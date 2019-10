Linus Torvalds, el creador de Linux, ya no programa: su trabajo es contestar e-mails

En 1991 un joven Linus Torvalds se lió la manta a la cabeza y creó de la nada el kernel Linux que daría nombre a todo un sistema operativo. Su trabajo cambió el mundo, pero su labor como programador hace tiempo que ha ido difuminándose.

La razón es lógica: el proyecto ha crecido de tal manera que Linus Torvalds ha pasado de ser un programador a un gran jefe de producto, un gestor que ya ni siquiera escribe código. "No soy un programador", admite, explicando que su trabajo es "leer y escribir montones de emails".

De desarrollador a gestor de desarrolladores

La confesión la realizó durante una charla pública durante el Open Source Summit Europe que se celebró estos días en Lyon (Francia). En esa conversación con Dirk Hohndel, Chief Open Source Officer de VMWare, Torvalds destacó que ha dejado de ser un programador como tal.

"Ya no sé nada de programar. La mayor parte del código que escribo está en mis correos electrónicos. Así que alguien me envía un parche y yo respondo con pseudocódigo. Estoy tan acostumbrado a editar parches que a veces edito parches y los envío sin haberlos probado. Los escribo literalmente en el correo y digo: 'Creo que así es como debe hacerse', pero esto es lo que hago, no soy un programador"

Así pues, el trabajo de Torvalds desde hace tiempo es "leer y escribir montones de emails". El creador de Linux va más allá y afirma que "mi trabajo, al final, es decir 'no'. Alguien tiene que decir 'no' a un parche o a una petición de pull (de código). Y como los desarrolladores saben que puede que hagan algo a lo que diga que no, acaban trabajando mejor al desarrollar código".

Torvalds no parece echar de menos esa labor pura de desarrollador del kernel con la que empezó en este enorme proyecto. Para él es importante que la gente que envía el código "al menos tenga feedback" de alguien como él.

Linus Torvalds destacaba además que "programar se ha vuelto mucho más sencillo en muchos aspectos. Tenemos mejores herramientas, tenemos documentación mucho mejor, y tenemos una comunidad más grande en al que la gente siente que lo que hacen es parte de su trabajo".

