Silenciosos, de diseño e incluso con aspas retráctiles: Create amplía su colección de ventiladores de techo con descuento

Ya casi en verano, toca repetir la misma jugada de todos los años: buscar algo para no morirnos de calor en casa. Hay aire acondicionado portátil u otros de tipo split, pero hay muchas personas que apuestan por un ventilador de techo. El problema es que hay muchos de estos ventiladores que tienen diseños aburridos y sosos. Por mucho que funcionen, se pueden cargar la atmósfera o la decoración que tengamos. Si esto es algo que te preocupa, no pierdas de vista los ventiladores que tiene Create.

Ventiladores silenciosos que también son piezas de diseño

Como decimos, hay mucho donde elegir. Por ejemplo, este que aparece en la imagen de más arriba es el Wind Calm, un ventilador de aspas con un diseño elegante, especialmente si tenemos en cuenta sus diferentes tonos. El de color verde salvia (llamado Sage), encaja perfecto con tonos madera y está disponible en dos tamaños. Además, lo podemos elegir con o sin luz, así como con diferentes opciones de control. Parte desde los 69,95 euros (su PVP es de 149,5 euros). Si no te gusta ese color, puedes apostar por un azul cobalto o un color moca que va genial con espacios minimalistas.

Este ventilador es de aspas y tiene un corte más tradicional, pero hay más opciones. El Wind Clear Studio y el Wind Clear Lamp son dos ventiladores de aspas retráctiles. De esta forma, tienen un aspecto de lámpara cuando están plegados y, cuando los encendemos, sacan las aspas. Son una opción muy elegante que cuenta con el lino como material, lo que hace que tengan un aspecto cálido muy apropiado para, por ejemplo, un dormitorio.

En esa misma línea tenemos el Wind Clear Rattan, que es justo el que podemos ver en la imagen que está justo encima de estas líneas. Tiene el ratán como protagonista, que da un toque natural genial. En esa misma línea, tenemos el Wind Lamp Natural Woven o el Wind Calm Custom Rattan, este último un ventilador de aspas de corte más convencional, pero con una zona arriba de ratán con iluminación que proyectará una iluminación que ayudará a que el ambiente de la habitación sea más cálido. De hecho, se puede elegir con luz principal y luz ambiental.

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Para terminar, el Wind Clear Bladeless y el Wind Forma, dos ventiladores con iluminación que no solo están pensados para ser un punto más de luz en la habitación, sino para crear una atmósfera acogedora. El segundo de ellos lo hace con un sistema de doble iluminación: uno situado prácticamente en la zona de anclaje y otro más orientado hacia el suelo. Este sistema de luz ambiental está presente en ambos modelos.

Cualquiera de estos ventiladores (y los otros muchos que podemos encontrar en la página de Create) tiene varios puntos en común: son silenciosos, cuentan con función para invierno y se pueden programar, además de ayudar a repeler mosquitos. Todo sin olvidar que, como hemos dicho al principio de este artículo, están rebajados.

Si sumamos todo lo que hemos comentado hasta aquí, podemos decir que son unos ventiladores de techo que se diferencian de la mayoría y que no solo buscan ser un dispositivo para evitar el calor en verano, sino también ser un elemento más que se integre en la decoración y que nos ayude a crear diferentes ambientes en casa.

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Imágenes | Create

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