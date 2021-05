Tecnología para caravanas y furgonetas: 21 dispositivos y gadgets más allá del GPS para una escapada

Se acerca el verano y con él las escapaditas. Para quienes apuesten por la libertad que da ir en caravana o furgoneta camperizada, una forma de viajar diferente donde tú eliges dónde quedarte (siempre y cuando cumplas con la normativa, mucho cuidado con la diferencia entre estacionar, acampar y pernoctar). En esta guía de compra de tecnología para caravanas y camper te proponemos una selección de gadgets y dispositivos para exprimir más y disfrutar más tu experiencia.

GPS

Aunque para viajeros esporádicos una app de navegación instalada en el móvil puede bastar, si viajas con frecuencia agradecerás contar con un dispositivo específico para dejar de devorar la batería de tu smartphone.

El TomTom Go Camper (279 euros) es un magnífico candidato, con pantalla de 6 pulgadas, actualizaciones mediante Wi-Fi, mapas de todo el mundo y ojo, con rutas personalizadas para caravanas y autocaravanas para poder acampar.

Cámara marcha atrás

Un sistema de cámara marcha atrás viene genial para aparcar en general, pero si tienes un vehículo con una gran trasera como una camper o una caravana prácticamente se convierte en un imprescindible.

Aunque la mayoría de vehículos modernos ya cuentan con este sistema, también puedes actualizar tu furgoneta o caravana con un un kit. Este Garmin BC 40 (149 euros) cuenta con la particularidad de disponer de dos opciones de montaje, uno de ellos para autocaravana y su facilidad de instalación gracias a que es un modelo inalámbrico que se fija en tubo.

Sin pantalla incluida (es compatible con navegadores de la marca), cuenta con un objetivo gran angular que graba hasta 720p a 15 fps con campo de visión de 150 grados y se conecta sin cables mediante Wi-Fi.

Garmin BC 40 con Kit de Montaje de Tubo - Cámara Trasera inalámbrica PVP en Amazon 149,99€

Si necesitas también la pantalla, puedes comprar un kit al completo como este, que incluye cuatro cámaras, cableado y pantalla TFT de 9 pulgadas con resolución HD para la instalación.

OiLiehu 9 '' Cámara De VisióN Trasera para AutomóVil con 4 Monitores Separados Vista Frontal, 4 X CáMara de AutomóVil con Cable, con Cables de 2 X 10 m y 2 X 20 m, para Camiones, Remolques, Autobuses Hoy en Amazon por 156,99€

Panel solar

Lo ideal en una caravana o furgoneta es que sea lo más autónoma posible, de modo que puedas moverte a cualquier parte sin requerir de una infraestructura. A nivel eléctrico, esto se consigue mediante un elemento tan habitual y esencial en estos vehículos como una (otra) batería. O incluso una tercera.

De aquí chuparán sistemas como la iluminación, bombas de aguas, nevera, climatización... para no preocuparnos por encontrar un enchufe o arrancar el motor, puedes instalar una placa solar.

A partir de aquí es necesario transformar esa energía captada en una energía que podamos almacenar de forma segura y estable. Aquí entran en acción los reguladores.

Para iluminación, calefacción y nevera de una autocaravana un dimensionamiento aproximado puede ser de 150W, con su correspondiente regulador, cableado y una segunda batería de 120 Ah (con su correspondiente relé para cargar desde el alternador en marcha).

Para una furgoneta o caravana puedes usar plegables (con la comodidad de poderlo mover y guardar) o rígidos como este de ECO-WORTHY (105 euros), con una potencia de 150W y capaz de generar hasta 0,5 KWH/día con cuatro horas de sol según fabricante.

Soporta las inclemencias del tiempo y es de fácil instalación gracias a sus agujeros pretaladrado. Con este kit podrás cargar una batería de 12 voltios o conectar varios módulos para cargar baterías 24/48V

Con marco de aluminio, ocupa 1315 * 665 * 35 mm y pesa algo más de 11 kg.

ECO-WORTHY 150 Watts panel solar monocristalino de 12 voltios aplicable para autocaravana, barcos, cobertizo, caravana, hogar, sistema de energía solar fuera de la red (Panel solar 150W) Hoy en Amazon por 105,99€

Inversor de corriente

La electricidad de las baterías es la que nos va a permitir alimentar nuestros dispositivos, pero esta está a un voltaje de 12V, por lo que hay dos opciones: o empleamos aparatos preparados para esa tensión o usamos un must para campistas como un inversor de corriente.

Su misión es transformar la tensión de 12 a 220 V, lo que en la práctica nos permitirá conectar pequeños electrodomésticos. Para determinar sus características tendremos que conocer qué le vamos a enchufar: si solo queremos el portátil nos puede bastar uno de 400W, pero la cosa cambia si queremos usar otros aparatos como una tostadora o un secador, teniéndonos que ir hasta los 2000W - 3000W. Crece la potencia y crece la inversión. En cualquier caso, dimensiona con algo de margen.

Existen inversores de onda sinusoidal pura o de onda rectificada. Mientras que los primeros sirven para dispositivos electrónicos complejos, los segundo más o menos sirven para todos

Este de BESTEK (30 euros) es un "ladrillo", por forma, diseño e incluso por color (aunque hay otros). Con un enchufe y dos puertos USB 3.1, podremos cargar el móvil, tablet, altavoces... Es un inversor de onda sinusoidal modificada con potencia nominal de 300W para convertir de 12 a 220V.

Router 4G

Aunque algunos vehículos de última generación ya disponen de la función de ser puntos de acceso Wi-Fi, la mayoría de furgonetas, caravanas (y coches) carecen de esta opción. Afortunadamente, la solución es fácil y moderadamente asequible: comprar un router 4G.

Dentro de los diferentes formatos, en este escenario de uso resultan especialmente interesantes los modelos compactos con forma de pastilla de jabón y batería integrada, de modo que pueda operar sin conectarse a la corriente y admita la conexión de varios dispositivos. Presta atención a la autonomía que ofrece y los dispositivos que podrás conectar.

Como para elegir un router estándar, nos fijaremos en aspectos como las tecnologías de gestión de la señal o los diferentes estándares Wi-Fi que implementa.

Aún no hay muchos "routers 4G" compatibles con el 5G, pero teniendo en cuenta que el 5G todavía no se ha desplegado en todo el territorio y que probablemente lo uses lejos de grandes urbes, los modelos más interesantes por velocidad y latencia son los 4G LTE (4G+).

Los router 4G requieren de una tarjeta SIM para operar, por lo que antes de comprar uno, asegúrate de que sea compatible con la operadora que elijas.

El Huawei E5576-320 (49 euros) tiene precisamente esa forma de pastilla de jabón, permitiendo alcanzar velocidades de descarga de hasta 150 Mbps y de carga de hasta 50 Mbps durante unas 6 horas (estándar 4G LTE-FDD). Fácil de poner a punto, admite hasta 16 dispositivos emparejados. Y un extra más: también funciona como repetidor Wi-Fi

HUAWEI Mobile WiFi E5576 - Router WiFi móvil 4G LTE (CAT4) con punto de acceso, Velocidad de descarga de hasta 150Mbps, Batería recargable de 1500mAh, No requiere configuración, WiFi portátil Blanco Hoy en Amazon por 48,00€ PVP en PcComponentes 83€

TV

Puede que te hayas marchado con la premisa de desconectar, pero de vez en cuando se echa en falta un televisor para volver a lo mundano: la actualidad, el competición deportiva de turno, la siesta con el Tour, las soporíferas películas de sobremesas...

Hoy en día es habitual que las furgonetas y caravanas cuenten con radios doble DIN con pantallas de que admiten la conexión de algún dispositivo de almacenamiento con USB, disco duro o SDs para ver una serie o película que hayamos guardado, pero si lo que queremos es tener señal televisión como en casa necesitaremos un televisor, la toma para conectarlo y su correspondiente antena.

Los televisores específicos para caravanas y furgonetas funcionan a 12V. Además de más pequeñas de lo normal, son más caras en relación con los modelos estándar. La opción de conectar una tele doméstica de 220 V con un inversor no es recomendable ni para la propia televisión ni para el inversor.

Este modelo de E-Star (199 euros) tiene un panel LED de 24 pulgadas Full HD, conexiones VGA, USB y viene con sintonizador digital DVB-T2/ DVB-S2

Autocaravanas Cravana Camper Barco 12v 24 Pulgadas 61cm LED Full HD Digital TV DVB-T2/C/S2 TDT, Cable, Satélite TV 12V 220V USB PVR & Reproductor Multimedia, VGA & HDMI Monitor de PC por Unispectra® Hoy en Amazon por 199,19€

Antena TV

Las antenas de TV para caravanas o furgonetas funcionan conectas a la corriente del vehículo y requieren una instalación en el exterior. Es recomendable que cuenten con amplificador. Este modelo de Direct Importer (69 euros) cuenta con un diseño compacto y resistente a la intemperie de fácil instalación, con fuente de alimentación y cableado incluidos.

Altavoz portátil

Estas escapadas nos permiten desconectar de nuestra rutina y también de la tecnología, especialmente de la que está relacionada con el trabajo, pero probablemente te apetezca escuchar algo de música y aquí los servicios en streaming de tu móvil son la solución más ligera. Y qué mejor que un altavoz Bluetooth.

Al margen de que sea moderadamente compacto, interesan los de diseño robusto y con resistencia a golpes y salpicaduras, la potencia de salida (en RMS), cuánta autonomía nos ofrece y los códecs y perfiles admitidos por el Bluetooth, si bien probablemente nos interese optimizar la transferencia de datos.

Uno de los altavoces Bluetooth más atractivos es el Sony SRS-XB43 (149 euros), que si bien no es ni mucho menos el más compacto y ligero (325 x 123 x 117 mm y 2,95 kg de peso), destaca por su punch, con sonido contundente con Extra Bass y 32W de RMS. Es resistente al agua y el polvo y una autonomía que ronda el día de uso según la marca.

BioLite CampStove 2

No hace falta que lo diga: cuando estás de camping, furgoneteo o en caravana, la comida oficial es la barbacoa. No obstante, no vamos a comer todo asado, de ahí que las míticas cocinas de gas sigan siendo la solución estándar.

Otra alternativa más original es la BioLite CampStove 2 (299 euros), una especie de parrilla compacta para cocinar sin humos bastante potente que emplea madera como combustible y que además genera energía y la almacena para cuando la necesites en una batería de 3.200 mh, si bien también puedes cargar el móvil mientras preparas la comida. Según el fabricante es capaz de hervir un litro de agua en menos de 5 minutos

BioLite CampStove 2+ Bundle Hoy en Amazon por 299,99€

Cargador dual para el mechero

Salvo que estés en una zona habilitada, la electricidad es un bien muy preciado y más aún las tomas. En este sentido, un sencillo cargador dual de mechero te va a permitir cargar dos dispositivos en lugar de uno sin necesidad del adaptador de corriente. Este modelo de UGREEN (19,99 euros) suministra hasta 36W y admite el protocolo de carga rápida QC3.0

UGREEN Dual QC3.0 Cargador de Coche, 36W Cargador Móvil Coche Carga Rápida, Latón Mini Cargador Mechero Coche Compatible con iPhone 12, 12 Pro,11 Pro MAX, XR, XS, 8, Galaxy S20, S10, Huawei, Xiaomi Hoy en Amazon por 19,99€

Iluminación

Fáciles de montar mediante adhesivo y abrazaderas, estas dos barras de luz con 72 LEDs (34,5 x 3 x 3,5 cms) sirven para iluminar el interior o exterior de tu caravana y vienen con marco de aluminio e interruptor. Sirven para instalar en caravanas, remolques o coches con 12V

SUPAREE led 12v Caravana Interior de Las Luces de la Barra de la Tira de la lámpara de Coches Van Bus Caravan (72 Leds 12V-84V) con 2 Cables de extensión (2pcs) Hoy en Amazon por 16,99€

Linterna solar LuminAID

Hay dos cosas que suelen faltar cuando vas en furgoneta: la luz y el espacio. De ahí que estas linternas inflables solares LuminAID (35 euros) sean tan útiles. No necesitan batería y cuando no las necesitas las puedes dejar plegadas. Puedes cargarlas tanto con su placa solar como mediante USB y ya solo tendrás que hincharlas para usarlas cuando las necesites.

Linternas inflables solares de LuminAID | Ideal para acampar, kits de emergencia y viajes | Blanco, alimentado por energía solar o USB Hoy en Amazon por 35,00€

Ventilador portátil

Para esas jornadas en las que el calor se adueña de la furgoneta o el coche, este sencillo ventilador portátil que se alimenta a través de un USB. Con dos cabezales que se pueden rotar y girar para distribuir la brisa. Con tres velocidades

Qisiewell Ventilador de coche con 3 velocidades doble ventilador rango de rotación de 360° Hoy en Amazon por 19,47€

Enfriador de aire

Quizás el ventilador anterior te parece muy rudimentario y prefieres algo más avanzado como este sistema de refrigeración por evaporación Transcool EC3-Plus (338 euros) que se conecta al mechero (admite múltiples voltajes de 12/24/100-240 V).

Solo has de rellenar el depósito con agua, hielo o una combinación de ambas para que el aire que entra al dispositivo se refrigere. Además incluye un depósito de 5 litros para un uso más prolongado. Con control variable de velocidad y alta potencia.

Transcool EC3-Plus - Enfriador de aire, ligero, 1,5 kg, para caravanas, acampada y barcos Hoy en Amazon por 338,90€

Lavadora portátil

Si nos vamos un fin de semana no hace falta, pero para quienes se plantean largas vacaciones itinerantes, la opción de lavar a mano se torna tediosa. Esta lavadora portátil Bubble Boost de Klarstein (89 euros) es de reducidas dimensiones, con 380 W de potencia y una capacidad máxima de 3,5 kg, de modo que puedas llevártela contigo. Con programas rápidos específicos, apertura superior y tubos incluidos.

KLARSTEIN Bubble Boost Lavadora - 380 W de Potencia, Lavados con 3,5 kg, Centrifugado de 1kg, programable de 0 a 10 Minutos en Lavado y hasta 5 Minutos en Centrifugado, Negro Hoy en Amazon por 89,99€ Hoy en Ebay por 89,99€

WACACO Miniexpresso

Quizás estés en el medio de la nada, pero eso no es excusa para no disfrutar de una buena taza de café con esta mini cafetera expresso compacta de WACACO (89 euros) y ligera que se vale de bombeo para generar la presión necesaria para hacer café. Con estuche, fácil de limpiar y sin necesidad de electricidad.

WACACO Nanopresso máquina de café espresso portátil con protectora Nanopresso S-Case adjunto, actualización de la de Minipresso, Cafetera de viaje, Operado manualmente (Nuevos Elementos Musgo Verde) Hoy en Amazon por 89,90€

Ducha portátil

Terminamos este repaso a los gadget para viajar en furgoneta o caravana con un artilugio de lo más sencillo, pero no por ello útil: una bolsa de ducha compactam ligera y resistente con 10 litros de capacidad (para duchas rápidas de unos 7 minutos). Cuenta con una sencilla alcachofa que puedes regular y un bolsillo para guardar cuando no la uses y esté vacía.

Sea to Summit Pocket Shower Accesorios Escalada, Pocket Shower, Unbekannt, 0 Hoy en Amazon por 29,78€

Domótica

Los sistemas de domótica también han llegado a las autocaravanas y furgonetas camper, aunque todavía son rara avis. La idea es aglutinar todas funciones – como alarmas, niveles de depósitos de agua, climatización, niveles de carga de batería, iluminación, temperatura del agua... – en un único sistema que podemos incluso controlar desde el smartphone (conectándose al módulo via Bluetooth, Wi-Fi o SMS)

Algunos de estos sistemas ya están integrados en los modelos más nuevos y premium como la última Volkswagen Grand California, pero también puedes montarlos en la tuya. Eso sí, no son baratos: el kit más básico de Caracontrol parten de 852 euros e incluyen luces, alarma y climatización

AL-KO 2Link

Tener un ATC instalado en tu caravana es muy recomendable para controlar el comportamiento de esta, pero si además está conectado y puedes verlo desde el móvil, más cómodo si cabe.

AL-KO 2LINK (119 euros) es un sistema para caravanas y remolques que conecta el ATC (que tendrás que comprar aparte) con tu smartphone mediante Bluetooth. Así, has de instalar la app en el móvil, instalar la caja con el sensor y Bluetooth en los bajos (como puedes ver en la figura) y así podrás controlar las funciones más importantes del chasis, por ejemplo su alineación.

Detector de humos

Este detector de humos (18 euros) para tu caravana o furgo (en realidad es un kit de dos unidades) se fija con un sistema de combina adhesivos y magnetismo y funciona a pilas. Así, podrás instalarlos y detectar cuanto antes si hay un incendio.

Detector CO

El monóxido de carbono es un gas que no huele, de ahí que a lo largo de la historia haya provocado numerosos accidentes (la "muerte dulce", le llaman) con chimeneas, braseros y tubos de escape en lugares cerrados.

Este detector cuenta con sensores fotoeléctricos y electroquímicos para cuantificar la concentración de este gas en un formato muy compacto con una década de batería según el fabricante. Además, también detecta y avisa ante humos.

X-Sense Detector de Humo y monóxido de Carbono Alarma de Humo y CO de 10 años, con Pantalla LCD y botón de Prueba, SC01 Hoy en Amazon por 34,99€

