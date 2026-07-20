Las mejores ofertas en tecnología que hemos encontrado hoy (20 de julio) en Amazon

Arrancamos una nueva semana y es un buen momento para recopilar algunos de los mejores chollos en tecnología que hemos encontrado en Amazon hoy, 20 de julio. Desde los nuevos Huawei FreeClip 2 hasta barras de sonido, estas son las cinco mejores ofertas del día en el gigante del e-commerce.

Auriculares inalámbricos Huawei FreeClip 2 por 169 euros: con diseño en forma de pendiente.

por 169 euros: con diseño en forma de pendiente. Smartphone Xiaomi 17 Ultra por 1.249,99 euros: con cámaras Leica y pantalla AMOLED.

por 1.249,99 euros: con cámaras Leica y pantalla AMOLED. Reloj inteligente Apple Watch Series 11 por 349 euros: con pantalla Always-On y diseño más estilizado.

por 349 euros: con pantalla Always-On y diseño más estilizado. Pack de dos enchufes inteligentes Tapo P110 por 17,99 euros: con monitoreo de energía y compatibles con asistentes de voz.

por 17,99 euros: con monitoreo de energía y compatibles con asistentes de voz. Barra de sonido Hisense HS2100 por 88,09 euros: con 240 W de potencia y conectividad Bluetooth 5.3 y HDMI ARC.

Auriculares inalámbricos Huawei FreeClip 2

Los Huawei FreeClip 2 (ahora rebajados a 169 euros) son unos auriculares inalámbricos do tipo open-ear revolucionarios, ideales para quienes buscan comodidad absoluta. Destacan por su innovador diseño de puente en forma de C, que se sujeta firmemente a la oreja como un pendiente sin introducirse en el canal auditivo. Además, estos auriculares ofrecen una calidad de sonido limpia con tecnología de ondas sonoras inversa para evitar fugas de audio, reconocimiento automático de oído izquierdo/derecho y una autonomía brutal que alcanza hasta las 38 horas junto a su estuche de carga.

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Smartphone Xiaomi 17 Ultra

El Xiaomi 17 Ultra es un smartphone pensado para la fotografía móvil y el buque insignia más ambicioso de la firma china para quienes buscan la máxima potencia del mundo y ahora está rebajado a 1.249,99 euros. Destaca por su revolucionario sistema de cámaras codesarrollado con Leica, que incorpora sensores de última generación capaces de capturar un nivel de detalle y rango dinámico profesional en cualquier condición lumínica. Además, cuenta con una buena pantalla AMOLED de resolución ultranítida y una autonomía sobresaliente.

Reloj inteligente Apple Watch Series 11

El Apple Watch Series 11 es uno de esos relojes inteligentes de referencia para quienes buscan un control exhaustivo de su salud, deporte y conectividad diaria sin salir del ecosistema de Apple. Ahora está rebajado a 349 euros en Amazon. Destaca por su diseño aún más estilizado, con una pantalla Always-On más brillante y eficiente, ideal para consultar notificaciones y entrenamientos al aire libre de un vistazo rápido. Gracias a sus sensores avanzados, ofrece lecturas precisas de salud, detección de caídas y un seguimiento del sueño optimizado.

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Pack de dos enchufes inteligentes Tapo P110

Si aún no te has ido de vacaciones y quieres hacer creer que estás en casa cuando estés en tu destino vacacional, los enchufes inteligentes son una buena opción para encender y apagar lámparas en remoto, por ejemplo. Este pack de dos Tapo P110 (uno de los modelos superventas) cuesta ahora 17,99 euros en Amazon. Son compatibles con Google Assistant y Alexa y, además, ofrecen monitoreo de energía.

Barra de sonido Hisense HS2100

Si quieres mejorar el audio de tu tele sin gastar mucho dinero, esta barra de sonido de la firma Hisense es la más vendida en estos momentos y tiene un descuento de más del 40% (se queda disponible por 88,09 euros). Ofrece una potencia de 240 W y es compatible con Dolby Audio y DTS Virtual:X y cuenta con conectividad Bluetooth 5.3 y HDMI ARC.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Javier Lacort y Álex Alcolea (Xataka), Hisense, Xiaomi, Huawei, Tapo y Apple

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