Al enclave más turístico de Italia le quedan dos telediarios. Es todo un aviso para media costa española

El avance del cambio climático está dejando señales más o menos evidentes que van desde la maduración de árboles frutales antes a olas de calor intensas incluso antes de que llegue el verano como la que estamos viviendo, pero el futuro es desolador: más lluvias torrenciales e inundaciones, más sequías, lugares que serán inhabitables por las condiciones climáticas... o directamente porque se los haya tragado el mar. Sin ir más lejos, la imagen que ves sobre estas líneas es todo un clásico en los destinos turísticos: los famosos y coloridos pueblos Cinque Terre italianos. Un equipo de investigación ha elaborado el primer mapa de lo que les espera para 2150 y el escenario roza lo apocalíptico.

Cinque Terre en serio peligro de desaparición. Este estudio analiza dos de los pueblos del Cinque Terre más expuestos, Monterosso y Vernazza, proyectando cómo evolucionará su costa hasta el año 2150 bajo distintos niveles de emisiones de gases de efecto invernadero según el Sexto Informe de Evaluación del IPCC (AR6). En el peor escenario de emisiones el nivel del mar en esa zona podría subir hasta 1,17 metros, lo que significa despedirse de forma permanente de más de 22.000 metros cuadrados de costa. Para que se entienda en época de Mundial: unos tres campos de fútbol.

En el mejor de los casos, la cifra sería de "solo" 9.931 metros cuadrados. La cifra puede parecer baja, pero en zonas costeras con morfología tan estrecha y empinada como la de Cinque Terre, implican la pérdida de playas enteras, muelles y accesos a transporte como el tren que los conecta. Pensar a más de 100 años vista puede parecer lejano, pero la realidad es que la tasa global de subida del mar ha pasado de 2,13 mm a casi 5 mm desde los 90, según la Organización Meteorológica Mundial. En pocas palabras: el proceso ya ha empezado y ha pisado el acelerador.

Por qué es importante. Porque Cinque Terre es el canario en la mina de muchos otros municipios, turísticos o no, que van a hundirse en las próximas décadas en un proceso trágico que implica cambios demográficos, climáticos y económicos. De hecho, el retroceso de las playas y la pérdida de funcionalidad de puertos e infraestructuras se están notando desde ya, lo que tendrá un impacto directo en la economía local, que depende casi por completo del turismo.

Pero Cinque Terre son más que unos pueblos de postal: sus acantilados convertidos en terrazas agrícolas y su ordenación territorial son Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1997. Perderlos total o parcialmente no es como que colapse un resort: es una tragedia. Y no será la única: este estudio ha calculado que de los 49 sitios del Patrimonio Mundial en costas bajas del Mediterráneo, 37 ya están hoy en riesgo de inundación grave y que ese riesgo podría aumentar un 50% antes de 2100.

Contexto. En el análisis del cambio climático en las costas, el Mediterráneo ha metido el turbo: está subiendo más rápido que la media global. Entre 2000 y 2018, el mar Mediterráneo subió unos siete centímetros, un ritmo muy superior al del siglo XX en su conjunto, según investigaciones del National Oceanography Centre británico. Liguria, la región donde se ubica Cinque Terre, se lleva la palma: combina el ascenso del mar con un hundimiento gradual del propio terreno.

Pero la realidad es global y aún más negra: de forma generalizada estamos perdiendo costa rocosa y probablemente más rápido de lo que pensamos: la ciencia tiene registros de retrocesos de acantilados de apenas 150 años y proyecciones hasta 2100. En pocas palabras: estamos subestimando la subida del nivel del mar.

En detalle. Este estudio destaca por lo exhaustivo que es y la calidad y cantidad de fuentes con las que trabaja: emplea topografía obtenida con drones de alta resolución, mapas del fondo marino de alta precisión, datos geodésicos del hundimiento del terreno con redes GPS y aplicaron los tres escenarios climáticos principales del IPCC para calcular la inundación proyectada en 2030, 2050, 2100 y 2150. Lo habitual es quedarse en 2100, pero el equipo ha ampliado ese horizonte con medio siglo más para ver procesos que los modelos más cortos pasan por alto: sobre todo el hundimiento lento del propio terreno por causas geológicas. De hecho, ya hay estudios que evidencian que las previsiones del IPCC se quedan cortas precisamente por obviar ese factor.

Sí, pero. Aunque el estudio es riguroso y sólido, como aclara el propio equipo de investigación Cinque Terre no desaparecerá de la noche a la mañana y que este escenario apocalíptico solo sucederá si no se adoptan medidas de adaptación y mitigación. Por otro lado, los escenarios más desfavorables tienen en cuenta unas emisiones globales que los acuerdos climáticos vigentes buscan evitar.

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Portada | Rahul Chakraborty y The First Relative Sea Level Rise and Storm Surges Scenarios up to 2150 CE for the Coasts of Monterosso and Vernazza, Cinque Terre National Park (Liguria, Italy)







