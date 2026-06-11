Los nuevos frigoríficos Haier llegan con una novedad en la marca: un sistema de ventilación para instalarlos más cerca de los muebles

A la hora de colocar un frigorífico es importante que tengamos en cuenta la separación que debemos dejar con los muebles para así que pueda ventilar bien y no se sobrecaliente. Y esto es algo que ha tenido en cuenta Haier con sus nuevos frigoríficos con los que no tendrás ese problema:

Haier Cube 83 7 , que tiene un precio de 1.449 euros en la tienda oficial

, que tiene un precio de 1.449 euros en la tienda oficial Haier FD 83 7, que tiene un precio de 1.419 euros en la tienda oficial.

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Ideales para optimizar el espacio sin sacrificar la ventilación

Los nuevos frigoríficos de Haier pertenecen a la gama Space-Fit, una serie de modelos que están orientados a una mayor integración en la cocina. Y no solo es útil por diseño, sino también por comodidad porque el hecho de contar con una mayor integración supone también un mayor ahorro de espacio.

El motivo es que estos frigoríficos cuentan con la tecnología bottom cooling (refrigeración frontal) que, en lugar de expulsar el calor por los laterales o por la parte trasera, cuentan con un condensador situado en la parte inferior izquierda que expulsa el calor por la parte inferior derecha.

Esto permite que se puedan colocar más cerca de los muebles, sin sobrecalentarse y sin hacer ruido, aunque hay un límite: conviene que haya una separación de cuatro milímetros, una distancia que en la práctica es muy poco perceptible, y de 59 centímetros con respecto a la pared.

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Por otro lado, cabe mencionar que ambos frigoríficos están diseñados para ser silenciosos, cuentan con tecnología antibacteriana y, en el caso del Cube 83 7, dispone de un dispensador de agua, lo que nos evita abrir la puerta del frigorífico para toma agua fría.

Además, ambos vienen equipados con cajones Direct Access, que permiten acceder de forma rápida y sencilla a los alimentos congelados, así como tener una visión mucho mejor del contenido del congelador sin que el aire frío se escape rápidamente.

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Imágenes | Haier

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