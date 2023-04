Estafas y timos sobre la declaración de la Renta: cuáles son y cómo puedes evitarlas

La campaña de la declaración de la Renta 2022 es un momento confuso del año, ya que declaramos nuestro pasado año fiscal para saber si la Agencia Tributaria nos pide pagar un poco más de dinero o si nos sale a devolver para que sean ellos los que nos paguen. Y en un momento así, también hay una gran cantidad de timos que intentan aprovecharse de la situación.

Por eso, vamos a decirte cuáles son alguno de los timos más comunes relacionados con la Renta, para que si te topas con alguno de ellos no caigas en la trampa. Porque muchos atacantes van a intentar engañarte con diferentes campañas de phishing, mensajes masivos con engaños en los que intentan que haya alguien que pique.

Timos de la Renta comunes

Casi todos los timos te van a llegar en SMS o correo electrónico mediante campañas de phishing. Este es un tipo de ataque cuyo nombre significa literalmente pesca, y es básicamente porque envían un mensaje masivamente como si lanzaran cientos de miles de anzuelos, con la esperanza de que alguien pique en la trampa. Así, aunque solo pique una pequeñísima parte de personas ya sacan provecho.

En estos días, lo más normal es que en los correos y SMS se te diga que Hacienda te va a devolver dinero con motivo de tu declaración. En este mensaje, se te intentará tentar con cantidades que son realistas, como en torno a 400 o 600 euros.

También hay casos en los que en el correo o SMS se hacen pasar por una notificación en la que puede no especificarse el motivo. En estos casos, se te dirá que la notificación la recibirás también por correo, pero que la puedes consultar online.

En todos estos tipos de engaño hay un denominador común, y es que se te adjuntará un enlace que te llevará a una página fraudulenta. En esta página se te van a pedir datos personales, incluyendo número de tarjeta, código de seguridad, y cosas necesarias para usar tu tarjeta para robarte dinero.

Estas páginas web a las que te van a mandar los mensajes son una falsificación que utiliza logos y tipografías de Hacienda, de forma que cuando entres en ella parezca que realmente es una web oficial. Incluso pueden tener enlaces oficiales mezclados con los datos fraudulentos para que parezca más real.

Cómo identificar estas estafas

Todas estas estafas suelen tener algunos denominadores comunes que pueden ayudarte a identificarlas. En primer lugar, debes saber que la Agencia Tributaria no te va a escribir mensajes de este tipo, y que si se comunica contigo incluirá tu nombre personal u otros datos, no serán mensajes genéricos.

En el caso de que pulses el enlace que te adjuntan, normalmente no pasará nada. Pero cuando entres en la web, debes fijarte si te lleva a la página que dicen. A veces verás rápidamente que se trata de un enlace acortado o totalmente diferente, pero puede haber otras en las que añadan enlaces aparentemente oficiales, pero que al pulsar en ellos te llevan a una web distinta.

Aquí, cuando entres en la web del enlace mira en la barra de direcciones y comprueba la dirección. Si no es una dirección oficial comoAgenciatributaria.gob.es, entonces es un fraude. Y puede que en algunos casos el enlace tenga la palabra agenciatributaria, pero que luego termine de una manera distinta o tenga el resto de la dirección de otra manera.

En el caso de que no lo tengas claro, puedes entrar en páginas como sitecheck.sucuri.net, donde me dicen que el dominio de la web a la que me lleva el correo está en la lista negra y que es peligroso. Además, en la página de whois.domaintools.com verás que la web no es española, sino extranjera.

Por eso, es importante no fiarte nunca de los enlaces de supuestas webs oficiales que te envían por correo electrónico o SMS. A veces, el enlace puede tener un nombre, pero la página a la que apunta es diferente. Y si este correo ni siquiera incluye datos como tu nombre y apellidos ten más cuidado todavía.

Otro consejo para no caer en estos engaños es que nunca entres en webs gubernamentales desde un correo. Incluso si fuera real, lo más seguro es buscar la web de la Agencia Tributaria o donde sea, entrar en la página oficial, y desde ahí identificarte para buscar posibles notificaciones.

Ahora mismo, estamos a las puertas de campañas importantes como la de la Declaración de la Renta, por lo que es posible que surjan más campañas destinadas a robar tus datos personales haciéndose pasar por correos o por mensajes de móvil oficiales. Ten mucho cuidado.

