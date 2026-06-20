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En China, los 'bookfluencers' son el motor de ventas de la industria editorial. El problema es que nadie puede leer 700 libros

La lectura ha pasado de ser algo pausado y privado a una lucha por contentar al algoritmo

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Amparo Babiloni

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En China, las editoriales han descubierto un filón gracias a los bookfluencers. Las reseñas en redes sociales como Douyin (el TikTok chino) o RedNote se han convertido en el motor de ventas de muchos libros en los últimos años. Sin embargo, el volumen de libros y la intensa competencia entre estos influencers ha hecho que se empiece a cuestionar la credibilidad del modelo. 

Qué ha pasado. Lo cuentan en World of Chinese. Un creador de contenido sobre libros publicó un vídeo de 25 minutos en el que exponía a otro colega de profesión que tiene más de medio millón de seguidores. En el vídeo, muestra un papel de casi 5 metros de largo con una lista de 700 libros que supuestamente este bookfluencer había recomendado en sus redes sociales. No habría ningún problema de no ser porque eran las lecturas de un solo año. Sale a casi dos libros al día. 

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Autenticidad not found. Aún hay más y es que, al revisar las reseñas, encontró algo curioso. Estaban plagadas de muletillas repetidas y muy exageradas. Por ejemplo, este influencer se sintió "transformado" por 17 libros distintos y "sanado" en 33 más. No sabemos si usó IA para resumir los libros y hacer las críticas, pero es evidente que no eran reseñas reales. La comunidad online de lectores ya venía tiempo criticando la falta de autenticidad y este vídeo fue la gota que colmó el vaso. 

Leer para el algoritmo. Los aficionados a la lectura critican el modelo que se ha creado con las recomendaciones online. Desde hace varios años, la industria editorial ha hecho de estos influencers un recurso clave para promocionar sus lanzamientos, pero con el paso del tiempo, el volumen de lecturas y la necesidad de estar al día de todos los trends, está transformando la lectura de una actividad pausada y privada a algo fabricado para el algoritmo "a peso". 

El negocio funciona. Las reseñas en vídeo están dando muy buenos resultados a las editoriales, como el caso de la novela 'The Last Quarter of the Moon', que pasó de 600.000 ejemplares a más de 6 millones después de que un famoso influencer la recomendara. Las grandes editoriales destinan un presupuesto específico y llegan a pagar comisiones de entre el 15 y el 30% de las ventas generadas a través de sus canales. 

La dependencia de este modelo promocional es tal que, según la editora Bai Bai, "En muchos casos, si ningún influencer está dispuesto a hacerse cargo de un libro o a promocionarlo, el libro queda prácticamente condenado al fracaso en el momento mismo de su publicación". 

Un trabajo precario. Aunque las editoriales recurran a estos creadores y les den buenas comisiones, no significa que sea un trabajo precisamente agradecido. Hay una competencia enorme entre creadores, que tienen que estar constantemente al día de las tendencias para poder contentar al algoritmo y que su contenido se viralice. Aun así, los ingresos son muy inestables, lo que empuja a los creadores a publicar más reseñas y exagerar el impacto que los libros han tenido en ellos. Anqian Reads, uno de estos bookfluencers,  dice "Lo irónico es que, desde que soy influencer de libros, tengo menos tiempo para leer"

Imagen | 愚木混株 Yumu en Unsplash

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