o tener para ahorrar tiempo, mejor que mejor. Un ejemplo que todos tenemos muy interiorizado es tener un monitor ultrawide o dos monitores encima del escritorio, algo que permite trabajar con más ventanas abiertas a la vez. Pero ojo con lo bien que puede venirnos un Stream Deck: tienes este modelo MK.2 en color blanco rebajado hasta los 129,99 euros.

Elgato Stream Deck MK.2 White – Controlador de estudio, 15 teclas macro, activa acciones en apps y software como OBS, Twitch, YouTube y otros, funciona en Mac y PC PVP en Amazon — 129,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Si este se te va de presupuesto y quieres una opción más económica, también tienes disponible el Stream Deck Mini por 77,25 euros. Es cierto que no es su precio más bajo, pero es más barato que el anterior. Y la única diferencia es que, en lugar de tener 15 teclas, solo tiene 6.

Un gadget muy versátil y personalizable para trabajar

Este dispositivo ha estado siempre muy asociado al mundo del streaming, pero es útil en muchos otros ámbitos. Es un panel compuesto, en este modelo, por 15 teclas que podemos personalizar casi al milímetro. Hay miles de opciones posibles: desde asignar una aplicación a uno de esos botones (por ejemplo, para abrir Spotify o el gestor de correo electrónico) a acciones mucho más complejas.

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¿A qué nos referimos con eso? Imaginemos que tu, para trabajar, necesitas tener abiertas tres o cuatro programas como el navegador de Internet o Photoshop. Con el software de Elgato, puedes personalizar una tecla para que lo abra todo a la vez, ideal al empezar la jornada de trabajo. También puedes personalizar las teclas para ciertas funciones concretas de herramientas como Excel, por lo que también te va a ayudar una vez estés manos a la obra en tu jornada.

Además, como son teclas LCD, también podrás personalizar el aspecto que tienen, lo que hace que sea muy intuitivo de usar. Es cierto que no es un gadget barato, pero es muy útil para mejorar el 'flujo de trabajo' diario. Y, aunque no está a mínimo histórico (que son unos 92 euros aproximadamente), es un gran precio si tenemos en cuenta que venía costando casi 170 euros hace unas semanas.

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Imágenes | Elgato

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