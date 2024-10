Duolingo se ha colado en tu móvil, pero su creador lo ha hecho en la lista de millonarios

Duolingo es una de las aplicaciones más descargadas de las tiendas oficiales de Google o Apple. Su concepto es sencillo: aplicar una capa de gamificación que opta por el modelo de "no rompas la cadena" para motivar a los usuarios a aprender un idioma. Bueno, eso y la insistente presencia de Duo, su búho mascota que ya se ha convertido en un meme.

Detrás de ese gran éxito encontramos a Luis von Ahn, uno de los pocos millonarios nacidos en Guatemala. Duolingo no ha sido el one-hit Wonder de este guatemalteco de 46 años. Gracias a él, Internet es un lugar un poco más seguro, aunque a veces te haga dudar sobre si realmente eres un humano.

Una infancia humilde. Luis von Ahn nació creció en Ciudad de Guatemala en el seno de una familia monoparental formada por su madre y su abuela. El hoy millonario cofundador de Duolingo asegurabaa Forbes que su infancia estaba marcada por la escasez de recursos económicos. "Mi patrimonio neto al crecer era probablemente cercano a cero. También lo era el de mi madre", señalaba von Ahn.

La educación le abrió un futuro. En 1996, Luis von Ahn, con doble nacionalidad guatemalteca y estadounidense, se mudó a EEUU para cursar estudios de matemáticas en la Universidad de Duke y, más tarde, doctorarse en la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh.

El primer éxito que cambió internet. Mientras cursaba sus estudios en Pittsburgh, von Ahn asistió junto con otros estudiantes a una charla en la que uno de los responsables de Yahoo! Compartió 10 problemas que la compañía no podía resolver. Por aquel entonces, Yahoo! daba cuentas gratuitas a sus usuarios, pero había gente malintencionada que había creado bots para obtener miles de ellas de forma automatizada, y la compañía no podía detenerlos.

"Fui a casa, lo pensé y se me ocurrió, junto con mi asesor de doctorado, la idea de un captcha, es decir, los caracteres distorsionados que la gente tiene que ver en línea", para así comprobar si el usuario es realmente un ser humano y no un bot, contaba en una entrevista con la británica BBC.

El primer millón. Luis von Ahn mejoró el sistema, dando lugar a ReCaptcha. En 2009, Google se interesó por el proyecto y le compró el proyecto, con el que von Ahn se embolsó una fortuna de la que solo se conoce que fueron "ocho cifras". Una horquilla muy amplia que va desde los 10 a los 99,9 millones de dólares.

Ese sistema se ha hecho popular como el sistema de verificación "No soy un Robot" de Google, y dado el nivel de sofisticación que han adquirido los bots, a veces te hace dudar si realmente eres humano por su dificultad.

Una gran pérdida de tiempo. Una anécdota curiosa del millonario es que, al principio, se sintió muy orgulloso de la creación de su sistema de verificación anti-spam. Sin embargo, como buen matemático, hizo números. Su sistema recibía 200 millones de impactos diarios, según aseguraba El Economista.

De media, cada persona tardaba unos 10 segundos en resolverlo y confirmar que era un humano, por lo que, de forma involuntaria, Luis von Ahn se había convertido en el responsable de que al día se perdieran unas 500.000 horas en todo el mundo haciendo algo tan poco productivo como es confirmar que eres una persona.

En 2011 llega Duolingo. En 2012, Luis von Ahn se asocia con Severin Hacker y fundan Duolingo con el objetivo de ayudar a personas sin recursos a aprender idiomas. "En un país latinoamericano, y en Guatemala en particular, si tienes dinero puedes comprar una muy buena educación, pero si no tienes dinero, a veces ni siquiera aprendes a leer y escribir. Eso me causa una gran impresión. Por eso hemos trabajado muy duro para mantener Duolingo gratuito, porque queremos dar acceso a todos a la educación", contaba el millonario en su entrevista con BBC.

Es millonario, pero su madre no se lo cree. Un detalle curioso que revela la entrevista que el millonario concedió a Forbes, es que actualmente vive en Nueva York con Norma, su madre de 87 años. Ella no es plenamente consciente de la fortuna que su hijo ha conseguido en los últimos años, por lo que todavía le pide permiso para llamar por teléfono a Guatemala. "Me pregunta si es muy caro llamar a Guatemala.Yo le digo: ¡llama a quien quieras!", contaba el millonario.

Comprometido con sus orígenes. Aunque su éxito se fraguó en EEUU, Luis von Ahn continúa comprometido con sus orígenes guatemaltecos. En 2021 creó una fundación que lleva su nombre y tiene como objetivo proteger y apoyar a mujeres y niñas de Guatemala, entre otras causas. Por el momento, el millonario asegura que ha donado unos 13 millones de dólares a esta labor filantrópica.

Imagen | Duolingo, Mockuups Studio