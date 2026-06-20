Fallece Claude Guillemot, el cofundador de Ubisoft que convirtió una tienda de Bretaña en un imperio del videojuego

Claude Guillemot, uno de los cinco hermanos que fundaron Ubisoft en 1986 y hasta ahora actual vicepresidente ejecutivo de operaciones de la compañía, falleció ayer 19 de junio de 2026 a los 69 años de edad al estrellarse su avioneta Cessna 421 en un campo cercano al aeródromo de La Baule, en el departamento de Loira Atlántico, como recoge France 3. La otra víctima mortal es un instructor de vuelo de Rennes cuya identidad aún no ha sido confirmada.

El arquitecto silencioso de Ubisoft. Aunque su hermano Yves Guillemot es la cara más visible de la empresa como CEO, el papel de Claude en el nacimiento de Ubisoft fue esencial: según 3DJuegos, fue quien abrió Guillemot Informatique en Carentoir en 1984, la tienda de informática primigenia que sirvió como base de esa Ubisoft que nacería apenas un par de años después.

Hasta su fallecimiento ha sido miembro activo del Consejo de Administración y, según la ficha de su compañía, aportaba a la directiva su experiencia internacional en Asia y su conocimiento en profundidad de las tecnologías de hardware y distribución de videojuegos. Fue también CEO de Guillemot Corporation desde 1997, empresa especializada en periféricos para videojuegos bajo las marcas Thrustmaster y Hercules, presente en más de 140 países.

En el peor momento de Ubisoft. El fallecimiento de Guillemot golpea a una empresa que atraviesa una época complicada: Ubisoft ha registrado pérdidas récord de 1.300 millones de euros en el ejercicio fiscal 2025-26, con una caída de ingresos del 17,4%. La crisis tiene causas concretas: ha cancelado seis juegos, entre ellos el remake de 'Prince of Persia: The Sands of Time', y retrasado otros siete, asumiendo como perdidos los 650 millones en desarrollo ya gastados. Para lograr liquidez, ha transferido el 25% de Vantage Studios a Tencent por 1.160 millones de euros.

La compañía prevé que el curso que viene también será en números rojos, con una caída adicional de ventas estimada de entre el 8% y el 9% y no espera volver a la rentabilidad hasta el ejercicio 2027-28. El propio Yves Guillemot anunció en enero de 2026 un "reset" a gran escala, describiendo el momento de la compañía como una oportunidad para volver al crecimiento sostenible.

El fin de una era. A falta de que el Bureau d'Enquêtes et d'Analyses complete la investigación del accidente, lo que ya es definitivo es la pérdida de uno de los cinco arquitectos de la única gran multinacional europea del videojuego capaz de competir con los grandes estudios norteamericanos y japoneses durante cuatro décadas. La familia Guillemot controla en torno al 14% del capital de Ubisoft a través de Guillemot Brothers SE (según datos de Euronext París), y la reorganización de esa estructura de control será una de las primeras cuestiones que el mercado vigilará en las próximas semanas.





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Portada | Shuichi Aizawa



