Europa ha perfeccionado los misiles durante décadas. Su nueva arma está pensada para sacrificarse antes de tocar el suelo

Europa lleva décadas apostando por misiles de precisión. El Taurus, el Meteor o el Aster 30 son buena muestra de ello: sistemas caros, complejos y afinados al milímetro, diseñados para acertar. Pero la guerra ha cambiado. Ya no basta con tener mejores misiles

En el Salón Aeronáutico de París, MBDA ha presentado su respuesta. No es un dron para lucirse, ni un arma para misiones quirúrgicas. El ONE WAY EFFECTOR no regresa, no dispara: está hecho para caer. Y en ese acto, cumplir su misión. Su papel es saturar. Volar en masa, forzar reacciones, disparar alertas. Abrumar al enemigo a base de volumen.

No busca pasar desapercibido. Busca obligarte a reaccionar

El ONE WAY EFFECTOR no encaja del todo en las categorías más conocidas. No es un misil de crucero, aunque recorra cientos de kilómetros. No es un dron de reconocimiento, porque no está diseñado para volver. Se trata de una munición aérea desechable, propulsada por un pequeño turbofán, cuya misión es una sola: desgastar defensas.

El planteamiento recuerda al de los Shahed-136 iraníes que han redefinido el frente ucraniano: oleadas de munición barata frente a interceptores carísimos. Pero MBDA ha llevado la idea un paso más allá: mayor velocidad, mayor dificultad de interceptación y una carga explosiva lo bastante seria como para no poder ignorarla. Porque esa es la lógica. Si el dron impacta, ha cumplido. Y si lo derriban, también: el enemigo ha tenido que gastar un misil, activar un radar o encender una alarma.

El sistema está pensado para operar en salvas. No hablamos de uno ni de dos drones, sino de decenas lanzados simultáneamente desde tierra o desde la parte trasera de un vehículo. Cada unidad sigue su ruta mediante guiado GPS, sin necesidad de comunicación entre ellas ni algoritmos de coordinación. Se mueven en grupo, lo suficiente para saturar la respuesta enemiga.

Imagen conceptual del ONE WAY EFFECTOR

Alcanza velocidades cercanas a los 400 km/h y transporta una ojiva de 36 kg, equivalente a la de un proyectil de artillería de 155 milímetros. Tiene un alcance estimado de 500 kilómetros y un coste que MBDA describe como “una fracción de un misil de crucero”. No es sigiloso, ni lo pretende: su efectividad pasa por ser visible, por obligar al enemigo a actuar. Si nadie reacciona, el dron llega. Y si alguien lo hace, queda expuesto.

La idea es que cada disparo defensivo destinado a derribarle revele una posición. Cada interceptor perdido reduce la capacidad de respuesta. Ese es el juego.

El ONE WAY EFFECTOR no es un experimento ni un prototipo exótico. MBDA ha querido que sea, desde el primer día, un producto de fabricación en cadena. Para lograrlo, ha firmado una alianza con el sector del automóvil francés que le permita producir hasta 1.000 unidades al mes.

Un misil Taurus

Para escalar esa producción, el diseño ha sido simplificado al extremo. Cuerpo de material compuesto, piezas comerciales, construcción modular. Nada de sensores de guiado terminal, ni tecnologías difíciles de mantener. Su gran baza es el volumen.

Esto no significa que Europa esté renunciando a su arsenal de precisión. Al contrario: el ONE WAY EFFECTOR no sustituye al Taurus ni al Meteor ni al Aster 30. Está pensado para acompañarlos, para abrirles camino.

El Taurus es un misil de crucero que viaja cientos de kilómetros y busca penetrar capas defensivas con precisión. El Meteor domina el combate aire-aire con su alcance superior a los 100 kilómetros y su capacidad para corregir trayectoria en tiempo real. El Aster 30 protege espacio aéreo como parte de un sistema antimisiles de alta eficacia.

Pero hay un punto en común: todos son escasos y extremadamente caros. Cada lanzamiento es una decisión estratégica. El ONE WAY EFFECTOR, en cambio, está pensado para lo contrario: ser lanzado sin dudar. Si se cumplen los plazos, el primer vuelo de prueba tendrá lugar entre octubre y noviembre, y la producción arrancará en 2027 con las primeras unidades operativas.

Imágenes | MBDA | SAAB

En Xataka | Rusia ha recordado una amenaza que asoma en la guerra entre Irán e Israel: la posibilidad de un desastre nuclear