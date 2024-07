'Resident Evil' anuncia nueva entrega y, con ella, la posibilidad de reformular la franquicia por completo

A través de su evento virtual Capcom Next, la compañía japonesa ha revelado que un nuevo 'Resident Evil' está en desarrollo, y que Koshi Nakanishi, que ya estuvo a cargo de 'Resident Evil 7' y ha trabajado en la franquicia desde 2009, con 'RE5¡, dirigirá esta nueva entrega. También han dejado claro que no se trata de un remake o secuela directa, como lo era 'Resident Evil 8', sino un concepto completamente nuevo.

La expectación, de este modo, es considerable, ya que 'Resident Evil 7' se considera un punto y aparte en la serie y uno de los mejores juegos de franquicia. Su salto a la primera persona hizo que quedaran a un lado los devaneos con la acción de tintes militares y se volviera a la ambientación claustrofóbica y laberíntica de las primeras entregas, devolviendo a la saga a los terrenos del survival horror más puro. Además, la ambientación se renovó por completo, aunque conservaba tintes del pánico rural del recordadísimo 'Resident Evil 4'.

De hecho, el haber dejado atrás muchos de esos elementos de acción con ramalazos militares hizo que muchos fans consideraran que no estábamos ante un juego propiamente de 'Resident Evil', ya que su conexión con Umbrella, STARS y los protagonistas habituales de la franquicia era mínima. De hecho, era la primera vez en muchos años que un juego de la serie acogía a nuevos jugadores con tanta facilidad.

Nakanishi dejó claro en su aparición que, después de la relativa decepción de 'Resident Evil 6', la séptima entrega se planteó como un juego que recuperara el espíritu de que los juegos de la saga "tenían que aterrorizarte". Son buenas noticias que el productor lo tenga tan claro, porque posiblemente lo aplique de nuevo en la novena entrega. Y esa es una fórmula ganadora para 'Resident Evil'.

Recordemos que 'Resident Evil 7' es uno de los títulos más vendidos de la franquicia (12 millones de copias, casi alcanzando al número uno, 'Resident Evil 5' con 13 millones): la apuesta de Capcom por un tono y una atmósferas muy similares en su próxima entrega está clara al recuperar a Nakanishi. La pregunta que queda por responder ahora es si el productor dará un volantazo que distancie a la franquicia, de nuevo, de la ya tradicional ambientación rural de 'Village', o irá por otros derroteros.

No ha sido el único anuncio vinculado al tema zombis y de terror que Capcom lanzó en su Next: también se ha dado una fecha para el remaster deluxe de 'Dead Rising', 'Kunitsu Gami: Path of the Goddess ' ya tiene demo y el mencionado 'Resident Evil 7' llega a iOS. Buenos tiempos para los devotos de la carnaza, aunque queda claro, por el movimiento generado en redes sociales, que Capcom tiene en el futuro 'Resident Evil 9' una de las bazas más potentes para llamar la atención en los próximos meses.

Cabecera | Capcom

