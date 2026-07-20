Vamos a explicarte cómo poner cualquier MP3 como tono de llamada en el iPhone, algo que desde iOS 26 es tan fácil como dar dos toques. Durante años, poder hacer algo así de sencillo era un auténtico dolor de cabeza para los usuarios de Apple, pero ahora es algo mucho más sencillo.

Solo hay tres requisitos para poder hacer esto. Primero, tener un iPhone actualizado a iOS 26, y en segundo lugar tener el MP3 guardado en tu móvil, para poder acceder a él desde la aplicación de Archivos. En tercer lugar, el MP3 no puede durar más de 30 segundos, o sea que tendrás que recurrir a páginas como mp3cut.net para recortarlo.

Cualquier MP3 como tono de llamada

Lo primero que tienes que hacer es entrar en la aplicación de Archivos y navegar hasta la carpeta donde tengas el archivo MP3 que quieras usar. Mantén el dedo pulsado sobre él para mostrar el menú emergente, y pulsa en la opción Compartir que te aparecerá arriba del todo.

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Te aparecerá un menú con las opciones clásicas de compartir, incluyendo contactos y aplicaciones destacadas. Aquí, pulsa en el botón de Ver más para mostrar opciones adicionales.

Cuando te aparezcan las opciones adicionales, pulsa en Usar como tono de llamada. Y listo, con esto podrás hacer que el MP3 se use como tono.

Hay un límite para los MP3 que puedes utilizar. Esto es algo que debes tener en cuenta, porque no todos valen. El MP3 debe durar menos de 30 segundos o iOS te dirá que es demasiado grande. Por lo tanto, tendrás que recurrir a páginas como mp3cut.net para recortarlo.

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