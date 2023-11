8 GB de RAM no son suficientes. Ni siquiera con Apple Silicon

Hace tres años, el columnista Jason Snell, especializado en Apple, publicó un artículo en MacWorld en el que explicaba que con Apple Silicon, los chips con arquitectura ARM en los Mac y la memoria unificada formando parte de estos, la memoria ya no era como hasta entonces, y hacía falta cambiar la forma de pensar sobre ella respecto a la que teníamos en la etapa en que Apple usaba x86.

Venía a decir Snell que el paso a la memoria unificada y a ARM había provocado un rendimiento mucho mejor con 8 GB de memoria, la cantidad mínima entregada por Apple en estos equipos, que el que tendrían 8 GB de RAM en un Mac con chip Intel.

A eso mismo se ha acogido Apple hace unos días, subrayando que, según ellos, 8 GB de memoria en un Mac con Apple Silicon son equivalentes a 16 GB de memoria RAM en un PC. Y tienen razón para ciertos tipos de tareas, sobre todo para las que está especializado el chip M de turno, como la edición de vídeo, el renderizado 3D o la realidad aumentada.

Pero eso no significa que 8 GB sean aceptables para todo el mundo. Y menos con según qué precios.

Problemas con pestañas

Una estupenda comparativa de Max Tech en YouTube enfrentando al nuevo MacBook Pro 14" M3 con el mismo chip pero distinta memoria (8 GB vs 16 GB) sirve para entender dónde está el problema (y dónde no) con los 8 GB. Si bien algunas tareas apenas presentan diferencias, destacando así el fantástico rendimiento del modelo básico, como la exportación de vídeo en ProRes, un códec propio de Apple; cuando el formato cambia la diferencia se dispara.

En ProRes, el modelo de 8 GB tardó 1:30 minutos en exportar el vídeo. El de 16 GB, solo cinco segundos menos, 1:25. En cambio, para tareas más pesadas, como una exportación sin códecs propios o una exportación multitarea, con más aplicaciones de fondo, el modelo de 8 GB tardó muchísimo más en completar el trabajo. En uno de los ejemplos mostrados por Max Tech pasó de cinco a veinte minutos.

Esto es importante porque en la vida real a menudo tenemos que seguir trabajando, y no es una opción alejarnos del ordenador y dejarlo que complete la tarea sin pedirle nada más mientras tanto. Al abrir Photoshop, de hecho, el modelo de 8 GB interrumpió la exportación.

No hace falta irse a ejemplos de un tipo de profesional concreto, que edita fotos pesadas o clips de vídeo. La gestión de pestañas es algo universal... y otro aspecto donde pincha el modelo de 8 GB. ¿Una pestaña abierta? Estupendo. ¿Cinco pestañas? Manejable. ¿Veinte, treinta pestañas abierta? Empiezan los problemas.

Desde la propia velocidad del ordenador y su capacidad para mantener abierto el contenido en segundo plano hasta el momento en que necesitamos ejecutar una tarea pesada sin cerrar esas pestañas.

Por supuesto que podríamos guardar ese listado de pestañas (los navegadores cada vez lo ponen más fácil) y cerrar todo para aislar el trabajo en la aplicación que realmente necesitamos en ese momento. O por supuesto que podríamos cerrar por completo casi todas las aplicaciones, como hábito, e ir abriéndolas solo cuando de verdad necesitemos usarlas. Pero eso no es lo que esperamos de los ordenadores modernos, sobre todo si cuestan más de 2.000 euros, como el MacBook Pro M3 básico y sus 2.029 euros.

Además, un ordenador no se compra pensando en lo que necesitamos hoy, sino en lo que necesitaremos para los próximos años, y ahí es donde 8 GB palidecen más todavía. La necesidad de recursos siempre crece, los sistemas operativos se actualizan con más funciones en segundo plano y en general vamos necesitando más memoria.

La alternativa es adoptar un enfoque minimalista para el uso de nuestro ordenador, dejando abiertas únicamente las pestañas y aplicaciones que necesitemos sí o sí en cada momento. Pero un ordenador no debería suponer un trabajo extra ni una preocupación adicional. De hecho, debería suponer exactamente lo opuesto.

Y en esas estamos. 8 GB son suficientes para quien hace un uso sobrio de su ordenador. Y seguramente, por tanto, no necesitará más que equipos de cierto presupuesto. Pero en ordenadores ya no de 2.000 euros hacia arriba, sino de 1.500 euros hacia arriba, sobre todo cuando llevan el apellido 'Pro', no podemos esperar solo 8 GB casi en 2024.

8 GB es lo que tenía el iMac en 2012, hace once años. En esa época, el iPhone (5) tenía 1 GB de RAM. Hoy en día el iPhone 15 Pro viene con 8 GB de RAM. iMac, MacBook Air, MacBook Pro y Mac mini, también con 8 GB. Una anomalía.

Como una anomalía también es el precio de las ampliaciones de memoria cuando compramos un Mac: 230 euros por cada salto (de 8 a 16 GB, de 16 a 32 GB...), que no cuesta más de 50 euros en el mercado. Tan cierto es que Apple no usa placas sueltas, sino integradas en el chip; como que ni siquiera con ese matiz suena razonable esta diferencia.

