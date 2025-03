Me he subido al coche de Xiaomi y ahora voy a echar de menos el Xiaomi SU7 Max cada vez que me suba al mío

El MWC es el sitio más indicado para probar los nuevos móviles comerciales, los que aún son un experimento, encuentras accesorios inimaginables, más IA que en una convención de Silicon Valley y... coches. Sí, los coches se abrieron camino en el mundo tech hasta convertirse en un elemento más del congreso. Subirse al Xiaomi SU7 Max ha sido de las mejores experiencias que me llevo este año.

Cuando Xiaomi estrenó su coche en el MWC 2024 fui de los que se sorprendió con la jugada. Aunque le veo todo el sentido, ya que el interior del vehículo, el exterior y toda la gestión de software son pura tecnología. Nada más entrar se aprecia el estilo de la marca, sentarse al volante es toda una experiencia. Incluso detrás: el Xiaomi SU7 Max admite la conexión de una tablet al reposacabezas. El iPad es compatible con este módulo, no se limita a las Xiaomi Pad.

Estilo deportivo y hasta 673 CV de potencia. Que el Xiaomi SU7 Max es una bestia eléctrica lo dicen las cifras: el doble motor con hasta 500 kW genera una velocidad punta máxima de 265 km/h con una aceleración que va de 0 a 100 km/h en 2,78 segundos. Ojalá haber sentido ese empuje, pero no pude sacarlo del MWC.

Habría estado bien poder probar el coche en un circuito, pero aún no es posible: Xiaomi ni comercializa sus coches en Europa ni tiene previsto hacerlo a corto plazo. El SU7 está disponible sólo en eventos cerrados y con acceso restringido, como en el caso del MWC. Subirse al vehículo es una experiencia en sí misma: desde que accionas la maleta para abrir la puerta hasta que te sientas en los confortables asientos.

Pude probar tanto el asiento del conductor como los posteriores de pasajeros. En los de atrás eché de menos algo de espacio, sobre todo a la hora de estirar las piernas.

Acabados deportivos sin llegar a los extremos del lujo. Igual que los Tesla, Xiaomi concentra la gestión del coche en la pantalla central, aunque es posible elegir una combinación de botones para aquellos que no sean aficionados a lo táctil. El volante es cómodo, el encendido queda a mano y todos los acabados se aprecian de calidad. El plástico está muy presente, también el remate en imitación de piel. La sensación en todo momento es agradable sin llegar al lujo de un deportivo más clásico.

El Xiaomi SU7 Max mantiene los botones para los ajustes básicos del coche

¿Y la tecnología? Pues el coche viene bien cargado, como es de esperar. Panel en el salpicadero aparte de la consola gigante central, botones para abrir las puertas, gestión centralizada y automática desde el smartphone, el coche dispone del asistente de Xiaomi con IA y control por voz (nos hicieron una demostración en chino, de momento no es compatible con otros idiomas) y las aplicaciones se integran en la consola para, por ejemplo, ofrecer contenido de audio o trazar las rutas con Google Maps. Esto ya está adaptado a Europa aunque en China no se use.

Pantalla gigante central, pero sin perder de vista los botones físicos

El Xiaomi SU7 Max viene de serie con cierto control automático de la conducción. Y podrá circular por sí solo en un futuro próximo, así me lo aseguraron: el software de conducción autónoma vendrá en forma de actualización.

De estar disponible en España, es un coche que yo valoraría. La experiencia resultó ser tan confortable como tecnológica. Y sin que apreciara la más mínima improvisación: Xiaomi ha pensado en cada detalle para que conducir resulte cómodo, agradable y emocionante. Lástima no haber probado esa aceleración, no hay duda de que la potencia es una de las claves del coche; por más que no vaya a utilizarse al completo en la carretera.

El diseño exterior es casi calcado al Porsche Taycan, en muchos elementos del interior se aprecia la inspiración en Tesla. Aun así, subirse al Xiaomi SU7 Max regala sensaciones propias, es un coche de calidad superior. Al menos en un primer contacto, para una valoración a largo plazo haría falta un análisis en profundidad. Algo inviable hoy en día.

Interior del Xiaomi SU7 Max

La solidez de la carrocería, las prestaciones del equipamiento, el alma puramente deportiva, la cantidad de accesorios disponibles (nos enseñaron el dispensador de esencias, es bastante curioso), toda la compatibilidad con el smartphone, la futura conducción autónoma y el mimo puesto en cada detalle parecen de una marca dedicada en exclusiva al diseño de coches.

Xiaomi vende en China cada SU7 que fabrica. ¿Pasaría igual en Europa?. Xiaomi no tiene una producción demasiado alta de coches y todos los que fabrica se venden al instante en su país de origen. Y sin que sean precisamente baratos: el Xiaomi SU7 Max al que me subí yo se va a los 38.400 euros al cambio.

Control de conducción integrado en el volante

La duda es: ¿en cuánto podría poner Xiaomi su coche si consiguiera distribuirlo en Europa? El equipamiento y las características del Xiaomi SU7 Max están en línea con lo mejor de los EVs actuales, mantener un precio equivalente con el de China sería un enorme atractivo para introducirse en el mercado. En mi caso ya está en la lista de deseos: bajé del Xiaomi SU7 Max como Fry en el mítico meme de Futurama.

Imagen de portada | Iván Linares

En Xataka | Xiaomi desvela todos los detalles del SU7 Ultra: la mezcla perfecta de Porsche y Tesla por una fracción de su precio