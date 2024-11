En plena crisis de natalidad, una idea distópica se ha abierto paso en Japón: prohibir que las mujeres de más de 25 años se casen

Que la crisis de natalidad es una tema espinoso, preocupante y difícil de abordar en Japón, país que lleva años viendo cómo su tasa de natalidad se desploma hasta mínimos históricos, no es ninguna novedad. El político y novelista Naoki Hyakuta, uno de los fundadores del Partido Conservador nipón, ha conseguido sin embargo llevar el debate a un nuevo extremo, desatando un seísmo político que ya le ha obligado tanto a él como a otros líderes de su formación a pedir disculpas.

El motivo es muy sencillo. Aunque Hyakuta asegura que se trata de ideas de "ciencia ficción" que no comparte, durante una charla en su canal de YouTube usó "analogías distópicas" que han hecho que en Japón se esté hablando —eso sí, entre críticas— de hipótesis tan descabelladas como prohibir a las mujeres de más de 25 años casarse o extirparles el útero a aquellas que hayan llegado a la treintena.

¿Qué ha pasado? Que lo buscase o no, responda a una estrategia deliberada a una metedura de pata, el novelista Naoki Hyakuta, cofundador y líder del Partido Conservador nipón, se ha colado en el centro del debate sobre la crisis de natalidad en Japón. Y eso que su formación es relativamente joven —se fundó hace poco más de un año— y tiene una representación modesta en las instituciones. Durante las elecciones a la Cámara de Representantes de octubre logró solo tres escaños.

Ni lo uno ni lo otro han impedido que las reflexiones soltadas por Hyakuta en su canal de YouTube y en las que aborda la caída de la tasa de natalidad japonesa hayan generado un enorme revuelo. Eso y una aún más enorme polémica.

¿Qué dijo exactamente? De sus palabras se han hecho eco algunos de los medios más influyentes de Japón, como la agencia Kyodo News, The Mainichi, The Asashi o The Japan News. Básicamente, durante su charla en YouTubce, centrada en cómo aumentar la tasa de natalidad, Hyakuta habló de posibilidades como una ley que impida a las solteras de más de 25 años casarse, prohibir a las mujeres ir a la universidad pasados los 18 o incluso aludió, asegura Kyodo, a la "hipotética idea" de que a las mujeres "se les extirpe el útero cuando tengan más de 30".

Pero… ¿Son propuestas? Tras el enorme revuelo generado, Hyakuta se ha apresurado a aclarar que sus palabras se han sacado de contexto. Es más, asegura que durante la propia retransmisión en YouTube aclaró que se trataba de las ideas de "ciencia ficción" de un novelista y "algo que no debería suceder". Su propósito, insistió, era "explicar de manera sencilla" la "limitación temporal" de las mujeres para dar a la luz. Ayer Hyakuta reconoció en cualquier caso que sus comentarios fueron "extremadamente duros". “Quiero retractarme y pedir disculpas".

"Quise decir que no podemos transformar la estructura social a menos que hagamos algo que llegue tan lejos”, insistió Hyakuta en declaraciones recogidas por el diario The Asashi. Ayer, durante un acto en Nagoya para apoyar a un candidato de su partido, el novelista asumió en cualquier caso que sus expresiones fueron "groseras y chocantes". "Algunas personas podrían considerarlas macabras".

¿Es algo nuevo? Esta no es la primera polémica con la que lidia Hyakuta. A pesar de la juventud de su partido y modesta representación institucional, en el pasado el novelista ya ha generado controversia al negar la masacre de Nanjing de 1937, perpetradas por las tropas niponas en China, o tachar los ataques de EEUU a Japón durante la Segunda Guerra Mundial de "genocidio". Su última polémica ha generado sin embargo un auténtico seísmo que ha obligado a intervenir a otros líderes del partido y generado críticas de rivales políticos y ciudadanos.

"No puedo creer que un político japonés haya dicho algo así. Solo puedo ver esos comentarios como una llamada a la violencia contra las mujeres", lamentaba en This Week in Asia Sumie Kawakami, profesora de la Universidad Yamanashi Gakuin. Para el gobernador de Aichi, Hideaki Omura, las palabras del líder conservador también resultaron "indescriptiblemente horribles".

