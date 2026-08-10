Este libro cortito explica qué son los eclipses, cómo se predicen y qué mitos y leyendas los rodean

Ya quedan tan solo un par de días para que podamos ver el eclipse del 12 de agosto, por lo que va siendo hora de comprar las gafas homologadas si aún no las tenemos. Pero, además, si sientes curiosidad por este fenómeno y quieres indagar un poco más sobre su origen, El Corte Inglés tiene por 12,82 euros un libro donde profundiza en los eclipses.

Un libro muy curioso sobre eclipses

Bajo el nombre de 'Eclipses', la autora Noemí Fabra ha escrito este libro bastante cortito de 48 páginas donde explica alguna de las cosas más interesantes que rodean a los eclipses. Se trata de una guía para entender cómo son, cómo y cuándo se producen.

A lo largo de la historia se han podido ver numerosos eclipses que han ido tomando cierto significado dependiendo de la época. Noemí también explica cómo surgieron los mitos y leyendas que han ido surgiendo para explicar el origen de los eclipses.

También se centra un poco más en la actualidad comentando cómo se predicen los eclipses, tanto la fecha como la hora. Además, incluye una actividad para simular un eclipse en casa, por lo que es ideal para disfrutar con los peques de esta lectura. Cabe destacar que en el momento de publicar este artículo, la entrega en casa de El Corte Inglés se efectúa el 11 de agosto, un día antes del próximo eclipse.

Recordamos que puedes conocer cómo se verá en tu pueblo o ciudad a través del mapa para ver el eclipse, así como que si quieres ver el eclipse tienes que hacerlo con gafas que estén homologadas.

Como alternativa, Roberto Brasero también tiene un libro denominado 'Eclipses: Una coincidencia cósmica' (19,85 euros), donde nos guía a no perdernos el trío de eclipses solares que veremos desde España.

⚡ EN RESUMEN: Libro 'Eclipses' ✅ LO MEJOR Lo que aprendes : el origen de los mitos y leyendas, qué son los eclipses y cómo se predicen.

: el origen de los mitos y leyendas, qué son los eclipses y cómo se predicen. La actividad para simular un eclipse. ❌ LO PEOR El tiempo de envío puede ser muy justito dependiendo de cuándo se compre, al menos si quieres leerlo antes del eclipse. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres conocer un poco más acerca de los eclipses, ya sea antes o después de ver el eclipse del 12 de agosto. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres leerlo antes del eclipse del 12 de agosto y El Corte Inglés ya no garantiza que llegue antes de esa misma fecha.

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