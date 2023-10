La gran oportunidad de OnePlus en Europa es ser cada vez menos OnePlus

OnePlus ya no es lo que era. No es una afirmación en tono negativo, es la definición actual de una compañía que dejó de lado su casi completa independencia para pasar a fusionarse con OPPO. Sobre el papel, el objetivo de la fusión era "integrar aún más los recursos y equipos humanos de ambas empresas". OnePlus iba a seguir operando de "forma independiente" y siendo una compañía alternativa a OPPO.

La realidad tangible es que, tras la fusión, OxygenOS pasó a diluirse y convertirse en una versión adaptada de ColorOS. El siguiente paso ha sido un movimiento que no habíamos visto hasta la fecha: lanzar exactamente el mismo teléfono que OPPO, el mismo día, pero con distintos focos de mercado. El OnePlus Open es el OPPO Find N3 y, tras haberlo probado, tengo claro que no hay mayor problema en que OnePlus se diluya cada vez más dentro de OPPO.

OPPO y su situación en Europa. No son buenos tiempos para OPPO en Europa. La compañía, en plena guerra de patentes con Nokia, ha abandonado dos de los principales mercados del territorio: Alemania y Francia.

Este mismo mes de octubre, se están poniendo sobre la mesa problemas en Suiza. Yang Technology AG, principal distribuidor de OPPO en este país, ha retirado operaciones de forma inmediata. Daniel Meier, jefe suizo de OPPO, dejaba la empresa a petición propia hace apenas unos días. OnePlus parece estar esquivando balas, por el momento.

Los móviles de OPPO que no salen de China. Otro asunto a tratar, sobre todo con los móviles plegables, era la propia estrategia de OPPO a este respecto. Salvando el reciente OPPO Find N2 Flip, el resto de plegables de la compañía quedaba en China.

Los costes de distribución de este tipo de dispositivos, con ventas tan marginales, son en buena parte responsables de que fabricantes como OPPO o Xiaomi no saquen de China sus plegables. Apoyarse en OnePlus para esta logística es un movimiento con sentido.

OyxgenOS no es lo que era. No es ningún problema. OxygenOS brilló durante años por ser una ROM alternativa a Android Stock. Una personalización completa, pero con los cimientos de Android "Puro" y un claro rival para la ROM del Pixel. Es cierto que en la comunidad más geek este es un añadido de peso pero... la realidad es que el software no tiene tanto impacto en el consumidor más mainstream.

Xiaomi y Samsung copan los tops de ventas. Ambos tienen las ROMs más pesadas del mercado. OnePlus sigue una estela intermedia. OxygenOS ColorOS es una ROM con tintes asiáticos, pero con una interfaz relativamente orientada al consumidor europeo y sin demasiado bloatware. OPPO tiene una oportunidad en OnePlus para seguir integrando sus servicios mientras vende dispositivos bajo esta marca "independiente".

El salto en hardware necesita a OPPO. Durante la review del OnePlus Open repetí mucho una frase: "este es un OnePlus que no parece un OnePlus". La compañía siempre estuvo en primera línea en lo referente a procesadores, carga rápida y tecnologías de memoria, pero en pantallas, cámara y acabados nunca llegó a competir de tú a tú con los mejores.

Llegar bajo el paraguas de OPPO hace que todo esto cambie. OnePlus tiene la oportunidad de contar con las mejores cámaras, pantallas y acabados del mercado, todo ello acompañado del resto de hardware top que siempre les ha caracterizado.

