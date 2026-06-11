Reino Unido está viviendo una nueva invasión. El problema es que son pulpos y están devorando todo lo que encuentran

Cuando el explorador John Cabot regresó de Terranova en 1497, aseguró que había encontrado mares tan llenos de peces que podían capturarse con simples cestas lastradas con piedras. Aquella abundancia parecía inagotable, pero más de cinco siglos después, las aguas británicas vuelven a protagonizar una historia de superpoblación marina, aunque con protagonistas muy distintos.

Una invasión inesperada. Durante décadas, encontrarse con un pulpo común en las costas del suroeste de Inglaterra era un acontecimiento excepcional incluso para los buceadores más experimentados. Sin embargo, en apenas unos años la situación ha cambiado de forma radical.

Lo que comenzó como un aumento llamativo de avistamientos se ha transformado en la mayor explosión de población de pulpos registrada en al menos 75 años. Los animales han colonizado extensas zonas de las costas británicas, expandiéndose desde Devon y Cornualles hasta Gales, Dorset, Sussex e incluso Escocia, convirtiéndose en uno de los fenómenos marinos más sorprendentes que ha vivido Reino Unido en tiempos recientes.

El clima y las condiciones perfectas. Los científicos creen que esta expansión es el resultado de varios factores que han coincidido al mismo tiempo. Los pulpos juveniles probablemente llegaron desde áreas reproductoras situadas en torno al Canal de la Mancha y el norte de Francia, pero la verdadera diferencia ha sido el calentamiento progresivo de las aguas británicas.

Los inviernos suaves y las temporadas de reproducción cada vez más cálidas han permitido que sobrevivan en cantidades mucho mayores y, lo que resulta más importante, que empiecen a reproducirse con éxito en aguas del Reino Unido. La aparición de ejemplares juveniles confirma que ya no se trata simplemente de visitantes ocasionales, sino de una población capaz de completar todo su ciclo vital en estas costas.

Los grandes perdedores. La llegada masiva de pulpos está teniendo consecuencias devastadoras para parte de la pesca tradicional. Estos animales son depredadores extraordinariamente eficaces y consumen enormes cantidades de marisco cada día. Los pescadores comenzaron encontrando trampas vacías, langostas desaparecidas y capturas arruinadas. En algunas zonas, quienes dependían de la pesca de crustáceos han visto desplomes de entre el 70% y el 100% de sus capturas.

De hecho, algunos negocios han cerrado y ciertos propietarios han llegado incluso a vender sus embarcaciones. Los investigadores calculan que los pulpos están consumiendo toneladas de marisco diariamente, alterando una cadena alimentaria que llevaba décadas funcionando de forma relativamente estable.

La misma plaga que arruina a unos enriquece a otros. La paradoja es que la crisis también ha generado una oportunidad económica inesperada. Allí donde antes se pescaban langostas y cangrejos, ahora abundan los pulpos. Muchos pescadores han adaptado rápidamente sus artes y han comenzado a capturarlos para abastecer una demanda creciente en los mercados europeos.

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El resultado ha sido espectacular. En Brixham se vendieron recientemente más de 100 toneladas de pulpo en una sola jornada, generando más de medio millón de libras en ventas. Algunos profesionales aseguran que están obteniendo ingresos varias veces superiores a los que lograban con la pesca tradicional, provocando una auténtica fiebre por capturar pulpos a lo largo de la costa.

Un ecosistema reorganizado. El fenómeno va mucho más allá de la economía pesquera. Los pulpos están alterando profundamente las relaciones entre especies. Mientras consumen grandes cantidades de crustáceos y moluscos, también se han convertido en alimento para focas, congrios y delfines de Risso.

Los investigadores describen la situación como una reconfiguración completa del ecosistema marino, un proceso en el que cada cambio desencadena otros nuevos. La sensación entre los científicos es que las aguas británicas están atravesando un periodo de transición ecológica en el que las reglas que parecían establecidas durante generaciones están dejando de ser válidas.

La gran diferencia a invasiones anteriores. Aunque ya se registraron explosiones de población similares a principios del siglo XX, en los años treinta y en los cincuenta, los investigadores creen que esta vez la situación puede ser distinta. En episodios anteriores, los pulpos terminaron desapareciendo cuando las condiciones volvieron a cambiar.

Ahora, sin embargo, los inviernos suficientemente fríos como para reducir drásticamente sus poblaciones llevan más de una década sin producirse. La evidencia de reproducción local y la presencia de ejemplares jóvenes sugieren que los pulpos podrían haber dejado de ser visitantes ocasionales para convertirse en habitantes permanentes de las costas británicas.

Preparándose para una nueva realidad. La magnitud del fenómeno ya está obligando a las autoridades a reaccionar. En Cornualles, por ejemplo, se estudian restricciones de emergencia para limitar el número de embarcaciones dedicadas a la captura de pulpos por miedo a una explotación excesiva de una población que, paradójicamente, parecía inagotable hace apenas unos meses. Mientras tanto, científicos, pescadores y gestores de recursos intentan comprender qué significa realmente esta transformación.

La gran lección es que el calentamiento de los océanos no solo modifica temperaturas o corrientes, sino que puede cambiar por completo quién domina un ecosistema. Y en las costas británicas, los nuevos protagonistas parecen ser unos animales que hasta hace muy poco eran una rareza y que ahora están devorando todo lo que encuentran a su paso.

Cuidado, Galicia.

Imagen | prilfish, Pixabay

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