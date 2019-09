Hay un boom de aplicaciones que prometen ayudarnos a mantener vivas nuestras plantas, una bióloga nos dice si son o no de fiar

¿Qué tal las vacaciones de verano? ¿Demasiado tiempo fuera de casa? Igual cuando has vuelto, te has llevado un pequeño susto con tus plantas: falta de riego, hojas marrones, unos puntitos blancos en las hojas… ha podido pasar cualquier cosa en el tiempo que no has estado pendiente o incluso con tantas cosas que hacer, ¡se te ha pasado echarle un ojo a ver cómo van!

Os confieso que, a mi vuelta, tras dejar las maletas en el salón, a los pocos minutos ya estaba mirándolas detenidamente como la madre que revisa de arriba abajo a su descendencia cuando vuelve a casa después de un Erasmus “estás más gordo, has comido poco, tienes la cara “chupá”, estar sin tu madre te ha sentado bien, ¿eh?”. Por suerte, no entré en colapso y mi respuesta fue “han aguantado bastante bien”. De lo contrario y trabajando toda la vida con plantas, tendría que haber dado explicaciones. Ya sabes, si las plantas es tu material de trabajo, lo tienes que saber absolutamente TODO sobre ellas y no se te puede morir ninguna.

Tener macetas en casa, un jardín si eres afortunado (o un huerto si lo eres más), aporta vitalidad, frescura, belleza, (alimento) y un toque personal que puede marcar la diferencia entre una casa y un hogar. Sin embargo, no todo el mundo tiene mano para las plantas, o tiempo para dedicárselo. Que sí, que hay que dedicarle tiempo. Ellas también tienen necesidades.

Así que he pensado hacer un recorrido por las aplicaciones más populares de cuidado de plantas a ver qué nos encontramos y si nos podemos encomendar a ellas y despreocuparnos un poco de su cuidado. Vamos a ir viendo por orden lo que nos ofrece Google Play. ¿Listos? Pues coged la regadera y ¡vamos allá!

Aplicaciones para el cuidado general de las plantas

1. PLANT CARE REMINDER - RIEGO DE LAS PLANTAS

Puntuación en la tienda: 4.1*

Una aplicación simple y efectiva que te recordará cuándo regar tus plantas. Una vez tengas identificada la planta y sepas sus necesidades de riego, prográmalo y te avisará para que no lo vuelvas a olvidar. Además, tiene en cuenta la estación del año.

Tiene la posibilidad de que crees y personalices cada una de tus plantas, pudiendo añadir tantos widget como plantas tengas (o uno en general para todas). ¿Cuál es la gracia? Que podrás ir viendo la evolución del widget desde una planta saludable hasta lánguida o moribunda si has pasado de regarla.

Lo mejor: Es una aplicación gratuita y pequeña que apenas llega a los 8 Mb. Muy atractiva y dinámica. Efectiva.

Lo peor: Únicamente sirve como recordatorio de riego, pero ojo, siempre y cuando sepamos la frecuencia de riego que necesitan nuestras plantas.

Disponible aquí

2. WATERBOT: REGAR PLANTAS

Puntuación en la tienda: 4.3*

Viene a ser una versión más simple de la aplicación anterior.

Lo mejor: Tiene un menú muy básico. Si necesitas una aplicación más simple que un chupete que te recuerde cuándo regar tus plantas y tienes poco espacio en tu móvil, esta es la tuya. Por apenas 2 Mb tendrás una especie de alarma para que las riegues. Sencillo y efectivo. Gratuita y NO contiene anuncios

Lo peor: Como en el caso anterior, solo te ayudará en el riego. Además, no contempla que el riego pueda variar según la estación (Plant Care Reminder, sí) y debes ser tú el que sepa el riego adecuado.

Disponible aquí

3. CONSEJOS DE CÓMO CUIDAR PLANTAS Y JARDINES

Puntuación en la tienda: 3.7*

La información que aporta la aplicación en la página de Google Play la verdad es que promete. Parece fiable. En principio, los consejos que ofrece son buenos así que invita a descargarla.

La clasificación de temas una vez dentro de la app es amplísima y cuando casi estoy relamiéndome, me encuentro que básicamente, la idea es preguntar cosas y que otros usuarios traten de resolver tus cuestiones con más o menos éxito. No me sirve para cuidar a mis plantas, sino más bien para interactuar con otra gente y ayudarnos mutuamente en el mejor de los casos. Qué chasco.

Lo mejor: Es una aplicación gratuita y pequeña de unos 9 Mb

Lo peor: Información rigurosa vas a encontrar poca. La ayuda que verás es la que te quieran aportar el resto de usuarios y eso no significa que sus consejos sean los más adecuados, aunque eso sí, con buena fe.

Disponible aquí

4. CÓMO CUIDAR PLANTAS/JARDINES

Puntuación en la tienda: 3.8*

Lo primero que te encuentras es un menú de ¿cómo llamarlo? Consejos sobre temas variados (¿?). Desde contratar un servicio de control de plagas hasta las ventajas de la agricultura ecológica, de la compra de flores online o los beneficios de la naranja en nuestro cuerpo… y así, hasta 162 páginas llenas de post. Por suerte tiene un buscador.

Después de leer varios post he llegado a la conclusión de que la información que da está bastante sesgada y no podemos llamarla rigurosa precisamente.

Lo mejor: Información a mansalva y dentro del caos, hay un menú clasificado por categorías en orden alfabético. Menos mal. Es muy pequeñita, ocupa apenas 2 Mb.

Lo peor: Es un repositorio de artículos muy básicos sobre temas muy generales pero poco práctico a la hora de buscar soluciones puntuales a problemas determinados. Para aprender así un poco en general, bien (o regular, según el tema). Para cuidar tus plantas, suerte! A ver si encuentras lo que buscas.

Disponible aquí

5. INFO JARDÍN

Puntuación en la tienda de aplicaciones: 4.2*

En esta app las categorías del menú principal se distribuyen en "Fichas de plantas", "Alertas", "Abonado", "Preparar el Suelo del jardín", "Plantas Bulbosas", "Césped", "Podar y Talar" y "Plagas y enfermedades".

En la categoría "Fichas plantas" se incluye un listado con la descripción de algunas de las plantas de jardín más populares, y para cada una se incluye información acerca de sus requerimientos de luz, riego, abonado, multiplicación y enfermedades, además de una galería de imágenes. En su catálogo hay 180 plantas (incluidos árboles) clasificadas alfabéticamente por su nombre científico. En el resto de categorías, la información que aporta también me parece muy correcta (herramientas, cómo abonar, cómo tratar el terreno, cómo podar, tratamientos para plagas, etc.

En mi opinión es una aplicación bastante completa sobre todo para árboles y plantas de jardín. La categoría más extensa y que seguramente usemos más, es la de fichas de plantas ya que, una vez localizada nuestra planta de interés, seguramente encontremos la información que buscamos.

La otra categoría que más nos puede interesar sería la de “Plagas y enfermedades” y aquí he echado de menos imágenes reales para poder identificar la patología, además de que me ha parecido un poco escasa. Otra cosa importante es que están agrupadas por categoría. Por ejemplo, en las plagas de plantas de huerta, encontraremos en primer lugar el oidio pero sin especificar a qué plantas afecta.

Lo mejor: Es una aplicación gratuita de la que podemos destacar una buena base de datos de fichas de plantas con información básica.

Lo peor: Es muy pesada (por su tamaño -58 Mb- y por la insistencia de los anuncios) y el resto de información no es que nos vaya a proporcionar mucha ayuda para saber qué le pasa a nuestra planta y cómo podemos solucionarlo.

Disponible aquí

6. PLANTSSS

Puntuación en la tienda: 4.3*

La primera sensación al entrar al menú principal me desborda. Veo mogollón de categorías, todas interesantes y no sé por cuál empezar.

La información disponible parece infinita. Una vez decidido qué planta mirar, la información que da sobre ella es bastante completa si es una planta más popular.

La categoría que más me interesa es la de “problemas comunes”. Vamos a ver cuáles contempla y cómo los afronta. Por orden alfabético, incluye desde patógenos como Botrytis hasta situaciones como exceso de agua. No son muchos y tampoco especifica qué especies se ven afectadas, pero como punto positivo, ofrece fotografías reales a las cuales podemos contribuir con las nuestras propias.

Lo mejor: tiene una base de datos de plantas (y árboles) increíblemente amplia y cada ficha tiene una información básica tirando a bastante decente. Destacaría la herramienta de búsqueda sobre todas las aplicaciones evaluadas. Además es gratuita y no tiene anuncios!

Lo peor: Es grandecita (47 Mb) aunque yo creo que lo vale. La categoría de “problemas comunes” me ha dejado un pelín fría.

Disponible aquí

7. HUERTO JARDÍN-YUM

Puntuación en la tienda de aplicaciones: 4*

Conforme vas leyendo la información ofrecida por Google Play, te van dando cada vez más ganas de instalarla ¿es posible que sea tan completa? Veo que ofrece compras en la aplicación ¿podremos comprar el abono que necesitamos?

Una vez probada, promete y da bastante. En un menú principal, básicamente encontramos "Vegetales", "Hierbas", "Flores" y "Orquídeas" pero ¡ojo! El acceso a flores vale 4.19 euros, el de orquídeas 5.49 euros (ya veo que no era abono lo que se podía comprar), el de hierbas te sugiere que invites a amigos si quieres entrar y finalmente, solo nos queda un acceso gratuito a vegetales… y no a todos porque también tiene truco. Eso sí. La información merece la pena pero solo es para ¡15 hortalizas!

¿Qué vamos a encontrar en el cultivo seleccionado? Una imagen junto con una información esencial en forma de símbolos como profundidad de siembra, distancia entre plantas y entre hileras, pH del suelo, días de crecimiento, intensidad de luz y de temperatura. Te ofrece un calendario basado en la ubicación de cuándo sembrar y cuándo cosechar y de las plantas que puede tener cerca y las que no. Interesante. Además, hace posible establecer alertas de riego, de siembra y de cosecha para que no se nos pase y, finalmente unos consejos y un espacio para escribir nuestras notas.

Lo mejor: Mucha información bien localizada y comprimida. Si tu planta es la remolacha, el brócoli, maíz, pepinos o berenjenas, bien. No ocupa demasiado, apenas 11 Mb.

Lo peor: La mayor parte del contenido de la app es de pago y no ofrece ninguna información sobre enfermedades, plagas y su tratamiento.

Disponible aquí

8. GERENTE DE JARDÍN

Puntuación en la tienda: 4*

En principio y leyendo la información de la app, parece que pueda tener todo lo que queremos, ya que da la oportunidad de crear alarmas no solo para regar sino para fertilizar, trasplantar, aplicar fitosanitarios o lo que se te ocurra. Te permite hacer un seguimiento de tus plantas con fotografías y anotaciones e incluso metiendo algún parámetro, te hará una gráfica para que veas cómo crecen. Te deja compartirlo todo y hasta preguntar qué les pasa a tus plantas (con esto ya deduzco que la app no te va a orientar ni solucionar nada) y finalmente puedes encontrar floristerías cercanas (meh).

Una vez la pruebo, me vuelvo loca buscando un menú que no existe y al final llego a la conclusión de que todo lo que anuncia es de pago salvo las alarmas.

Lo mejor: Buena app para hacer un seguimiento completo de nuestra planta y que no olvidemos aplicar nada. Pequeñita, 3.3 Mb.

Lo peor: Ayudar, ayudar... no ayuda absolutamente nada más allá de hacer sonar la alarma que hayas programado.

Para esto, me gusta más GARDEN ORGANIZER, pequeñita (4.6 Mb) y gratis (sin sorpresas posteriores). Esta de verdad te permite planificar cultivos, hacer seguimientos, diseñar jardines y cuidar las hortalizas, además de por supuesto, establecer alarmas.

Disponible aquí

9. CALENDARIO DEL HORTELANO

Puntuación en la tienda: 3.6*

Pues eso. Propiamente un calendario. En el menú principal vamos a encontrar el "Calendario Mensual", "Red social", "Tutoriales", "Medicina natural", "Recetas de temporada" y "Utilidades".

Después de dar una vuelta rápida por la app, lo más destacable es que está disponible en español e inglés pero el contenido de interés, más bien escasea. Dentro de cada mes, un menú de árboles frutales, ornamentales, jardinería, aromáticas, verduras y hortalizas y plagas, nos permite navegar por “bri-consejos”. Pero ya os digo, escaso y nada de lo que podamos sacarle partido realmente si tenemos un problema con nuestra planta.

Lo mejor: Aspecto y disponibilidad en dos idiomas

Lo peor: Información escasa, una traducción raruna y presencia de anuncios frecuentes.

Disponible aquí

10. MACETO HUERTO

Puntuación en la tienda: 4.6*

De todas las app analizadas, esta es la que tiene mejor valoración entre los usuarios. Es una herramienta útil si lo que queremos es tener nuestro propio huerto urbano, ya sea en un trocillo de tierra en casa o en nuestro balcón.

La primera impresión es buena. La información que aporta es fiable y bastante completa. Nos da conocimientos básicos de cómo empezar a hacer nuestro huerto, qué compost usar y las principales plagas y enfermedades que afectan a nuestros cultivos.

En el planificador del menú, eligiendo un mes del año y nuestra posición en el Hemisferio, nos dirá qué hortalizas y frutas sembrar así como los requerimientos de sustrato, riego, plantas amigas y enemigas, consejos y por supuesto, un completo calendario para poner semilleros, plantar y cosechar.

Como bonus, dispondremos de un chat donde consultar dudas con otros usuarios y de vídeos de soporte y dado la cantidad de usuarios que la utilizan y el éxito que tiene, es muy probable que encontréis respuesta.

Lo mejor: Completa, útil, rigurosa y pequeñita (4.9 Mb). ¡Y sin anuncios!

Lo peor: Pues me ha gustado bastante así que … por ponerle una pega, falta la posibilidad de poner alertas.

Disponible aquí

Mi planta bebe y come bien pero parece enferma

Llegados a este punto y tras probar y evaluar 10 apps del cuidado general de plantas, me estoy planteando que tenerlo todo en una sola, lógicamente es complicado, así que voy a seleccionar algunas aplicaciones específicas de plagas y enfermedades. Hay muchísimas más, claro, pero no voy a centrarme mucho en esto porque están más orientadas a técnicos, agrónomos o usuarios con capacidad de hacer tratamientos (hay que obtener un carnet de usuario profesional de productos fitosanitarios).

1. ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS

Puntuación en la tienda: 4.1*

Esta aplicación contiene la información copy-paste de Wikipedia sobre las principales plagas o enfermedades que pueden afectar a los cultivos, pero no clasificada por cultivo, sino por orden alfabético, lo cual complica el tratamiento de nuestra plaga si de antemano no sabemos ni cuál es.

Tiene posibilidades de desahabilitar restricciones de guardar imágenes en galería, referencias en artículos, apertura de filtros de búsqueda o de guardar los cambios, previo pago, claro.

Lo mejor: Me cuesta encontrarlo...

Lo peor: Paga y tendrás una aplicación más completa. No sé si más útil.

Disponible aquí

2. AGROBASE - WEED, DESEASE, INSECT

Puntuación de la tienda: 4*

En un menú principal muy básico nos encontramos "Malas hierbas", "Enfermedades", "Insectos" y "Productos". Bien.

Para tener acceso a cualquiera de los 4 deberemos descargarnos el catálogo seleccionando nuestro país de una larga lista de regiones del mundo. Tendremos 3 opciones de descarga (ver foto):

Básica que contempla una imagen por problema de baja calidad

Premium con todas las fotos offline de baja calidad

Premium con alta calidad. Sospecho que aquí estarán las compras, así que evaluaremos solo la versión básica (y me ha descargado 743 imágenes de enfermedades en España, no está mal).

Extensísima lista de enfermedades. En cada una de las enfermedades contempladas, nos vendrá no solo la descripción con los síntomas, sino el tratamiento recomendado y las indicaciones junto con la hoja de seguridad del producto.

La categoría de "Productos" nos ofrece otro menú con "Fungicidas", "Herbicidas", "Insecticidas", "Adyuvantes", y "Otros fitosanitarios". Todo interminable, todo completísimo, tanto por cultivo como por principios activos.

Lo mejor: Completo. Nos aporta imágenes para reconocer la enfermedad, la descripción de esta, el tratamiento y las indicaciones del producto. Todo en 8.5 Mb. No os digo más que me la he dejado instalada en el móvil.

Lo peor: Bueno... necesitamos saber qué le pasa antes de buscar el tratamiento. Tampoco tiene búsqueda por cultivo. No creo necesario tener que adquirir la versión Premium. Tiene anuncios pero ¿sabéis qué? Se lo perdono todo.

Disponible aquí

3. PLANTIX

Puntuación en la tienda: 4.2*

Es una herramienta de diagnóstico tanto de plantas de jardín como de cultivos.

Nos da la posibilidad de elegir idioma entre una gran variedad y nos ofrece una serie de cultivos para que elijamos como máximo 8. Debo decir que son los más comunes (maíz, trigo, tomates, cebolla, garbanzos, limón, patata…) que se pueden tener en un huerto.

Dentro de cualquiera de nuestra selección, encontraremos una calculadora de fertilizante que nos dirá qué aplicar, cuánto y cuándo. No está mal. En cada cultivo, nos dirá el mejor momento para hacer cada tarea y cómo realizarla (esta información sí está en inglés).

También podremos saber las plagas y enfermedades que pueden afectar a nuestro cultivo, en qué momento, las medidas preventivas y cómo tratarlo (con sus respectivos productos, dosis, y fichas. Ojo, que también contempla tratamientos biológicos). Todo de una forma, la verdad, muy completa. Podremos subir una foto para que obtengamos diagnóstico del problema y obtener ayuda.

Lo mejor: Buena base de datos con mucha información útil. Especialmente para hortícolas. Pequeña (11 Mb), sin anuncios, sin compras.

Lo peor: Destinada a plantas de huerto y nada a plantas de jardín o de interior. Alguna información está disponible en inglés.

Disponible aquí

4. IFAPA GUÍA

Puntuación en la tienda: 4.7

Esta app incluye más de 200 fotografías para facilitar la identificación de plagas y enemigos naturales en cultivos hortícolas de invernadero.

Ha sido elaborada por el grupo de Protección Vegetal Sostenible del Centro IFAPA de Almería, y esta gente, sabe de lo que habla.

Lo mejor: Base de datos rigurosa y extensa. Gratuita y sin anuncios.

Lo peor: Aún falta información por añadir que se echa de menos aunque promete seguir actualizándose. Demasiado grande (94 Mb).

Disponible aquí

Entonces, ¿cuál es la mejor app?

Si has llegado hasta aquí y te lo has leído todo, a quien hay que cuidar es a ti, no a tus plantas. Si no, espero que encuentres aquí la información que necesitas.

No he encontrado una app que se encargue de proporcionarte información, alertas (de riego, fertilización, siembra, poda, cosecha...), enfermedades y plagas (diagnóstico y su tratamiento). Vamos, que no existe la app perfecta para el cuidado de tus plantas. Si lo que buscas es una app sencilla que te notifique el riego, PLANT CARE REMINDER sería la elegida. Si lo tuyo es un jardín y quieres tenerlo saludable y hermoso, tu app sería PLANTSSS. Si es un huerto, además de mucha suerte por tenerlo, te convendría usar MACETO HUERTO para que reúna todas las tareas desde la preparación del terreno hasta la cosecha. Tu agenda agraria. Como app exclusiva de enfermedades y plagas junto con su tratamiento más efectivo, fichas de seguridad e instrucciones de aplicación, preferentemente AGROBASE.

Recuerda que las plantas son seres vivos, aunque no pueden gritar pidiéndote ayuda ni llorar si tienen sed. Dedica un poco de tiempo y cariño a su cuidado y te responderán, agradecidas, con su belleza.

Imagen | Nao Lizuka