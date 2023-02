Honor Magic5 Lite, análisis: a la fórmula mágica de la gama media le faltaba la exquisitez del diseño

En el segmento tan peleado de la gama media hay modelos que se desmarcan de la tendencia para apostar por elementos distintivos de la gama más alta. Es justo lo que hace Honor con el Honor Magic5 Lite: su pantalla curva frontal da una apariencia de notable categoría al dispositivo. Y no es en lo único que destaca este móvil.

Nada más abrir el embalaje del Honor Magic5 Lite la primera impresión que nos llevamos fue la de sorpresa: ¿realmente era un gama media lo que teníamos entre las manos? Las curvas en la pantalla, el diseño sinuoso del terminal, sus afilados cantos, el mimo puesto en el detalle. Por fuera se asemeja mucho a un Honor Magic4 Pro, al menos hasta que le dimos la vuelta y contemplamos el módulo de cámaras trasero, algo más distintivo. Cuando lo arrancamos para configurarlo despertó su espíritu de gama media.

Ficha técnica del Honor Magic5 Lite

HONOR MAGIC5 LITE Pantalla AMOLED curvada de 6,67 pulgadas Resolución FullHD+ (1.080 x 2.400 píxeles) Tasa de refresco: 120 Hz Procesador Snapdragon 695 GPU Adreno 619 Memoria RAM 6 GB Almacenamiento 128 GB Software Magic UI 6.1 basado en Android 12 Cámara trasera Principal: 64 megapíxeles, f/1.8 Gran angular y profundidad: 5 megapíxeles, f/2.2 Macro: 2 megapíxeles, f/2.4 Cámara frontal 16 megapíxeles, f/2.4 Batería 5.100 mAh Carga rápida 40 W

Sin cargador en la caja Conectividad 5G

WiFi de doble banda

Bluetooth 5.1

NFC Otros Lector de huellas óptico bajo la pantalla Dimensiones y peso 161,6 x 73,9 x 7,09 mm 175 g Precio 369 euros

Por fuera no parece un gama media

El salto dado por el teléfono con el relevo generacional no resulta exagerado en la mayor parte del hardware, todo lo contrario de lo que ocurre en términos de diseño: el Honor Magic5 Lite apuesta por las curvas en pantalla para cambiar por completo el aspecto del teléfono. Pese a las lógicas pegas de estos paneles, el móvil se agarra a la perfección, es muy fino, la construcción es excelente pese al plástico del cuerpo y se aprecia de mayor categoría de lo que apunta por el precio.

Frontal muy bien aprovechado (89,9 % según GSMArena) que echa mano de las curvas para ampliar el efecto, contorno muy fino y con la cara trasera simétrica en las curvas, los botones no muestran inconveniente a la hora de alcanzarlos y de apretar, el Honor Magic5 Lite coloca la bandeja de doble SIM en el canto inferior (nada de tarjeta SD) y también incluye en este punto el altavoz externo (con el USB C en el medio). Por detrás, el módulo fotográfico circular logra cierto carisma a costa de ser algo pretencioso: no termina de encajar en las líneas finas y sinuosas del diseño.

El salto generacional se aprecia sobre todo en la pantalla: de la LCD que incluía el Honor Magic4 Lite pasamos a una AMOLED curvada con una notable mejora en calidad, brillo y reproducción; sin que debamos obviar el toque de exclusividad que aportan las curvas. Éstas dificultan la visión en los laterales, también hacen más complicado pulsar sobre las esquinas del panel (hemos notado una ligera falta de precisión en la zona inferior derecha, no en todas las apps). La pantalla ofrece una reproducción fiel de color en el modo normal, la nitidez es notable y el brillo máximo permite la visualización en exteriores sin demasiado problema. El brillo automático puede mostrarse lento a la hora de adaptarse a las caídas de iluminación.

En pantalla saca muy buena nota, en el sonido decae un poco: el Honor Magic5 Lite carece de jack de 3,5 mm y no ofrece altavoces duales, sólo uno externo en el canto inferior del teléfono. Este componente posee un volumen que alcanza los 87 dB (medidos en el móvil), no distorsiona demasiado al máximo y pone coto a las estridencias de los agudos con un refuerzo de bajos algo tímido.

Con los auriculares el audio es de muy buena calidad, equilibrado y y con un refuerzo de bajos suave que se acompaña de mejoras de sonido envolvente gracias al sistema Honor Histen. En cuestión de Bluetooth, el Magic5 Lite es compatible con SBC, AAC, LDAC y aptX. Además, el móvil ofrece audio analógico a través del USB C: el adaptador para conectar por cable los auriculares no necesita DAC (no está incluido). Sí que no ofrece salida de imagen a través de este puerto.

La biometría queda emplazada en el lector de huellas óptico que el móvil incluye en la parte inferior del frontal, bajo la pantalla. No es de los más precisos que hemos probado, a menudo hace falta poner la huella repetidas veces para que el móvil se desbloquee. Como extra, el Honor Magic5 Lite ofrece desbloqueo facial con la cámara delantera: pese a la menor seguridad, este componente hace mucho más rápido entrar en el teléfono.

Rendimiento contenido, batería sobresaliente

Honor repite procesador con su nuevo teléfono: el Snapdragon 695 vuelve a pilotar la nave para traer 5G y un funcionamiento que se mantiene a buen nivel con independencia de la situación. No nos hemos encontrado con problemas de ejecución, las animaciones fueron fluidas, el salto entre apps no entraña problemas y los 120 Hz del panel colaboran en esa sensación de que el Honor Magic5 Lite tiene más categoría de lo que parece por la gama; sin que por ello deje de ofrecer un rendimiento justo cuando se exprimen sus posibilidades.

Hemos estado utilizando el teléfono navegando por la web, viendo contenido multimedia y hasta jugando en calidad HD a títulos como 'PUBG' o 'Genshin Impact': a pesar de sufrir algunas ralentizaciones puntuales, el móvil se portó de manera decente. No se calienta demasiado durante largas sesiones de juego, ni siquiera al cargar: la temperatura se disipa correctamente a todo el teléfono y en ningún momento hizo molesto el agarre.

De izquierda a derecha: Geekbench 6, 3D Mark unlimited y PC Mark Work 3.0

A continuación tienes los resultados de las pruebas de rendimiento contrastadas con teléfonos de la misma categoría.

Honor Magic5 Lite Nokia X30 5G Motorola Edge 30 Neo POCO X4 Pro 5G Motorola Edge 30 Xiaomi Redmi 11 Realme 9 Pro+ Procesador Qualcomm Snapdragon 695 5G Qualcomm Snapdragon 695 5G Qualcomm Snapdragon 695 5G Qualcomm Snapdragon 695 5G Qualcomm Snapdragon 778G+ Qualcomm Snapdragon 680 MediaTek Dimensity 920 RAM 6 GB 8 GB 8 GB 6 GB 8 GB 4 GB 8 GB GEEKBENCH 5/6 (SINGLE/MULTI) 899 / 2.062 665 / 1.853 (Geekbench 5) 454 / 1.455 (Geekbench 5) 685 / 1.960 (Geekbench 5) 819 / 2.796 (Geekbench 5) 351 / 1.582 (Geekbench 5) 816 / 2.356 (Geekbench 5) 3D Mark (Wild Life Unlimited) 1.200 1.211 1.199 4.122 (Slingshot) 2.845 2.085 (Slingshot) 5.002 (Slingshot) PCMark Work 3.0 10.258 - 10.315 10.458 15.505 7.135 10.679

En el software vuelve a repetirse la jugada que estamos viendo en la gama media de 2023: el Honor Magic5 Lite sale al mercado con Android 12 y con la versión anterior de la capa, MagicUI 6.1. Esta desactualización rebaja la nota media del móvil, también el hecho de incluir su respectiva carga de bloatware: apps de Honor, de terceras empresas y también juegos. Gran parte de este software extra puede desinstalarse.

MagicUI 6.1 es casi calcada a EMUI, tanto en el diseño alejado de Android «stock» como en el nivel alto de personalizaciones que ofrece. La capa viene cargada de ajustes y opciones extra para todos los gustos, ofrece apps de gestión del dispositivo, incluye su propia tienda de aplicaciones y servicios extra con el registro de una cuenta de Honor. Por suerte, el hecho de incluir tal cantidad de software no lastra el rendimiento del móvil, tampoco consume energía: el Honor Magic5 Lite gestiona perfectamente el gasto de mAh.

Y llegamos a otro de los puntos fuertes del Honor Magic5 Lite: su autonomía. Es uno de los gama media recientes que más nos ha durado con una carga: tranquilamente aguanta los dos días y medio de uso moderado sin pestañear. De hecho, el consumo con la pantalla apagada es casi nulo; sin que hayamos notado una carencia de notificaciones debido al férreo control del sistema sobre las apps.

No hay riesgo de que el móvil se apague antes de terminar el día si no se abusa de sus capacidades con juegos de alta carga gráfica. Incluso con ellos: el Honor Magic5 Lite es más que apto para realizar sesiones razonables de juego sin tirar del cargador. Éste se encuentra incluido en el pack de venta, aunque no venía con la unidad de prueba de este análisis.

El Honor Magic5 Lite carga a un máximo de 40 W, aunque el cargador no viene incluido en la caja. Para cargarlo usamos toda nuestra colección de cargadores rápidos hasta quedarnos con uno de 66 W de Huawei: con él el Honor Magic5 Lite logró dicha carga superrápida a 40 W, aunque no de manera constante (fluctuó entre los 14 y los 40 W). Los tiempos que mostramos a continuación son orientativos:

5 minutos de carga : 12 % de batería.

: 12 % de batería. 10 minutos de carga : 26 % de batería.

: 26 % de batería. 15 minutos de carga : 33 % de batería.

: 33 % de batería. 20 minutos de carga : 41 % de batería.

: 41 % de batería. 25 minutos de carga : 59 % de batería.

: 59 % de batería. 30 minutos de carga : 67 de batería.

: 67 de batería. Total: 58 minutos de carga.

Fotos al nivel del buen equilibrio que ofrece el móvil

El Honor Magic5 Lite se escuda en el módulo fotográfico triple trasero para ofrecer unas características de captura que cubren, en principio, la mayor parte de situaciones. Basta echarle un ojo al tamaño de las cámaras y a sus objetivos para descubrir que sus cualidades de hardware son claramente de gama media, pero esta sensación tiende a chocar contra los resultados finales: el procesado de la app de cámara es bastante bueno. No hace milagros, sí tiende a equilibrar con acierto la iluminación, el detalle y el ruido.

A nivel de hardware, el móvil cuenta con un sensor principal de 64 megapíxeles, apertura f/1.8 y un tamaño final de las imágenes de 15,9 megapíxeles. El gran angular posee un tamaño para las imágenes de 5 megapíxeles con apertura f/2.2 para el objetivo. Como relleno, el móvil cuenta con una tercera cámara destinada al disparo macro, cámara que, como es habitual, es mejor no utilizar: salen mejores resultados haciendo zoom digital y recortando tras el procesado.

En términos de resultados fotográficos, el sensor principal suele comportarse de manera adecuada: mantiene la colorimetría, el HDR funciona bastante bien y ofrece buen nivel de detalle incluso en las zonas de sombra; pese a las lógicas acuarelas al hacer zoom. En exteriores y con abundante luz los resultados son buenos, conforme baja la iluminación dichos resultados se resienten.

Enfoque rápido, procesado veloz y un notable control del «sharpening» en la imagen, también del contraste. La app de cámara y su procesado ofrecen un alto rendimiento, nos sorprendieron por los resultados. Incluso de noche; aunque con baja luz hay que jugar con el modo nocturno, si no la imagen acostumbra a salir emborronada.

De día el Honor Magic5 Lite presenta un buen tratamiento de la imagen en el procesado. El HDR muestra las áreas oscuras sin perder excesiva nitidez, incluso haciendo zoom. Este rango dinámico mantiene el balance de blancos de la escena.

El modo noche ofrece un extra a la toma nocturna: si no hay objetos o personas en movimiento lo más aconsejable es activarlo. Sin el modo noche el Honor Magic5 Lite tiende a quemar las áreas de luz, con la función nocturna activada el teléfono puede pasarse a la hora de interpretar los destellos introduciendo haces tras el procesado. El nivel de ruido se reduce mucho.

El modo noche del Honor Magic5 Lite suele rescatar las imágenes oscuras iluminando la escena mientras reduce el ruido y las acuarelas. Los resultados no suelen ser malos.

La aplicación de cámara incorporada en MagicUI 6.1 es completa, viene cargada de opciones para los más fotógrafos (incluido el disparo en pro con ajustes manuales, sin RAW) y también dispone de funciones lúdicas, como la grabación multivídeo. El móvil dispone de modo retrato con un funcionamiento correcto, incluye disparo con apertura digital variable, permite disparar a los 64 megapíxeles del sensor (modo superresolución) y la grabación de vídeo queda limitada a un máximo de 1080p y 30fps.

La cámara frontal no hace mal trabajo de forma genérica: tonos de piel naturales en el procesado, un desenfoque que se recorta de manera adecuada, no exagera el contraste y el nivel de detalle suele ser decente.

A continuación tienes una galería de imágenes tomadas con el Honor Magic5 Lite. Para apreciar las imágenes sin retoques, basta con acceder a este álbum de Google Fotos.

Honor Magic5 Lite, la opinión de Xataka

Nos ha dejado muy buenas sensaciones, es un gama media que se aleja de lo habitual para apostar en buena medida por el exterior: su aspecto, tacto, agarre en mano y la sensación de tener un móvil de categoría son notorios. El panel curvado se ve genial y da ese toque distintivo; por más que dichas curvas enturbien la interacción con la pantalla, que el Honor Magic5 Lite no se libra del punto más negativo de esta tecnología AMOLED.

El rendimiento se mantiene a muy buen nivel, ejecuta los juegos a una calidad decente con opción a forzar el renderizado sin que se vea penalizada en exceso la ejecución, el audio con auriculares es bastante bueno pese a no tener jack de 3,5 mm (algo que es muy habitual en la gama media) y se echa en falta la tarjeta SD, otro componente del que no se suele prescindir. En la fotografía no sale mal parado: imágenes con notable calidad con buenas condiciones lumínicas, desempeño aceptable de noche y un gran angular que puede salvar el tipo pese a ser ajustado. El equilibrio del Honor Magic5 Lite es notable; mejorado por su sobresaliente autonomía.

Que el Honor Magic5 Lite salga al mercado con Android 12 y MagicUI 6.1 le resta cierta vida útil al teléfono

Nos parece un móvil que parte como firme candidato a convertirse en uno de los gama media a recomendar durante este 2023. Y Honor no ha elevado apenas el precio con el relevo generacional: pese a no ser barato, los 369 euros de salida hacen que el Honor Magic5 Lite parta con garantías más que suficientes como para enfrentarse a su dura competencia. Cuando empiece a bajar de precio será aún más goloso.

8.4 Diseño9 Pantalla9 Rendimiento8 Cámara8.25 Software7.5 Autonomía9 A favor La pantalla se ve genial en un gama media: las curvas mejoran la sensación de calidad.

Muy buena autonomía: en reposo el gasto es casi nulo. En contra Salir con Android 12 es imperdonable.

Sin jack de 3,5 mm ni tarjeta SD, habituales en la gama media.

Sin cargador en la caja.



El producto ha sido cedido para la prueba por parte de Honor. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.