Una quesería artesanal de California estuvo a punto de quebrar. Hoy es un negocio boyante gracias a algo: agentes de IA

Al norte de San Francisco hay una ciudad llamada Petaluma donde se encuentra una fábrica de queso con el mismo nombre. Petaluma Creamery tiene más de un siglo de historia y llegó a generar 50 millones de dólares en su época dorada, pero varios factores hicieron que estuviera a punto de desaparecer. La historia de su salvación es la prueba de que la IA no siempre llega para destruir empleos, también puede salvar negocios.

Una quesería legendaria a punto de desaparecer. Cuentan en Fortune que Larry Peter compró Petaluma Creamery en 2004 cuando la cooperativa estaba a punto de echar el cierre. Fue él quien la convirtió en una marca de renombre que surtía a cientos de supermercados y restaurantes. Tras más de una década de éxitos, 2020 fue el principio del fin: la pandemia hizo que los pedidos bajaran, Larry tuvo problemas de salud y perdieron a Chipotle, uno de sus clientes más importantes.

El primo informático. No es un meme. Larry Peter tenía un primo, Daniel Peter, que no era informático sino algo aún mejor: 17 años trabajando en Salesforce implementando sistemas de planificación para fabricantes. Además, justo se había cogido un año sabático así que fue la oportunidad perfecta y acabó convirtiéndose en el CTO de la quesería (adiós, año sabático).

Lo que se encontró Daniel fue una empresa que funcionaba de forma totalmente arcaica. Todos los pedidos se registraban en papel, pero las facturas se anotaban en QuickBooks, un software de contabilidad. El problema es que cada uno de los más de 150 artículos tenía un código que los empleados tenían que saberse de memoria, como por ejemplo CY para cheddar amarillo. Por si fuera poco, se facturaba en libras, pero los pedidos eran siempre cajas o piezas. Adiós, año sabático.

Primer paso: digitalizar. Lo primero que hizo el nuevo CTO de la empresa fue instalar internet de fibra óptica y empezó a llevar todos los datos acumulados durante décadas a la nube. Una vez estaba todo digitalizado y la casa estaba ordenada, Daniel levantó un sistema operativo basado en Salesforce y la plataforma de IA Agentforce. Aquí es donde las cosas se pusieron interesantes.

Agentes de IA al rescate. Con la casa ya ordenada, se añadió la capa de inteligencia y creó distintas herramientas para llevar el negocio. Lo primero que hizo fue cargarse la jungla de códigos para cada artículo y la sustituyó por una que permitía buscar con texto natural. Además, transforma las cajas o piezas de queso en libras automáticamente, haciendo que registrar pedidos sea un proceso mucho más rápido

Otro de los agentes que implementó es capaz de predecir lo que un cliente va a pedir basándose en el histórico de compras, así se pueden hacer pedidos más rápido y si un cliente olvida algo el sistema lo recuerda. También hay un agente que planifica las rutas de reparto que se puede modificar con prompts naturales y, por último, un agente se dedica a controlar la trazabilidad de la leche, registrando datos como el peso, temperatura, hora y origen.

El toque humano. Los agentes IA mejoraron toda la operativa de la empresa, pero hay una cosa que no saben hacer y es buscar clientes. Para eso, Larry Peter contó con la ayuda de Kevin Goddard, que trabajó como comercial en el sector durante décadas. El resultado de unir su red de contactos con las nuevas herramientas, logró que la empresa pasara de tener sólo 13 clientes a más de 300. Petaluma Creamery aún está lejos de facturar los 50 millones de su mejor momento, pero ya planean llegar a los 10 millones el año que viene.

El futuro. La IA está reconfigurando el mercado laboral y en muchos casos eso se traduce en despidos masivos, pero no siempre es así y la historia de esta quesería muestra la otra cara de la automatización y la IA. "Es muy probable que este lugar ya no existiera sin ella" dice Daniel Peter, el primo CTO. Al final, parece que la vida entre la fábrica y la granja le ha gustado y el año sabático va a alargarse un poco más de lo previsto.

Imagen | Petaluma Creamery

En Xataka | Las empresas han abrazado con éxito a los agentes de IA. Tanto que se están ahogando en ellos