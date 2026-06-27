Una oferta de trabajo sin salario es una oferta a medias. Estas empresas tecnológicas españolas son la excepción

Te pongo en situación: estás buscando trabajo y encuentras una oferta que a grandes rasgos te atrae, así que presentas tu candidatura. Eso sí, en la oferta no pone cuánto vas a cobrar, pero le das una oportunidad. Tu CV pasa el primer filtro y acabas en alguna entrevista personal donde te hacen la peliaguda pregunta de "¿Cuánto esperas ganar?" y tras sortear la bala usando el truco de Bill Gates, te acaban revelando un rango de salarios que no te encaja. Vaya pérdida de tiempo.

Desgraciadamente, nos ha pasado a (casi) todo el mundo. Ese ejercicio de transparencia lo hacen menos empresas de las que deberían, pero tenemos buenas noticias: a falta de que el gobierno español transponga la ley europea de transparencia salarial que lo remedie (va con retraso: el plazo expiró el pasado 7 de junio), hay una lista de empresas de empleo tecnológico que opera en España que sí que dicen cuánto pagan en sus ofertas de trabajo.

La lista de la pasta. La plataforma Getmanfred creó y mantiene esta lista pública en GitHub que Borja Pérez, Rebeca Méndez y Raúl Cotrina se encargan de revisar y actualizar a mano mirando los portales de empleo de cada respectiva compañía: si aparece el sueldo, engrosan esta lista.

Hay más de medio centenar de corporaciones, desde startups españolas como TaxDown o Landbot hasta grandes internacionales como GitLab o DuckDuckGo pasando por Newtral, Mercadona Tech o PcComponentes. No están todas las que son, pero sí que son todas las que están y si la tuya no aparece, siempre puedes escribirles para remediarlo.

Por qué es importante. Porque la información es poder: cuando no sabes cuánto paga una empresa, estás en desventaja desde el principio. Además, en general tendemos a subestimar los sueldos que se ganan en otras empresas del sector y sucede más aún en empleos de baja remuneración, según este estudio del MIT. Saber las condiciones desde el principio ahorra tiempo, energía y decepciones.

La opacidad salarial tiene un coste social real: en el estado español, las mujeres ganan de media 4.781 euros menos al año que los hombres, una brecha del 15,74% según el INE con datos de 2023. Que los salarios sean un secreto hace que sea mucho más difícil detectar y corregir esas desigualdades.

Contexto. Europa lleva años intentando resolver esto por ley. La Directiva 2023/970 del Parlamento Europeo aprobada en 2023 obliga a las empresas a publicar información salarial y a tomar medidas correctoras si su brecha de género supera el 5%. España tiene una norma previa, el Real Decreto 902/2020, que obligaba a registros internos, pero la nueva directiva va bastante más allá. Lo interesante del proyecto de Getmanfred es que recoge el movimiento voluntario: empresas que se adelantan a la obligatoriedad precisamente porque la transparencia (y las condiciones) constituyen una ventaja para atraer talento.

En detalle. El repositorio es simple: una tabla con los nombres y un enlace a su portal de empleo: no hay automatización ni scrapeo de datos, sino que cualquiera puede contribuir a actualizar la lista. En la tabla la mayoría son tech con cultura de trabajo en remoto y origen anglosajón y tan importante como las que están son las que no: se echan en falta grandes corporaciones española, ya que no hay ni rastro de bancos o de consultoras de las de toda la vida.

Sí, pero. Que una empresa haga público el salario de una oferta podría hacer pensar que es porque se trata de un aliciente, pero no siempre es así. Vamos, que te vas a encontrar algunos sueldos de miseria que evidencian una realidad: la de los sueldos bajos en España. Por otro lado, hay "transparencias" que sirven de poco: si la horquilla va de "entre 30.000 y 70.000 euros", la información no resulta demasiado valiosa. Asimismo, este directorio tampoco dice nada de lo que pasa dentro de esas empresas: si pagan igual a hombres y mujeres, si los rangos que publican se corresponden con lo que realmente ofrecen o qué criterios hay para moverse dentro del rango publicado.

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Portada | Ron Lach y Atlantic Ambience y Sora Shimazaki



