Mejores teléfonos Honor: cuál comprar y modelos recomendados en función de presupuesto, gustos y calidad precio

A finales de 2020 Honor se "divorciaba" de Huawei siendo vendida a Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Con esta maniobra dejaba atrás el bloqueo de Estados Unidos que, en la práctica, se traducía con no contar con los servicios de Google. Toda una losa.

La nueva Honor, ya desvinculada de Huawei, presentaba su nueva cartera de teléfonos el verano con menos series, propuestas que siguen destacando en calidad precio (pero menos que la vieja) y una sensación familiar. Si estás pensando en comprar un teléfono Honor, en esta guía de compra te ayudamos a elegir entre sus modelos más interesantes con recomendaciones en función de presupuesto, gustos y calidad precio.

¿Qué ha pasado con Honor y Huawei?

En nuestra comparativa de Honor y Huawei de 2018 profundizábamos en la estrategia de ambas marcas, con sus similitudes y diferencias, así como la relación que las unía: Honor era filial de Huawei y ambas marcas compartían investigación, desarrollo y producción en las mismas fábricas y el servicio posventa.

De forma resumida y simplificada, Honor era algo así como la línea barata y más desenfadada de Huawei, pero ojo, no a cualquier precio: Honor escogía cuidadosamente en qué características abaratar y en cuales ofrecer funciones premium.

El adiós de los servicios de Google al entramado de Huawei constituyó un duro golpe a una de las marcas de referencia del sector, una de las mejores en cuanto a diseño, potencia o fotografía. Hasta hace apenas tres años era frecuente ver a Huawei compitiendo por ser tener el mejor móvil. Y también a su "escudera" Honor.

En noviembre 2020 Honor pasaba a manos de Shenzhen Zhixin New Information Technology Co, un consorcio de 30 agentes y distribuidores de la ciudad de Shenzhen, la ciudad natal de Honor. Como explicaban en el comunicado de venta, Huawei no tendrá acciones ni participará en ninguna toma de decisiones de Honor. Llegados a este punto, Honor sorteaba el veto de Estados Unidos y conseguía recuperar herramientas como los servicios de Google.

La nueva Honor

En la primera puesta de largo internacional de la nueva Honor, su CEO George Zhao presentaba al mundo las nuevas familias de teléfonos Honor a nivel internacional:

Serie Magic : "premium flagships", es decir, los buques insignia con las tecnologías más avanzadas y más hasta los topes.

: "premium flagships", es decir, los buques insignia con las tecnologías más avanzadas y más hasta los topes. Serie Honor : "highend class", lo que equivale a una gama media-alta según el modelo.

: "highend class", lo que equivale a una gama media-alta según el modelo. Serie X: "essential tier", terminales más estándar. Gamas media y de entrada.

Si te gustan los teléfonos de Huawei y aunque Huawei sigue comercializando smartphones, Honor es algo así como su heredero natural con servicios de Google. Y es que, insistimos, si bien es cierto que Honor y Huawei ya son independientes, Honor recoge en cierto punto el testigo de Huawei y parte de su legado. Sirva como ejemplo su Honor 70, uno de sus modelos más interesantes, que mantiene el diseño del Huawei P50.

Mejores teléfonos Honor (2022)

Si quieres gastar menos de 200 euros

El Honor X7 (177 euros) un espléndido candidato tanto para quienes buscan un Honor barato como para quien simplemente busca un smartphone asequible pero solvente.

Este terminal destaca en su rango de precios por su espacio de almacenamiento de 128GB, su pantalla a 90Hz, chip Snapdragon 680, cuatro cámaras y una gran batería de 5.000 mah.

Si quieres gastar menos de 300 euros

Subir de presupuesto a 300 euros es garantía de compra maestra en la cartera de Honor. Así, este Honor Magic4 Lite (229 euros) es un teléfono que brilla por su diseño y equilibrio general. Con una tasa de refresco de 120 Hz, Snapdragon 695, lo último en conectividad y carga rápida a 66 W, es un teléfono de lo más interesante en calidad precio.

Otro buen candidato para la gama media es el Honor X8 (219 euros), con cuatro lentes traseras con sensor de 64MP como principal, Snapdragon 680 y un panel IPS de con tasa de refresco de 90 Hz.

Si buscas el mejor Honor en calidad precio

El Honor 70 (549 euros) es, según las palabras de nuestro análisis: un buque insignia de gama media. Y es que por poco más de 500 euros te llevas un cuidadísimo terminal con panel OLED de 6,67" a 120Hz con lector de huellas integrado, solvente Snapdragon 778G, triple cámara trasera, carga a 66W y lo último en conectividad. Cuando lo probamos nos gustó su ligereza, su buena autonomía y su buen rendimiento.

En el punto anterior ya destacábamos el equilibrio del Honor Magic4 Lite (229 euros), un teléfono con bazas para dejar satisfecho al usuario medio a módico precio.

Si lo que buscas es la mejor cámara

Mejor cámara suele significar invocar al buque insignia y en este caso se cumple: el Honor Magic4 Pro (999 euros) logró un 9 de nota en nuestras pruebas de foto y vídeo con su triple cámara trasera repleta de posibilidades.

Si lo que buscas es la pantalla más grande

Aunque no está a la venta en España (de momento), merece la pena tener en el radar al Honor Magic V, el primer plegable en incorporar el procesador Snapdragon 8 Gen 1 y un firme candidato a convertirse en el mejor plegable del mercado. Su pantalla OLED de 7,9 pulgadas con resolución 2.272 x 1.984 px a 90 Hz compatible con 100% DCI-P3 y HDR10+ ofrece una magnífica experiencia.

La alternativa que sí que se vende en España es su flagship, el Honor Magic4 Pro (999 euros) con su panel de 6,81" de tipo AMOLED con resolución 1312 x 2848 px y 120 Hz de refresco.

Si buscas el mejor Huawei para jugar

Del punto anterior se puede deducir que por potencia y pantalla el plegable de Honor sería una opción fantástica para gaming, así como su buque insignia el Honor Magic4 Pro (999 euros), también con Snapdragon 8 Gen 1, además de una buena batería de 4600 mAh con carga a 100W y lo último en conectividad.

No obstante y según nuestra experiencia, el Honor 70 (549 euros) también puede ser un candidato interesante que saca jugo a un chip de la gama medi más jugona.

Si buscas una gran batería

Si tu principal interés en un teléfono es no preocuparte por cargarlo cada día, los 5.000 mAh del sencillo Honor X7 (177 euros) te van a venir de lujo, un teléfono moderadamente modesto y con carga rápida a 22,5W.

Eso sí, si buscas algo más, el Honor 70 (549 euros) con su batería de 4.800 mAh y carga a 66W puede satisfacerte. Cuando lo probamos, su autonomía fue uno de los puntos fuertes de este teléfono, logrando de media unas 28 horas con unas 8-9 horas de pantalla.

Si buscas un modelo con 5G barato

Repetimos con el Honor Magic4 Lite 5G (229 euros), el teléfono más equilibrado en lo general y en calidad precio de su catálogo, que está disponible en versión 5G para quienes quieran tener lo último en conectividad sin una gran inversión.

