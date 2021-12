Apple sigue postrándose ante China: pagó en secreto 275.000 millones de dólares (y cambió sus mapas) para poder operar allí

"Madre, yo al oro me humillo, / él es mi amante y mi amado, / pues de puro enamorado / de continuo anda amarillo. / Que pues doblón o sencillo / hace todo cuanto quiero, / poderoso caballero / es don Dinero". El célebre poema que Quevedo escribió en 1603 sigue siendo tan actual como lo era entonces. Y si no, que se lo digan a Apple.

Y es que según The Information, la empresa de Cupertino ha pagado 275.000 millones de dólares en secreto al gobierno chino con un solo objetivo: que le dejen operar y hacer negocios en el gigante asiático. Y si hay que cambiar los mapas de Apple Maps para favorecer a China, pues se hace.

Vive (y paga) y deja vivir

Los documentos a los que han tenido acceso en The Information indican que en 2016 Tim Cook llegó a un acuerdo con el gobierno chino que permitió a Apple no sufrir restricciones a sus operaciones en este país.

El acuerdo tenía una duración de cinco años y se estima que tenía un valor de 275.000 millones de dólares. Con ese dinero Apple conseguiría aplacar a los miembros del gobierno chino que creían que Apple no estaba haciendo lo suficiente por la economía de este país.

Cook visitó China en varias ocasiones en 2016 para tratar de evitar que en China se restringiesen plataformas como la App Store, Apple Pay o iCloud. Para suavizar las relaciones con los líderes chinos, el acuerdo incluía el compromiso de que Apple ayudase a los fabricantes chinos a desarrollar "las tecnologías de fabricación más avanzadas" y también a formar a los trabajadores.

El acuerdo formaba parte de uno de los planes a cinco años de China para reforzar su economía, y la idea era que Apple "creciese junto a las empresas chinas para lograr beneficios mutuos y una situación win-win".

Cook ha seguido visitando China de forma regular, y por ejemplo en marzo de 2019 participó en un foro de economía en el que "aplaudió a China por abrirse al mundo". El acuerdo es sorprendente también en la medida en que permite a Apple evitar represalias en China, sobre todo con una guerra comercial que ha hecho que Huawei se haya visto muy afectada por los vetos ejecutados por el gobierno de Estados Unidos.

Además del acuerdo económico, Apple también hizo otras concesiones. Según The Information, a principios de 2015 un organismo chino exigió a Apple que hiciera que las Islas Senkaku, que son parte de Japón pero que China reclama como sus Islas Diaoyu, se mostraran más grandes de lo normal incluso al hacer zoom hacia fuera.

Google Maps registra los nombres de las islas Senkaku correctamente. En Apple Maps no es posible localizarlas ni con su denominación japonesa ni con la china.

Si la empresa de Cupertino no lo hacía, no aprobarían el Apple Watch para su venta en China, y el chantaje surtió efecto. En la aplicación Apple Maps en macOS, por ejemplo, dichas islas no aparecen en el buscador, y al buscarlas por su posición se ve como este archipiélago aparece sin información, como si el terreno fuera inexplorado.

Como explican en Business Insider, Apple ha hecho desde luego inversiones claras en el desarrollo tecnológico y empresarial en China. En 2016 firmó un acuerdo con el fabricante de turbinas eólicas más importante de China, Xinjiang Goldwind Science and Technology.

Además trasladó los datos de usuarios chinos de su plataforma iCloud a centros de datos en China en 2017, y lanzó un fondo de 300 millones de dólares para el desarrollo de energías limpias en China en verano de 2018. Durante este tiempo ha abierto además 11 nuevas tiendas físicas en China continental.

Todo ello se une al trato preferente que China recibe en otros apartados del ecosistema de Apple. La empresa saca pecho al hablar de privacidad, pero las medidas que impone para proteger esa privacidad en otros países no se aplican en China, donde por ejemplo eliminó varias aplicaciones de servicios VPN de la App Store.

La opción Private Relay, presentada hace unos meses, tampoco se activará en el gigante asiático. Con ella se cifra el tráfico generado por el usuario y se envía de forma que nadie pueda ver el contenido de los datos de navegación, lo que evita miradas de curiosos (incluso de gobiernos curiosos).

El esfuerzo ha tenido su recompensa: según The Information en los 12 meses que terminaron el pasado septiembre Apple ingresó 68.000 millones de dólares en China, una cifra récord que hace que una quinta parte de todas las ventas de Apple se deban al gigante asiático. Pues eso. Lo que decía Quevedo.

Vía | The Information