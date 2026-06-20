Acabamos de encontrar una tablilla de plomo que pone los pelos de punta: esconde una maldición en griego antiguo

En las ciudades de la antigua Grecia y Roma y al margen de las leyes oficiales del estado, existía un aciago mundo de secretos y supersticiones. Así, cuando alguien sentía que la justicia no estaba de su lado o tenía una rencilla pendiente, esperaba a la noche oscura para esconder pequeñas láminas de metal en cementerios o pozos sagrados implorando la ayuda de los dioses del inframundo para que resolviera sus disputas terrenales. Es precisamente en ese marco de creencias oscuras donde se encuentra el último descubrimiento descifrado por un equipo de investigación de la Universidad de Heidelberg: una tablilla de plomo escrita en griego que atesora el odio y el miedo de alguien concreto.

El hallazgo. La tablilla en cuestión está hecha de plomo, tiene unos escritos en griego antiguo y se encontró en Heerlen (Países bajos), en lo que antes fue un antiguo asentamiento militar romano en la provincia de Germania Inferior llamado Coriovallum. El artilugio estaba en una fosa bajo la plaza del ayuntamiento. Cuando el Instituto de Papirología de la Universidad de Heidelberg analizó su inscripción, encontró algo excepcional: la tablilla datada del siglo II d.C. no tiene textos latinos, como cabría esperar por la época y la localización, sino un texto en griego antiguo de estilo egipcio.

La tablilla de plomo mide 9,3 por 4,8 centímetros y contiene un grupo de tres símbolos mágicos, conocidos como "characteres". Según el doctor Rodney Ast, director del Instituto de Papirología, se usaban para transmitir el mensaje a las potencias sobrenaturales. Después, aparecen los nombres de cuatro personas: dos hombres con nombres latinos y dos mujeres con nombres griegos, que han identificado como esclavos. Según Ast, la tablilla sirvió o bien como maldición contra esos cuatro esclavos o como una maldicion emitida en nombre del cuarteto contra una persona no identificada.

Por qué es importante. Lo más llamativo del artilugio es que la mayoría de las tablillas de maldición halladas en el norte de Europa están escritas en latín, por lo que esta es rara avis. Como explica el profesor Dr. Joachim Quack, director del Instituto de Egiptología de la Universidad de Heidelberg, "en los primeros siglos de nuestra era, las tradiciones del Cercano Oriente, egipcias, judías e incluso, en ocasiones, cristianas se fusionaron y se extendieron cada vez más por todo el Imperio Romano de la época", que estuviera en griego amplía todavía más el espectro en una suerte de globalización cultural antigua.

Contexto. Las tablillas de maldición se conocían como defixiones en latín o katadesmoi en griego y se hacían de plomo por una razón: es un metal pesado, frío al tacto y fácil de trabajar. Una vez cumplimentadas, se enterraban para "atar" o influir a la persona objeto del hechizo. Este tipo de artefactos existieron durante unos mil años, del 500 a.C. al 500 d.C., y se han encontrado en Atenas, Roma, Siria e incluso en Inglaterra.

En detalle. La inscripción también sugiere que la autora de la tablilla pudo ser una de las dos mujeres de nombre griego, posiblemente originaria del Egipto romano, que habría traído consigo el conocimiento de esta forma de comunicación con los poderes divinos. De ser cierto, es una prueba directa de movilidad de personas esclavizadas con conocimiento de rituales a través del Imperio.

Sí, pero. Por el momento lo único que tenemos son las declaraciones del equipo de arqueología que lo ha descubierto y sus primeros análisis, pero aún falta un análisis más exhaustivo. En pocas palabras, solo es un comienzo. Por otro lado, hay preguntas que difícilmente tendrán respuesta, como quién maldijo a quién exactamente o si la autora verdaderamente es de origen egipcio.

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