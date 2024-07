Grecia ha aprobado las jornadas semanales de seis días y 48 horas. La tendencia de Europa es la contraria: trabajar menos

Los trabajadores griegos están intensificando sus protestas con motivo de la entrada en vigor de la nueva normativa laboral del país, que permite jornadas de seis días con hasta 13 horas de trabajo al día.

Representantes sindicales griegos se lanzaron a la calle convocando distintas manifestaciones ya en septiembre, cuando el parlamento aprobó la nueva normativa y, como recogía Reuters, no ha abandonado su protesta desde entonces. Con la entrada en vigor de la "Ley Georgiadis", Grecia marca distancia con la tendencia Europea de optimizar sus modelos de jornada laboral para reducir la jornada y mejorar la productividad.

Seis días a la semana y hasta 13 horas por día. La nueva ley establece que, empresas con un modelo de flujo de producción ininterrumpido de 24 horas, puedan aplicar como medida excepcional en momentos de incremento de la demanda, turnos con jornadas de hasta seis días laborales a sus empleados.

Los sindicatos griegos reclaman que esa supuesta “excepcionalidad” a discreción de las empresas deja la puerta abierta a que la excepción se convierta en norma habitual y se eliminen puestos de trabajo sobreempleando a los trabajadores durante seis días.

El gobierno asegura que lo hace por los trabajadores. La postura desde el gobierno es justo la opuesta, y defiende que “el núcleo de esta legislación es favorable a los trabajadores, está profundamente orientada al crecimiento y pone a Grecia en línea con el resto de Europa”, afirmaba el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis en declaraciones a la británica BBC.

“No tiene ningún sentido. Cuando casi todos los demás países civilizados están promulgando una semana de cuatro días, Grecia decide ir en sentido contrario” declaraba Akis Sotiropoulos, miembro del comité ejecutivo del sindicato de funcionarios Adedy en The Guardian.

La productividad no se soluciona con más horas. Al igual que sucede en España, uno de los principales problemas de Grecia son las jornadas no declaradas y la baja productividad. Las distintas pruebas de la semana laboral de cuatro días que se han llevado a cabo en países europeos con distintas culturas de trabajo apuntan a que la solución para la baja productividad no pasa por aplicar jornadas interminables, sino por hacer justo lo opuesto e invertir en mejor tecnología y procesos más eficientes para hacer el trabajo más eficiente.

“Una mejor productividad viene acompañada de mejores condiciones de trabajo y una mejor calidad de vida para los empleados. Ahora sabemos que esto significa menos horas, no más”, declaraba Sotiropoulos, miembro del comité sindical al británico Dailymail. Ese es uno de los motivos por los que, según un estudio del Fondo Monetario Internacional, la jornada laboral en Europa tiende a reducirse y no a ampliarse como ha hecho Grecia.

Jornadas laborales en Europa. Fuente: Eurostat

Modificar la jornada laboral sin garantizar su cumplimiento. Uno de los principales focos de polémica en la negociación de la reducción de jornada en España es el establecimiento de un mecanismo que fiscalice el cumplimiento real de la jornada de los empleados. Grecia ya cuenta con un sistema digital de control horario, pero la nueva normativa no obliga a las empresas a notificar cuándo se activa el mecanismo de “excepción” que permite que los empleados trabajen seis días por semana.

"En la mayoría de los casos, existe el riesgo de que se eludan los límites del tiempo de trabajo en el entorno laboral griego, donde los mecanismos de control no se distinguen por su rapidez y automatización", señalaba el abogado y especialista laboral Stathis Grammenos a BalkanInsight.

Escasez de mano de obra y mejoras salariales. Otro de los argumentos del Gobierno heleno para impulsar esta nueva legislación es el doble efecto de paliar los efectos de la escasez de mano de obra cualificada y mejorar las condiciones salariales de los empleados. Cuando las empresas activen el sexto día de la jornada, el empleado recibiría un incremento salarial por ese día del 40% o el 115% (dependiendo si es festivo, domingo o no). Los representantes sindicales se muestran contrarios a este argumento, y creen que frenará la creación de empleo.

“[El gobierno griego] Sabe que la mayoría de los griegos, con un salario medio mensual de 900 euros, sólo pueden sobrevivir hasta el día 20 del mes. Esta última medida bárbara no va a resolver el problema fundamental de la escasez de mano de obra y muchos de nosotros creemos que es muy injusta para los jóvenes griegos desempleados que tal vez nunca tengan un trabajo”, aseguraba a The Guardian Grigoris Kalomoiris, que dirige el sindicato de maestros jubilados (Pesek).

Imagen | Pexels (Ala J Graczyk, Andrea Piacquadio)