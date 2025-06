No hay casi imágenes del conflicto entre Israel e Irán. Por eso estamos empezando a generarlas con IA

A nivel de usuario, la popularización de la Inteligencia Artificial está llevando a usos cotidianos (de hacer trampa en exámenes hasta ayudarnos a organizar el día) y a debates que nos afectan a todos (ecológicos, laborales y éticos). Pero su uso también está en manos de los gobiernos y, cuando estos entran en conflicto, la inteligencia artificial se convierte en una valiosa arma de guerra blanda y de propaganda a escala global. El choque bélico entre Irán e Israel nos está dejando unos cuantos ejemplos.

Las imágenes sobre estas líneas no son reales. Están generadas por IA. Cuando estalló la guerra del Golfo en 1991 se dijo que sería la primera guerra que veríamos en directo, y ahora estamos prolongando esa misma idea pero llevada al extremo... y aderezada con manipulación de información a través de inteligencias artificiales. Imágenes y vídeos difundidos en redes sociales y apps de mensajería, donde podemos ver bombardeos en directo, pero donde no todo es real. Estas son imágenes de unos supuestos F-35 derribados por el ejército iraní, dato respaldado por las noticias del país.

Israel lo negó rápidamente. Y solo hay que echar un vistazo a la segunda foto para ver que es falsa: ¿qué tamaño absurdo tiene ese caza? Y los edificios de la esquina inferior son más pequeños que las personas. Eso no impidió que miles de personas difundieran las imágenes en sus cuentas, dándolas por legítimas.

Y también vídeos. La llegada de la potentísima Veo 3 de Google ha ayudado a generar vídeos en consonancia con estas fotos. El Tehran Times, medio de comunicación iraní, difunde vídeos donde se presume de misiles gigantescos que no existen. ¿Cómo lo sabemos? Se han dejado la marca de agua de Veo en el vídeo. Algo similar sucedió con un supuesto bombardeo en Tel Aviv, cuyas imágenes son fáciles de identificar como generadas por IA. La responsable de todas ellas es la cuenta 3amelyonn, que se define como "Resistencia con Inteligencia Artificial", y cuyos vídeos también se difunden por Telegram.

Con el permiso de los altos cargos. Estas acciones no siempre son cosa de comandos de desinformación en redes. El líder supremo de Irán, Sayyid Ali Khamenei, tuitea imágenes de misiles iraníes con destino a Israel generados por ChatGPT, y el ministro de Defensa israelí genera genuina basura visual (lo que los anglosajones llaman 'AI slop') de tipo propagandístico de la que abarrota Facebook y otras redes. No es extraño que los líderes de ambos bandos se sumen a la guerra iconográfica: es una forma no solo de difundir propaganda dañina para el otro bando, sino de suplir las limitaciones informativas que padecen los ciudadanos.

Por favor, solo IA. De hecho, hay otro motivo para que la difusión de propaganda mediante IA esté respaldada por los respectivos gobiernos de Irán e Israel: cuando los ciudadanos difundían imágenes de matanzas en las ciudades, se temía que con esos vídeos se dieran pistas estratégicas al otro bando. La IA es una forma de asegurarse de que nadie saca provecho de esos vídeos. Según 404Media, así lo pedía Israel a sus ciudadanos en un comunicado por redes sociales: "el enemigo examina estos documentos para mejorar sus objetivos. Sé responsable, no compartas ubicaciones en la red". La IA se convierte así en herramienta para compartir propaganda que no sea estratégicamente sensible.

Cómo identificar una inteligencia artificial. Las propias compañías que crean las herramientas generativas se encargan de marcar los resultados que arrojan sus IAs. Además de marcas de agua fácilmente visibles y editables, Google AI incluye una invisible, SynthID, pero que lleva un problema aparejado: hay que descargar el vídeo que puede aparecer, por ejemplo, en redes sociales, y luego subirlo a la plataforma de SynthID. Son minutos, quizás horas perdidas, durante las cuales quizás el falso vídeo haya llegado a millones de personas. Un tiempo valiosísimo en términos de propaganda.

Cabecera | 404Media

