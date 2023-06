“No tengo esa cantidad de dinero”: el desarrollador de Apollo carga contra Reddit por los elevados precios para utilizar la API

A finales de abril nos enteramos que Reddit empezaría a cobrar una mensualidad por la utilización de su API. Es decir, el elemento a través del cual empresas externas pueden acceder a los datos de la plataforma para tareas tan variadas como hacer funcionar aplicaciones de terceros o entrenar modelos de inteligencia artificial.

En ese momento, los precios todavía no estaban definidos, aunque existía la promesa de que se darían a conocer “en las próximas semanas”. Los días han pasado y ahora tenemos noticias que nos llegan directamente desde Christian Selig, el desarrollador del cliente de Reddit para iOS llamado Apollo. Según él, hay poco que celebrar.

El precio para utilizar la API de Reddit

Selig dice que los precios para utilizar la API de Reddit son “mucho más elevados de lo que podría haber imaginado”. Además, acusa a la plataforma de no cumplir con su promesa de establecer un esquema “razonable” y de no seguir los pasos de Twitter (recordemos que la red social de Elon Musk cerró el acceso a su API gratuita).

El responsable de Apollo asegura que Reddit quiere cobrar 12.500 dólares por 50 millones de solicitudes de API. En base a este precio, si se tiene en cuenta que el cliente realizó 7.000 millones de solicitudes el mes pasado, tendría que pagar 1,7 millones de dólares al mes, unos 20 millones de dólares anuales para mantener funcionando la app.

Apollo es un cliente de Reddit gratuito, pero permite que los usuarios puedan pagar 4,99 dólares por única vez para acceder a una versión “Pro” que ofrece funciones adicionales o 1,49 dólares al mes (12,99 dólares al año) para obtener aún más funciones adicionales. Según Selig para hacer frente al coste de la API debería modificar sus precios.

Los usuarios promedio del cliente, indica el desarrollador, hacen unos 344 solicitudes diarias a la API, lo que se traduciría en un coste mensual de 2,50 dólares, unos valores más elevados que los establecidos actualmente (cabe señalar que, de momento, Apollo no ha anunciado aumento de precios en su aplicación).

“Espero que no haga falta decir que no tengo esa cantidad de dinero”, puntualiza Selig. El desarrollador también dice haber intentado a través de una docena de llamadas convencer a Reddit para flexibilizar el precio de utilización de su API, pero no tuvo éxito. Toca esperar para saber qué camino seguirán Reddit y Apollo tras esta noticia.

Recordemos que Steve Huffman, el cofundador y CEO de Reddit, dijo en abril que la API de Reddit seguiría siendo gratuita para los desarrolladores que quisieran crear aplicaciones que "ayudaran a las personas a usar la plataforma" e investigadores con fines académicos (y no comerciales). Para las empresas que “rastrean Reddit, generan valor y no devuelven nada a cambio” tendrán que pagar, aseguró.

Imágenes: Reddit | pch.vector | Apollo

