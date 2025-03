Samsung Galaxy A56, primeras impresiones: el aspirante a rey de la gama media repite fórmula y suma un nuevo ingrediente

Samsung tiene un nuevo arma secreto para conquistar la gama media de 2025. El Samsung Galaxy A56 5G es un plato elaborado con la misma receta de siempre, pero con un ingrediente muy propio de Samsung: la integración de inteligencia artificial.

Este Galaxy de gama media no renuncia a una de las características de moda, así como a pequeñas mejoras en el hardware para seguir siendo un firme aspirante a mejor gama media del año. He tenido unas primeras impresiones con este teléfono, y te cuento lo que me he encontrado en esta primera toma de contacto.

Samsung Galaxy A56 5G, ficha técnica



Samsung galaxy A56 5G Dimensiones y peso 162,2 x 77,5 x 7,4 mm 198 gramos pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas Resolución FullHD Tasa de refresco: 120 Hz Vision Booster HBM: 1.200 nits Corning Gorilla Glass Victus+ procesador Samsung Exynos 1580 GPU AMD Xclipse 540 memoria ram 8 GB almacenamiento interno 128/256 GB cámara trasera Angular: 50 MP, f/1.8, AF, OIS Gran angular: 12 MP, f/2.2 Macro: 5 MP f/2.4 cámara delantera 12 MP f/2.2 batería 5.000 mAh Carga rápida 45W sistema operativo Android 15 con One UI 7 conectividad WiFi 6E 5G SA/NSA GPS NFC USB tipo C otros Resistencia IP67 Galaxy AI Circle to Search precio 8/128 GB: 479 euros 8/256 GB: 529 euros

Un diseño ganador y un hardware mejorado

Lo primero que llama la atención en el nuevo Samsung Galaxy A56 5G es su diseño. Su antecesor, el Samsung Galaxy A55, tenía la clásica trasera limpia con cámaras independientes, sin ningún tipo de módulo o franja. En esta generación, el nuevo modelo apuesta por un diseño diferencial dentro de la familia Galaxy, con una franja que unifica la triple cámara.

En mi opinión esto es un acierto, le da un toque completamente diferencial frente al resto de sus hermanos, dejando claro que la familia A tiene identidad propia. Este teléfono sigue teniendo una de las mejores ergonomías por sus laterales, ya que por su parte derecha tiene una hendidura para que el dedo pulgar encaje a la perfección. Es, también, algo más ligero y delgado, amén de estar acabado en cristal y aluminio, como los móviles más premium.

Sobre el rendimiento, tocará hablar en la review. El nuevo Exynos 1580 es una incógnita y, aunque viene para competir con la serie 7 de MediaTek y Qualcomm, quedará por ver cómo se comporta en benchmarks. Las primeras impresiones con apps básicas y menús son positivas, pero en el análisis profundizaremos sobre cómo se comporta este modelo en escenarios más exigentes.

Su panel, SuperAMOLED de 6,7 pulgadas con un brillo máximo de 1.200 nits me ha parecido correcto para su precio aunque, un año más, creo que el trabajo con los biseles frontales es mejorable. Son, quizás, demasiado altos para un dispositivo con un precio de partida de casi 500 euros.

Una de las grandes novedades para esta generación es la integración de inteligencia artificial. Es algo distinta y un pelín más limitada que la Galaxy AI de los Galaxy S25, pero tiene bastantes funciones.

Eliminador de objetos

Best face: edita por IA fotos en las que los sujetos salen con los ojos cerrados o expresiones "raras" a nivel facial

Sugerencias de edición por IA

Filtros personalizados

Corte automático de vídeos seleccionando los mejores momentos por IA

Selección por IA de contenidos en la pantalla para realizar funciones adaptadas al contenido

Lectura de artículos y páginas web por voz

Este es uno de los pocos teléfonos de gama media en los que hay una integración profunda de IA, una que tendremos que probar en profundidad en el análisis. No obstante, si a esta integración le sumamos Android 15, One UI 7 un ciclo de actualizaciones de seis años (muy por encima de lo que ofrecen incluso los fabricantes en la gama alta), la combinación es completamente ganadora.

Un teléfono que pisará fuerte en la gama media

No, el Samsung Galaxy A56 5G no es el teléfono de gama media con mejor calidad-precio, pero tampoco es ese su objetivo. Este es un teléfono para el que quiere un teléfono por debajo de los 500 euros, con un software fiable y duradero, un diseño que le resulte familiar y cómodo, y bajo el respaldo de una de las compañías de mayor peso en la industria.

Estas primeras impresiones nos dejan un buen sabor de poca con su diseño, pantalla y potencial a nivel de software. Ahora le queda conquistarnos a base de rendimiento y cámara.

