Haz feliz a un techie: ocho regalos tecnológicos súper originales que nos encantaría recibir esta Navidad

Ya queda menos para que llegue la Navidad, una época de celebración y de reuniones familiares y con amigos, pero también de hacer regalos. Y ¿qué le podemos regalar a una persona techie que ya lo tiene todo? Es complicado, lo sé por experiencia, por lo que he hablado con algunos compañeros de Webedia para que me comenten cuáles son aquellos dispositivos curiosos que le regalaría a un fan de la tecnología.

"Van directas a mi carta para los Reyes Magos"

Raquel Rodríguez, directora de ecommerce editorial en Webedia, ha querido abordar el tema de los regalos de Navidad intentando solucionar un problema que, a decir verdad, padecemos muchos: una dificultad a la hora de dormir. Además, menciona un dispositivo accesorio para solucionarlo.

La verdad es que duermo poco y mal. De primeras, me cuesta la vida coger el sueño aunque ya esté en la cama, y claro, eso me lleva a pasarme las horas muertas hasta que me consigo dormir, y acumulo pocas horas de sueño cada noche. Soy de esas personas que llega a la cama y se queda rumiando todo lo que tendría que haber hecho hoy y todo lo que tendré que hacer mañana. El caso es que duermo con mi Garmin Venu 2 que, por cierto, es el único smartwatch que me ha resultado cómodo para dormir con él, y mide el sueño. ¿Resultado? Desastre absoluto. Debo de tener la puntuación de sueño más horrible que he visto.

Hace unas semanas, revisando las métricas, lo vi y pensé que es momento de ponerse manos a la obra para mejorar el sueño: dejar el móvil en la mesilla y no llevarlo a la cama, apagar las pantallas un par de horas antes y, por qué no, introducir una pequeña ayuda en la rutina de antes de dormir. Así que ya llevo unas semanas con los ojos puestos en las gafas de Therabody (nunca mejor dicho) y van directas a mi carta para los Reyes Magos, a ver si este año me regalan un sueño más reparador y profundo.

"Viene a ser como la digievolución"

En cambio, Juan Lorente, editor en Xataka y Xataka Smart Home, ha querido "solucionar" una pasada compra para aprender y dar en el clavo con la próxima, mencionando, en este caso, una muy buena opción para aquellos a los que les guste realizar fotografías.

A mi novia le regalé en su día una cámara Instax Mini, y le encató. Que pasa? Que es muy basicota y sé que no la usa mucho más por eso mismo (le encanta hacer fotos).

Por eso mismo, tengo esta (Polaroid Now+ Generation 2) en el radar desde hace un tiempo. Viene a ser como la digievolución de la otra. Se puede conectar al móvil por Bluetooth para cambiar la exposición y los modos de disparo. Se le pueden poner filtros diferentes para la lente, tiene batería recargable y se le pueden poner distintos tipos de película.

Una taza térmica inteligente y una botella que mide cuánta agua bebemos

María González, directora de Xataka, me ha enviado un par de dispositivos bastante curiosos. son bastante diferentes, y son bastante útiles para diversos escenarios de uso.

El primero de ellos es una taza térmica inteligente Ember 2 que permite, desde la app, ajustar la temperatura de su contenido. Tiene una buena autonomía, pero con el posavasos ofrece una autonomía de un día completo. Sin duda, es un curioso accesorio que viene fenomenal para acompañarnos a la hora de trabajar.

Si se te olvida como a mí beber agua, esta botella de acero inoxidable es ideal para ello. La Hidrate Spark Pro es una botella que se conecta a la app de la marca y envía recordatorios para que bebamos agua, así como rastrea la ingesta de agua desde la app. Además, mantiene las bebidas frías y es apta para el lavavajillas.

Un dispositivo para acabar con el aburrimiento

Cada vez son más los dispositivos y accesorios que utilizamos a la hora de trabajar, o simplemente cuando estamos sentados en el escritorio. Pero sin duda, uno de los más curiosos es el que me ha comentado Alex Alcolea, editor en Xataka: el Divoom Ditoo Retro Pixel Art. Se trata de un pequeño dispositivo que permite jugar a juegos retro de 8-bit con el teclado mecánico, escuchar la radio, realizar efectos de DJ y colorear con píxeles. Además, también cuenta con funciones de reloj despertador. Vamos, que se trata de un dispositivo de lo más completo.

¿Qué me gustaría que me regalaran? Un taladro eléctrico

Tanto Alex Alcolea como Iván Linares, editor en Xataka Móvil y Xataka Android, han coincidido en un mismo producto: un taladro eléctrico. Sin duda, se trata de un regalo curioso para estas fechas, pero Iván me ha comentado un par de cosillas interesantes.

Sé que puede sonar raro, pero me encantaría que me regalaran un taladro eléctrico. Le tengo echado el ojo a éste de Xiaomi, me parece una pasada por diseño y prestaciones. Aún conservo mi Black & Decker de cuando me mudé al piso de alquiler (creo que me emocioné haciendo agujeros). Y el taladro de Xiaomi sería un buen complemento cuando necesito algún apaño puntual.

Una cafetera expreso portátil y una alfombrilla de ratón para el sofá

Durante estos años he comprado bastantes productos tecnológicos, pero hay cosas que me siguen sorprendiendo —y por qué no, me gustarían tenerlos—. Suelo viajar bastante, y me encanta el café, por lo que hace un tiempo le eché el ojo a la cafetera portátil GR Wacaco Espresso. Es interesante porque tiene un formato muy compacto y permite controlar la cantidad de café que queremos extraer.

Por otro lado, al teletrabajar, muchas veces utilizo el portátil para sentarme en el sofá y poder terminar algunas tareas pendientes de forma algo más cómoda. Uno de los mayores inconvenientes que suelo tener es el de utilizar el ratón en el sofá, por lo que, aunque no sea un producto tecnológico, hace tiempo también le eché un ojo a esta alfombrilla de ratón para el sofá de la marca Kikkerland. Es grande, tiene una base acolchada bastante estable y no es cara.

