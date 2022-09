¿Carpeta? ¿Qué es una carpeta? Las nuevas generaciones ya no organizan sus ficheros: el buscador lo encuentra todo

Si tenéis un escritorio como el de la foto quizás seais de los que no soléis organizar vuestros archivos en distintas carpetas. Antes los usuarios poníamos orden en el caos gracias a ese concepto, pero parece que las nuevas generaciones pasan de esa filosofía: no necesitan las carpetas porque tienen a Windows Search y Spotlight para encontrarlo todo.

Es al menos lo que se desprende de las declaraciones de varios profesores que se están dando cuenta de que sus alumnos a menudo no usan carpetas para organizarlo todo. Los buscadores de Windows, macOS (y Linux) solventan la papeleta.

¿Carpeta? ¿Qué es una carpeta?

Como señalan en The Verge, eso mismo le ocurría a Catherine Garland, astrofísica que en 2017 estaba impartiendo un curso de ingeniería. Tras pedir que sus alumnos realizaran un ejercicio en el ordenador, varios la llamaron con una duda: el programa no podía encontrar los ficheros que necesitaba.

La profesora preguntó a esos alumnos que dónde habían guardado el fichero del proyecto y la mayoría contestó de la misma forma. "¿De qué me estás hablando?". No solo no sabían dónde habían guardado ese fichero: no entendían la pregunta.

Lo mismo experimentaron otros profesores que descubrieron que los alumnos no tenían asimilado el concepto de fichero o de carpeta porque, sencillamente, no los utilizaban como tales. Guardaban esos archivos en las carpetas por defecto que asignaba la aplicación que usaban, y no necesitaban pensar en ello.

¿Por qué? Porque su ordenador ya lo hacía por ellos. Da igual que tuvieran cientos de iconos en el escritorio o archivos de todo tipo repartidos por carpetas confusas y poco intuitivas, porque el buscador de Windows o de macOS se encargaba de todo. Bastaba con que supieran el nombre del archivo para que Windows Search o Spotligth en macOS localizaran el documento al que querían acceder.

Resulta que los buscadores sí hacen el trabajo (pero igual poner algo de tu parte no está de más)

Para alguien que como yo tiene un régimen de carpetas y ficheros bastante estricto —seguro que es también el caso para muchos de nuestros lectores—, dejar el fichero con el que trabajo en cualquier lado me inquieta.

Es como perder el control sobre la forma de trabajo y dejarlo todo por ahí en medio. Uno piensa en su casa y en ir dejando cualquier cosa por ahí y probablemente se preocupe ante la disyuntiva de tener que encontrar las llaves o, yo qué sé, los calcetines.

Pero claro, en casa no tenemos un Windows Search o un Spotlight (en Linux hay muchas alternativas) que haga el trabajo. Y resulta que estas herramientas lo hacen realmente bien: yo mismo lo he comprobado las últimas horas poniendo a prueba el buscador de Windows 11 e introduciendo términos de búsqueda que, efectivamente, daban como resultado los ficheros que estaba buscando.

Lo hace al menos si uno busca en las carpetas clásicas en las que suelen almacenar los ficheros en la partición de sistema (en Windows, "C:"). Para que el indexado sea completo uno tiene que irse a "Configuración -> Privacidad y Seguridad -> Buscando en Windows" y allí seleccionar la opción "Mejorado" para ampliar la búsqueda a todas las unidades y sus carpetas.

Esa opción puede tener impacto en la batería si usáis un portátil, pero si la activáis efectivamente esos resultados se extenderán a todas las particiones locales de vuestro sistema. Es incluso posible añadir ubicaciones de red (como NAS) para tenerlas también indexadas. En Windows 10 hablamos ya hace tiempo de la llamada 'Inmersive Search', que iba un poco más allá a la hora de comportarse como el Spotlight de macOS que siempre ha sido un referente en este tipo de función.

Cambio generacional a la vista

Es posible que todo esto sea ciertamente un claro indicio de un cambio generacional en la forma en la que entendíamos los ordenadores los cuarentones (y, supongo, los treintañeros) y la forma en la que la entienden las nuevas generaciones.

Que levante la mano quien use frecuentemente el explorador de archivos Files en su iPad.

Como decía Saavik Ford, profesor de astronomía en el Borough of Manhattan Community College, "crecí cuando tenías que tener un fichero y guardarlo: tenías que saber dónde estaba. No había función de búsqueda". Pero entre los estudiantes, "no hay esa concepción de que hay un sitio en el que viven los ficheros. Simplemente lo buscan y ahí lo tienen".

Ocurre ciertamente con los dispositivos móviles: confiamos en las aplicaciones para que se ocupen de nuestros archivos, y solo recientemente iOS y iPadOS añadieron un explorador de archivos al uso que probablemente las nuevas generaciones no usan mucho porque oye, ya tienen el buscador en sus iPhone o iPad.

Algunos de los profesores que tuvieron esos problemas al hablar de ficheros y carpetas han comenzado a trabajar en esa dirección: está bien usar el buscador, pero a principio de sus cursos dan unas nociones básicas de lo que es la estructura de directorios básica y qué es un archivo y una carpeta.

La idea es poco intuitiva para muchos alumnos, pero teniendo en cuenta que el concepto sigue siendo parte fundamental de los sistemas operativos que manejamos día a día (aunque en móviles, insistimos, ese concepto quede en segundo plano), parece algo importante que recordar a las nuevas generaciones.

Yo por mi parte tengo claro que (al menos de momento) seguiré organizando mi música o mis fotos personales con carpetas. El buscador funciona estupendamente, sí, pero no estoy preparado para abandonar los viejos hábitos. Argh.

Imagen: Tim Gouw