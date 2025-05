Las IA han empezado a hacer entrevistas de trabajo. Y los entrevistados están saliendo horrorizados de ellas

Hace unos días una joven llamada Ken publicó en su cuenta de TikTok (@its_ken04) un vídeo de 25 segundos que rápidamente se hizo viral. En él esta usuaria mostraba cómo estaba siendo entrevistada por Alex para el trabajo. El problema es que Alex no era una persona real, sino un avatar virtual con IA. Uno que además empezó a alucinar y que demuestra que la deshumanizante experiencia de buscar trabajo está yendo a peor.

Entrevistas hechas por robots. Tanto reclutadores como candidatos utilizan la IA para avanzar en unos procesos de selección cada vez más rotos. Las consecuencias para unos y otros, eso sí, son muy distintas. Los candidatos que se enfrentan al proceso de búsqueda de trabajo ya solían encontrarse con una experiencia deshumanizadora, con procesos ásperos y falta de respuesta por los reclutadores. Ahora las cosas van a peor, porque la IA está haciendo esos procesos aún más terribles.

Mi entrevistador alucina. Ken contaba en 404 Media su experiencia reciente al ser entrevistada por un bot llamado Alex y desarrollado por la empresa Apriora. Durante la entrevista Ken, que buscaba trabajo cerca de su casa en Columbus, Ohio (EEUU), vio cómo el avatar virtual se atascaba y repetía la frase "vertical bar pilates" 14 veces seguidas sin motivo alguno.

Una experiencia espeluznante. Antes de la entrevista, la compañía la avisó de que la IA se utilizaría durante el proceso de selección. A pesar de ese aviso, para Ken la experiencia fue "espeluznante y me asusté. No me hizo ninguna gracia hasta que lo publiqué en TikTok y los comentarios me hicieron sentir mejor". El vídeo ya tiene más de 3.600 comentarios, y en todos ellos el apoyo a Ken era unánimo. Y en muchos casos la conclusión era la misma.

No pienso entrevistarme con una IA. Ken ya dejaba claro que "si otra empresa quiere que hable con una IA simplemente declinaré esa oferta". Quienes comentaron en su vídeo publicaron respuestas similares. "Si no se toman la molestia de entrevistarme, no me tomaré la molestia de intentar trabajar allí", decía uno de los comentarios. En otro, un usuario que había respondido a una oferta para un departamento de recursos humanos, preguntaba "¿Por qué querría trabajar en recursos humanos en una empresa que ni siquiera se digna a tener una interacción humana?".

La promesa de los robots reclutadores. Apriora fue fundada en 2023 y sus responsables prometen que gracias a sus reclutadores robóticos las empresas pueden contratar "un 87% más rápido" y realizar "entrevistas un 93% más baratas" porque se puede entrevistar a varios candidatos a la vez. Uno de los cofundadores, Aaron Wang, explicaba en Forbes hace meses que "los candidatos prfieren entrevistas con IA en muchos casos, porque eso reduce su ansiedad y les permite rendir de la mejor forma posible durante la entrevista".

Rechazo generalizado a las IAs que hacen entrevistas de trabajo. No parece que ese sea el sentir de quienes son entrevistados. En Slate narraban la experiencia de un videógrafo llamado Tyler Jensen, que se encontró también siendo entrevistado por una IA que comenzaba a atascarse.

Otros usuarios que han pasado por el proceso han acabado publicando memes y vídeos falsos y satíricos en TikTok tratando de ironizar sobre una experiencia cada vez más deshumanizadora. Algunos incluso se encuentran por sorpresa con que quienes les está entrevistando es una IA. En todos los casos, la sensación es la misma: decepción por la creciente deshumanización de un proceso que ya de por sí era duro y habitualmente desmoralizador.

Qué dicen los expertos. Mike Peditto, un consultor experto en prácticas para entrevistadores, explica que ciertamente la tecnología puede ayudar a filtrar a candidatos. De hecho dejó claro que esto irá a más: "se está convirtiendo en algo gigantesco. Creo que nos dirigimos a un futuro en el que [las entrevistas de trabajo realizadas por una IA] estarán generalizadas". Pero también admitía que "hay una lenta voluntad de adopción por parte de los demandantes de empleo, lo que entiendo perfectamente".

Una industria contaminada por todos lados con IA. Los procesos de búsqueda de trabajo están corruptos desde hace tiempo. Las entrevistas son solo parte del trabajo, porque los candidatos también tratan de ahorrarse trabajo y aplicar a muchas ofertas al mismo tiempo con CV que realizan con la ayuda de la IA y que personalizan para cada empleo. Por si fuera poco, los candidatos se "entrenan" haciendo que ChatGPT simule ser el reclutador. La IA está por todos lados, y aunque puede ciertamente resultar de ayuda, está generando aun más problemas para uno y otro lado de la ecuación.

Y los algoritmos fallan. Ya hemos visto cómo delegar ciertos procesos para que sean las máquinas y los algoritmos los que se encargan de ellas puede ser peligroso. Ocurre desde luego en el ámbito de la búsqueda de empleo, donde desde hace meses algunas empresas hacen uso de sistemas de IA para analizar y filtrar los currículums vitae con los llamados Algoritmos de Seguimiento de Candidatos o ATS (Applicant Tracking Systems). Un estudio de la Universidad de Washington indicó cómo los sistemas de IA favorecen en un 85% de las veces a aquellos CVs que pertenecen a nombres de hombres tradicionalmente usados en hombres caucásicos. De hecho, ese mismo estudio indicaba cómo los hombres negros eran los grandes perjudicados, y eran rechazados por estos sistemas casi el 100% de las veces.

