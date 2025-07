Los drones están revolucionando la guerra en tiempo real y Europa ya tiene su siguiente evolución: el dron "híbrido"

Los drones están muy presentes en la guerra. Los UAV (vehículos aéreos no tripulados) han demostrado ser herramientas versátiles y competentes en el campo de batallo tanto en la parte ofensiva como en inteligencia, pero tienen una limitación importante: cuando están en tierra son inútiles. Un dron pequeño puede meterse por una ventana y comprobar una habitación, pero no tiene ruedas para colarse en recovecos en operaciones terrestres. A no ser, claro, que sea un Rooster.

¿Un qué? Un Rooster. Este peculiar "dron híbrido" lo fabrica la empresa israelí Robotican y destaca, como salta a la vista, por su factor forma. A diferencia de los drones convencionales, que generalmente solo pueden volar, el Rooster puede volar y correr gracias a un sistema de ruedas laterales. Realmente no son ruedas como tal, sino una especie de jaulas que, sobre el papel, deberían rendir correctamente incluso en terrenos complejos.

Equipos de tres. Este dron puede operarse de forma independiente o en equipos de tres. Cuando se juntan, los tres drones forma una malla, se interconectan entre sí, comparten información de los sensores (como las cámaras) y pueden ser controlados por un mismo operario. De hecho, este puede ver en tiempo real la imagen de los drones en la pantalla del mando. Esta conectividad es clave, sobre todo si en la zona no hay señal GPS.

Más specs. El dispositivo pesa 1,6 kilos y es capar de transportar cargas de hasta 300 gramos, como un sensor de radiación o un cámara térmica. Su autonomía es de 12 minutos de vuelo y 30 minutos en suelo. Verlo en funcionamiento es, cuanto menos, curioso, ya que puede pasar de un modo a otro en tiempo real, lo que permite explorar una planta por el suelo, salir volando por la venta, subir a la segunda planta volando y volver a la exploración terrestre. Tiene cámaras (visión nocturna incluida), graba hasta en FullHD y, cómo no, tiene IA para detectar obstáculos.

En manos de Israel... y de la OTAN. Este dron ya ha sido adoptado por las fuerzas armadas israelíes, pero ahora está listo para dar el salto al mercado internacional. Hace apenas tres días, el Rooster consiguió el NATO Stock Number. Este es un código de 13 dígitos usado por la OTAN que garantiza que todos los objetos, desde una bombilla a un pantalón, están catalogados y son fácilmente accesibles en cadenas de suministro. También, de alguna forma, determina que son dispositivos de confianza y que cumplen con los estándares de la Alianza.

La compañía confirmó, además, que ha vendido sus drones a "unidades de élite en Europa", sin mencionar exactamente los países. Sí sabemos que, actualmente, son empleados por las Fuerzas de Defensa de Israel y por la DEA estadounidense. El ejército español también tuvo ocasión de poner el Rooster a prueba durante una demo que tuvo lugar en el Foro 2E+i en Toledo en el año 2023.





El contexto actual. Israel, uno de los grandes fabricantes de armas del mundo, no es un país miembro de la OTAN, que suma 32 miembros, sino un socio a través del Diálogo Mediterráneo del 1994 como lo son Jordania, Mauritania o Marruecos. La relación con este país en este momento es tensa.

Por un lado, tiene a Estados Unidos como gran aliado, hasta el punto de que Israel es considerado un MNNA (Aliado importante no-OTAN). Esta designación la hace el gobierno de Estados Unidos a aquellos países que considera aliados más cercanos. Israel fue de los cinco primeros países en formar parte de este listado tras la creación del nivel MNNA en el 1987 por parte de Ronald Reagan.

Por otro lado, está la Unión Europea, que ha condenado los actos de Israel en Gaza y apoya a la Autoridad Palestina, pero sigue sin ponerse de acuerdo sobre qué medidas tomar contra Israel. Algunos países, entre ellos España, defienden que los acuerdos con Israel deben suspenderse y abogan por tomar medidas y por un embargo de armas.

El futuro es el control remoto. Si algo han dejado claro los recientes eventos que han sacudido la geopolítica internacional, en particular el conflicto Israel-Palestina y la guerra de Ucrania, es que el control de los drones es capaz de decantar la balanza y marcar la diferencia. Los vehículos no tripulados permiten maniobras precisas sin poner en riesgo al personal militar. Tener opciones más versátiles, como un dron híbrido capaz de desenvolverse en tierra y aire, abre muchas posibilidades y supone, sin lugar a dudas, un avance.

