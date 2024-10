Temu, bajo la lupa de la Comisión Europea: acaba de iniciar una investigación sobre la presunta venta de productos ilegales

La Comisión Europea quiere saber si Temu ha incumplido la Ley de Servicios Digitales (DSA). Cree que la plataforma de comercio electrónico de origen chino ha infringido cinco artículos de la mencionada normativa, por lo que ha decidido abrir una investigación formal para determinar si sus sospechas son fundadas.

El expediente incluye la presunta venta de productos ilegales, un diseño del servicio potencialmente adictivo, los sistemas utilizados para recomendar compras y la obligación de dar acceso a datos públicos a las autoridades. Se trata de elementos que han sido parte de varios análisis preliminares durante los últimos meses.

Temy y la Ley de Servicios Digitales

Antes de anunciar el inicio de la investigación, la Comisión Europea analizó los informes de evaluación de riegos enviados por Temu a finales de septiembre de este año. También revisó la documentación interna suministrada por el gigante chino tras dos pedidos de información, el último del pasado 11 de octubre.

El órgano ejecutivo de la Unión Europea se enfocará en los artículos de la 27, 34, 35, 38 y 40 de la DSA. Según explican, el procedimiento contemplará los mecanismos que tiene la plataforma para limitar la presencia y reaparición de productos no permitidos, los riegos de diseño adictivo, incluidos los programas de recompensa tipo juego, y las medidas destinadas a mitigar este tipo de comportamiento.

Además, estudiarán la forma en la que Temu recomienda contenidos y productos a los usuarios. En este punto, la compañía deberá dar a conocer los parámetros utilizados para su sistema de recomendación. Por último, la Comisión Europea evaluará el cumplimiento de una regla de la Ley de Servicio Digitales que obliga a las compañías a facilitar el acceso a la información pública a los investigadores.

Si se determina que la compañía respaldada por gigante asiático PDD Holdings, el conglomerado responsable de la plataforma de comercio electrónico Pinduoduo, ha cometido una o más infracciones, se expone a multas que pueden alcanzar el 6% de su facturación anual global. En este sentido también se le obligaría a modificar sus prácticas para poder seguir operando en la Unión Europea.

Hemos escrito a Temu para saber su postura ante el inicio de esta investigación. Nos han dicho que se toman muy en serio la DSA y que cooperarán con las autoridades. En esta línea, afirman que están en conversaciones para unirse al "Memorando de Entendimiento (MoU) sobre la venta de productos falsificados en internet", un acuerdo voluntario facilitado por la Comisión Europea.

“La falsificación es un desafío para toda la industria, y creemos que los esfuerzos colaborativos son esenciales para avanzar en nuestros objetivos compartidos de proteger a los consumidores y a los titulares de derechos”, ha dicho un portavoz. Tendremos que esperar para saber cómo evolucionará esta investigación. Por lo pronto, Temu ya tiene más de 90 millones de usuarios activos en la UE.

Imágenes | TEMU | Sara Kurfeß

