Xiaomi Redmi Note 14 Pro+, análisis: el gran candidato a ser uno de los móviles más vendidos del 2025. Y con razón

Era uno de los móviles más esperados y por fin lo tenemos en España. El Redmi Note 14 Pro+ es el hermano mayor de la gama Redmi Note 14, siendo una de las mayores apuestas de Xiaomi para 2025 en la gama media de telefonía. Alimentado, por supuesto, con un hardware actualizado y que sorprende para bien.

En Xataka ya hemos podido probar a fondo este Redmi Note 14 Pro+ y hay sorpresas, tanto para bien como para menos bien. Tras varias semanas de uso intensivo, tenemos un claro veredicto acerca de qué papel desempeñará en el mercado este año y hasta qué punto es recomendable respecto a sus competidores e incluso los propios Redmi de años anteriores.

Ficha técnica del Xiaomi Redmi Note 14 Pro+



XIAOMI REDMI NOTE 14 PRO+ DIMENSIONES Y PESO 162,53 x 74,67 x 8,75 mm 210,14 gramos (versión en azul o negro) 205,13 gramos (versión en púrpura) PANTALLA AMOLED de 6,67 pulgadas Resolución de 2.720 x 1.220p Refresco de hasta 120 Hz Brillo pico de 3.000 nits HDR 10+ y Dolby Vision Corning Gorilla Glass Victus 2 PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 MEMORIA 8 GB / 12 GB LPDDR4X ALMACENAMIENTO 256 GB / 512 GB UFS 2.2 BATERÍA 5.110 mAh 120 W de carga rápida con cable CÁMARAS TRASERAS Principal: 200 MP f/1,65 con OIS Gran angular: 8 MP, f/2,2 Macro: 2 MP f/2,4 CÁMARA FRONTAL 20 MP f/2,2 Sistema operativo Android 14 con Xiaomi HyperOS SONIDO Doble altavoz estéreo CONECTIVIDAD Wi-Fi 6 5G Bluetooth 5.4 Dual SIM NFC USB-C OTROS Certificación IP68 Lector de huellas en pantalla PRECIO Desde 479 euros

Diseño y sonido: sigue siendo una gran apuesta para el contenido multimedia

A diferencia de las versiones en color negro y blanco que vienen con una trasera de cristal, en la unidad en púrpura que hemos analizado nos encontramos con un acabado en cuero sintético. No se siente de una calidad tan alta como en gamas altas como el Xiaomi 14 Ultra, pero igualmente se percibe de forma agradable en mano, no resbala y además es muy limpio. Es algo que se mantiene incluso con la funda de TPU que viene en la caja del terminal.

A efectos de dimensiones, no podemos obviar que estamos ante un teléfono de tamaño considerable con sus más de 16 centímetros de alto. Esto dificulta que se pueda acceder bien a cualquier parte de la pantalla si lo usamos con una sola mano, aunque se palía un poco esa sensación gracias a no ser tan ancho y el buen agarre que proporciona el panel curvo.

Lo mejor de la pantalla es su alto nivel de brillo en exteriores

Precisamente la pantalla, una AMOLED de 6,67 pulgadas, es una de las estrellas del terminal. Sobre el papel no mejora excesivamente respecto a su antecesor, aunque sí ofrece una ligera mejora de resolución casi imperceptible. En cualquier caso, no es esto algo negativo, dado que sigue ofreciendo una excelente calidad de visionado en diferentes ángulos que lo convierte en un buen compañero de viajes para ver una serie o película en transporte público.

No lo parece, pero con el sol incidiendo de frente, el contenido de la pantalla se veía bien

El principal cambio viene en el brillo pico de hasta 3.000 nits para el contenido HDR, una importante subida contando con los 1.800 nits de la anterior generación. Y es que esto ha sido durante años el talón de Aquiles de cualquier smartphone y más en estas gamas medias, por lo que es de agradecer que de un año y medio a esta parte se haya mejorado. Y en el caso de este Redmi Note 14 Pro+ podemos dar fe de que se agradece de forma considerable cuando tratamos de manejarlo en exteriores con la luz del sol pegando de lleno en la pantalla.

En el apartado de sonido se echa en falta compatibilidad con Dolby Atmos o alguna otra tecnología de audio, aunque ni muchísimo menos podemos decir que arroje una mala calidad. El par de altavoces estéreo ofrece un sonido alto y nítido sin apenas distorsiones, por lo que tenemos un móvil idóneo para el consumo multimedia incluso cuando no llevamos auriculares.

Rendimiento: la gran sorpresa en usos exigentes

Que el mejor Redmi Note del año lleve un chip de Qualcomm no lo veíamos desde el Redmi Note 10 Pro. Sí lo veíamos en el Redmi Note 13 Pro, aunque no en el Redmi Note 13 Pro+, ya que este era el más avanzado de la serie y dispuso de un Dimensity 7200 Ultra. Lo que en este nos encontramos es un Snapdragon 7s Gen 3.

Es de cuero sintético, pero (alerta spoiler) no se calienta tanto como pensábamos

Esta versión s del chip es en realidad una mejora del Snapdragon 7 Gen 3 que conocimos el verano pasado. Una puesta a punto del mejor procesador de gama media de la industria que mejora en algunos apartados clave como la GPU, pasando de una Adreno 720 a 975 MHz a una Adreno 810 a 1.050 MHz.

En la práctica nos encontramos con que el dispositivo es capaz de mover todo sin despeinarse, tanto en el uso cotidiano moviéndonos por los menús y con diferentes apps abiertas como en usos algo más exigentes. En este último punto, me gustaría destacar especialmente el rendimiento en juegos tipo 'Honkai: Star Rail', que exige de tener un buen procesador por su exigencia gráfica.

Hay calentamiento en juegos exigentes, aunque no tan dramático como en otros terminales fabricados en cuero sintético

Si bien es cierto que en la máxima configuración gráfica sufrimos algún pequeño lag y caída de frames, no es tampoco una constante. Si configuramos el juego en algo intermedio, ahí ya no tenemos problemas. Y lo que más me ha sorprendido en este punto es que el cuerpo del dispositivo se calienta, pero no excesivamente como se preveía al ver su material de cuero sintético. En este sentido es de valorar el buen hacer del Snapdragon 7s Gen 3 en conjunto con HyperOS.

En las pruebas de rendimiento no hemos podido obtener datos de 3D Mark, una limitación habitual en dispositivos que no han salido al mercado. En cualquier caso, sí podemos apreciar una considerable mejoría respecto a su antecesor y otros competidores, pese a contar con menos memoria.



redmi note 14 pro+ redmi note 13 pro+ poco x6 pro oneplus nord 4 realme gt 6t procesador Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 Mediatek Dimensity 7200 Ultra Mediatek Dimensity 8300 Ultra Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 ram 8 GB 12 GB 12 GB 16 GB 8 GB geekbench 6.0 (single/multi) 1.163 / 3.182 1.112 / 2.666 1.421 / 4.419 1.888 / 4.930 1.543 / 4.171 3d mark (wild life unlimited) - - 11.694 11.629 10.606 pcmark work 3.0 13.942 11.857 14.446 16.718 16.894

Un elemento que no me gustaría obviar es que, aunque sí admite doble SIM en su bandeja, el Redmi Note 14 Pro+ no permite añadir una tarjeta MicroSD. No es ninguna sorpresa sabiendo que en esta gama hace ya tiempo que no lo incorporan, pero no está de más decirlo al ser algo aún frecuente en las gamas medias. Por suerte, los 256 GB que de base se ofrecen parecen más que suficientes para un uso cotidiano.

Biometría: insuficiente facial, excelente dactilar

Costó tomar esta fotografía, ya que el sensor de huellas y la animación de desbloqueo son rapidísimas

En biometría nos encontramos con dos clásicos: reconocimiento facial y de huella dactilar. Con el primero, Xiaomi no engaña a nadie, dado que ya en su configuración nos salta el ya habitual aviso de que es un método más inseguro que el pin al poderse desbloquear con una foto. En nuestras pruebas hemos podido comprobar que, aparte de eso, no reconoce bien el rostro con poca luz salvo que el brillo de la pantalla sea alto. Y a veces, ni así. En cualquier caso es lo esperable, dado que a excepción del iPhone y algún que otro gama alta contado, no contamos con sensores 3D capaces de reconocernos de forma segura.

Posición y precisión perfecta para el sensor de huellas en pantalla

Mejor sabor de boca dejó el sensor de huellas en pantalla. Está situado en una excelente posición para llegar cómodamente a él con el dedo pulgar y lo mejor de todo es que reconoce rápidamente la huella y la animación de desbloqueo va a la par en fluidez, por lo que es todo muy rápido. Además, como detalle adicional, si mantenemos pulsado ese redondel donde se encuentra el sensor, podremos acceder rápidamente a opciones como la búsqueda por Internet o el lector de códigos QR.

Software: aprobado, aunque con matices

HyperOS 2 fue anunciado a finales de año y empezará a desplegarse a lo largo de 2025. Está confirmada su llegada a terminales de gama media como los antecesores del Redmi Note 14 Pro+, por lo que es más que evidente que este también lo recibirá. Ahora bien, el calendario exacto sigue siendo desconodido y lo único seguro es que a día de hoy nos encontramos con HyperOS 1 con Android 14.

Eso de que el software de un Xiaomi venga basado en versiones de Android ya pasadas es habitual. A finales de este mes saldrá una nueva actualización con funciones de IA (sólo en este modelo y en el Redmi Note 14 Pro), aunque seguirá siendo HyperOS 1 sin rastro de Android 15, que llegará en próximos meses.

Ahora bien esto tampoco es algo necesariamente malo. Con el actual HyperOS nos encontramos una buena interfaz cargada de opciones de personalización, incluyendo un centro de control que, a mi juicio, es de los mejores visualmente. Se parece mucho al de iOS, sí, pero no por ello es malo.

Se nota que el software se ha aligerado mucho y no presenta ningún problema de ralentización ni nada similar. El combo con el ya citado procesador de Qualcomm le hace muy bien al dispositivo.

Ahora bien, hay algo importantes a criticar en este punto: viene cargado de bloatware. Si no te suena este término, decirte que es como se conocen a esas aplicaciones preinstaladas. Por suerte se pueden desinstalar rápidamente si no las vamos a usar, pero no deja de ser llamativo como, aparte de las propias, nos encontramos al menos diez apps y juegos de terceros.

Aunque vendrá con IA de serie, nosotros no hemos podido probarla

Por otro lado, nos encontramos con funciones de IA generativa propia, como por ejemplo el borrador mágico para objetos integrado en la galería y otras funciones llamadas Creative AI. Están por llegar unas cuantas más de la mano de la ya citada actualización, como es Producitivy AI para transcribir grabaciones de voz o resumir textos, así como Travel AI con un modo intérprete para traducir en tiempo real.

Sin embargo, en la unidad que hemos probado (con software previo al que tendrá en el lanzamiento) no hemos podido probar estas funciones. Lo que sí está es parte de la IA de Google que ofrece Gemini.

Batería: dos días de uso sin despeinarse

La emoción nos embargó cuando observamos que la versión china de este dispositivo cuenta con 6.200 mAh de capacidad en su batería. En la versión global que ha salido en España cuenta con 5.110 mAh, lo cual no está nada mal, pero es una diferencia considerable sobre el papel con la otra unidad.

En cualquier caso, esta batería nos ha permitido llegar sobradamente a las dos jornadas de uso. Todo ello con aplicaciones "típicas" como Google Maps, Pocket Casts, WhatsApp, Telegram, Instagram, YouTube y alguna partida casual a juegos algo exigentes. Si le achuchamos más en esto último sí que hemos percibido la necesidad de cargarlo durante la noche para no quedarnos tirados en mitad del día siguiente.

En lo que a cargador rápido se refiere, debo comentar que en la unidad que recibimos no se nos incluyó ningún adaptador de corriente. No viene en la caja, aunque desde Xiaomi confirman que los compradores lo podrán pedir aparte sin coste adicional.

Es por ello por lo que no hemos podido testar en condiciones óptimas la carga rápida de hasta 120 W en este Redmi Note 14 Pro+. Sí lo hemos podido probar con un cargador no oficial de 80 W, tardando alrededor de una hora en completar una carga del 0% al 100%.

Cámara: va siendo hora de mejores complementos

Xiaomi vuelve a apostar por un combo de cámaras que, con alguna ligera diferencia en luminosidad, es muy similar a lo que teníamos en la generación anterior. Esto incluye su sensor principal de 200 megapíxeles con estabilización óptica de imagen y al que acompaña un gran angular y macro de 8 y 2 megapíxeles respectivamente. Para los selfies, una frontal de 20 megapíxeles que sí parece mejorar algo sobre el papel.

La interfaz de cámara en sí no podría ser más simple a la par que efectiva. Propone un modo de disparo rápido de serie, así como el resto de modalidades habituales para disparar en modo retrato, en modo nocturno o con 200 megapíxeles. En los ajustes se añaden algunos elementos como la detección automática de códigos QR o documentos para realizar mejor los escaneos.

En lo referente a la calidad de la imagen, conviene recordar que ese modo de 200 megapíxeles separado del resto no es ni mucho menos casual. Y es que de forma normal el dispositivo dispara en 12 megapíxeles. Es lo frecuente en la mayoría de dispositivos y, de hecho, es incluso conveniente. La diferencia de tamaño entre ellas puede ser considerable y, salvo que a propósito queramos sí o sí la mejor calidad posible, la modalidad de 12 megapíxeles parece más que aceptable.

Cámara principal trasera en modo automático (a 12 megapíxeles)

La cámara principal trasera ofrece un resultado muy equilibrado y, a mi juicio, conforme gracias a que hace un buen procesado de las escenas. En el ejemplo anterior apreciamos un edificio en un momento en el que, en mitad de las nubes, asomó el sol. Ofrece una buena iluminación y es bastante justo con los colores que realmente había en ese momento, por lo que encontramos un resultado que, pese al procesado, es bastante realista.

Cámara principal trasera en modo de 200 megapíxeles

En esta otra toma, realizada en el mismo momento que la anterior, encontramos un resultado esperable. Ligeramente (muy muy ligeramente) más luminoso y una más que evidente mejor resolución que ayuda a que acercando el zoom a una parte obtengamos más nitidez.

Para paisajes en los que los detalles sean importantes, merece la pena emplear esta modalidad de cámara. De forma general, como indicábamos anteriormente, pierde cierto sentido al encontrarnos con un resultado prácticamente idéntico en general y una diferencia de peso considerable. En este ejemplo concreto, la fotografía original a 12 MP pesa 8,5 MB y la de 200 MP 69 MB. Demasiada diferencia a la larga y más sabiendo que el terminal no incluye lector de tarjetas.

Cámara gran angular trasera

La gran angular trasera es, sin duda, la decepción en cuanto a cámara se refiere. A efectos de color y luminosidad no arroja un mal resultado, pero la calidad es bastante pobre y no hace falta siquiera hacer zoom para comprobarlo. La distorsión de los laterales no es excesiva, aunque sí hace ciertos extraños como apreciamos con el poste de luz de la derecha.

Cámara principal con zoom digital 30x y recorte de la cámara principal a 1x óptico

En la anterior comparativa nos encontramos con un perfecto ejemplo de cuánto detalle es capaz de conservar la imagen con zoom digital. En ausencia de un teleobjetivo, los móviles que permiten tener un gran zoom digital lo hacen a costa de hacer un recorte de lo que obtiene el sensor principal. No es una excepción en este de Xiaomi, aunque le añade un procesado que permite que, sin ser de una gran calidad, podamos apreciar detalles y no un borrón como sí ocurre cuando hacemos el recorte manual de lo obtenido en 1x (como en la foto de la derecha).

Cámara principal trasera en modo retrato

Puedo asegurar que hacer la anterior fotografía fue lo más complicado de este análisis. Y no por culpa del Redmi Note 14 Pro+, sino del can que la protagoniza. Lograr hacerle una fotografía de frente a Toby es complicado porque, por alguna razón, huye de las cámaras. De ahí que sirva como ejemplo perfecto del excelente modo retrato que trae este dispositivo.

Como verás, pese a la complicación, hace un recorte excelente. Si bien es cierto que algunos elementos como el arnés los difumina un tanto, en general son detalles casi inapreciables e interpreta y diferencia bien el sujeto del fondo. De hecho, hacerle el retrato a una mascota es mejor prueba que un retrato a personas, dado que la IA de los smartphones está más especializadas en nuestra especie y no siempre hacen buen trabajo con perros, gatos u otros. Por suerte, no es el caso de este Xiaomi.

Cámara principal trasera sin modo noche (izda.) y con modo noche (dcha.)

Cuando cae la noche, cae la calidad de la imagen y esto es una obviedad que ocurre incluso en los terminales más punteros. Sin embargo, con el modo noche se puede paliar un poco. El modo noche del Redmi Note 14 Pro+ no añade una iluminación extra muy exagerada, ni poco natural. Amplia el tiempo de exposición para lograr un mejor nivel de detalle y añade un procesado que permite que los focos de luz artificial como los de las farolas se vean ligeramente mejor.

Cámara frontal con modo retrato

La calidad en la cámara frontal cae respecto a la principal trasera, algo esperable, aunque tampoco dramático. El procesado es bueno en esta parte y el ejemplo anterior es buena prueba de que, aunque la textura de la piel queda bastante plana y con una especie de modo belleza aplicado (en realidad no lo estaba), ilumina bastante bien el rostro, dado que la fotografía se tomó en un día bastante nublado.

Eso sí, el modo retrato es bastante justo y basta con que tengamos algún pelo tonto por ahí descuidado para que ya se lie con el recorte. En cualquier caso, no es ni mucho menos un mal modo retrato el que tiene este Redmi Note 14 Pro+ para la cámara frontal, ya que en líneas generales cumple bien.

Cámara frontal con modo noche

Poca o más bien ninguna sorpresa emerge en el modo nocturno de la cámara frontal. La calidad no es buena, pero al fin y al cabo es para lo que es. No está pensada para fotografías de estudio, pero sí para algún selfie casual como el del ejemplo. Aunque no haya luz en el entorno o esta sea escasa, la pantalla se pone en blanco para iluminarnos el rostro y mejorar una calidad que, sin ello, sería aún peor.

Galería de fotos completa del Xiaomi Redmi Note 14 Pro+

En resumen, el aspecto fotográfico del Redmi Note 14 Pro+ es bueno. No excelente, pero sí más que notable con su sensor principal e incluso con el procesado que se realiza con el zoom digital. Sin embargo, se me queda un sabor de boca agridulce debido a lo testimoniales que resultan en muchos casos las otras cámaras, especialmente las traseras. El gran angular, muy mejorable y el macro... Bueno, no existe ni siquiera un modo macro en la app de cámara.

Redmi Note 14 Pro+, la opinión de Xataka

Si ya tienes un Redmi Note de años anteriores, quizás te preguntes si merece la pena el salto. Precisamente tengo a varias personas interesadas a mi alrededor y por lo que he podido comprobar, el salto más conveniente es desde los Note 11 hacia atrás. Obviamente hay diferencias entre este Redmi Note 14 Pro+ y los Note 13 Pro+ y 12 Pro+, aunque no quizás tan grandes como para que merezca la pena el salto.

Dicho aquello, y dirigiéndome ya a un público más general independientemente del smartphone que tenga ahora, debo decir que acierta Xiaomi en esta gama media de 2025, dado que encontramos una gran apuesta a la que le costará encontrar rivales.

Sin duda alguna, el Redmi Note 14 Pro+ será uno de los móviles que más recomiende este año

Y es que ha quedado un terminal muy redondo en cuanto a diseño, rendimiento, batería y cámara. No todo es perfecto, pero los defectos que ofrece no se perciben como algo que eche para atrás la idea de comprarlo y más viendo los antecedentes y cómo se convertirá en un superventas gracias a las rebajas que empezarán a llegar como ha sucedido en el Redmi Note 13 Pro+.

Eso sí, como sucede con casi cualquier otro Redmi, la competencia la tendrá en casa con terminales de la submarca POCO. Aunque personalmente sospecho que gracias al Snapdragon 7s Gen 3 muchos tendrán difícil asaltar este trono en el que de momento se corona el Redmi Note 14 Pro+.

7,8 Diseño 8,25 Pantalla 8 Rendimiento 8 Cámara 6,75 Software 7 Autonomía 9 A favor El rendimiento está fuera de toda duda y se perciben las mejoras del Snapdragon 7s Gen 3

La cámara principal hace muy buen trabajo incluso en automático y pese al procesado

Una batería incombustible que incluso en usos exigentes da para usar el móvil durante dos días En contra Siendo el mejor de los Redmi Note, va siendo hora de mejorar las cámaras secundarias

Sale al mercado sin HyperOS 2 y Android 15

No tiene mal sonido, pero se echa en falta tecnología como la de Dolby Atmos



