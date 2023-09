Las cámaras de los iPhone 15, Plus, Pro y Pro Max, explicadas: hasta siete distancias focales diferentes para liderar en versatilidad

Ya están aquí. Como cada año por esta fecha, los nuevos smartphones de Apple han llegado con puntualidad. Y, como vaticinaron las filtraciones, aterrizan cargados de novedades. Más incluso que el año pasado durante la generación de los iPhone 14 si nos ceñimos al apartado que nos interesa en este artículo: el fotográfico. Y es que lo que nos prometen sobre el papel las cámaras de los iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max no pinta nada mal.

Para abrir boca podemos fijarnos en dos novedades importantes que permiten a los iPhone de este año aventajar con claridad a los smartphones que lanzó Apple el curso pasado. Por un lado la cámara principal de los iPhone 15 y 15 Plus incorpora un sensor de 48 megapíxeles frente a los 12 megapíxeles de la unidad equivalente de los iPhone 14 y 14 Plus.

Y los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max integran el procesador A17 Pro, el primer chip fabricado por la compañía taiwanesa TSMC con litografía de ultravioleta extremo (UVE) de 3 nm. Este SoC es en gran medida responsable no solo del procesado de las fotografías, sino también de la inmediatez del sistema de enfoque. En cualquier caso, por el momento solo hemos arañado la superficie. Esto es lo que nos prometen los nuevos teléfonos móviles de Apple.

iPhone 15, Plus, Pro y Pro Max: especificaciones técnicas



iphone 15 / 15 plus iphone 15 pro iphone 15 pro max pantalla Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas (2.556 x 1.179 puntos), 2.000.000:1 y hasta 2.000 nits en exteriores / Super Retina XDR OLED de 6,7 pulgadas (2.796 x 1.290 puntos), 2.000.000:1 y hasta 2.000 nits en exteriores Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas (2.556 x 1.179 puntos), refresco adaptativo de hasta 120 Hz, HDR, 2.000.000:1 y hasta 2.000 nits en exteriores Super Retina XDR OLED de 6,7 pulgadas (2.796 x 1.290 puntos), refresco adaptativo de hasta 120 Hz, HDR, 2.000.000:1 y hasta 2.000 nits en exteriores procesador A16 Bionic CPU de 6 núcleos (2 de alto rendimiento y 4 de alta eficiencia) GPU de 5 núcleos Neural Engine de 16 núcleos A17 Pro CPU de 6 núcleos (2 de alto rendimiento y 4 de alta eficiencia) GPU de 6 núcleos Neural Engine de 16 núcleos A17 Pro CPU de 6 núcleos (2 de alto rendimiento y 4 de alta eficiencia) GPU de 6 núcleos Neural Engine de 16 núcleos almacenamiento secundario 128, 256 y 512 GB 128, 256, 512 GB y 1 TB 256, 512 GB y 1 TB cámara frontal Sensor de 12 megapíxeles, óptica con valor de apertura f/1.9, Deep Fusion, Photonic Engine, Smart HDR 5 y grabación de vídeo en HDR con Dolby Vision hasta 4K a 60 FPS Sensor de 12 megapíxeles, óptica con valor de apertura f/1.9, Deep Fusion, Photonic Engine, Smart HDR 5 y grabación de vídeo en HDR con Dolby Vision hasta 4K a 60 FPS Sensor de 12 megapíxeles, óptica con valor de apertura f/1.9, Deep Fusion, Photonic Engine, Smart HDR 5 y grabación de vídeo en HDR con Dolby Vision hasta 4K a 60 FPS cámaras traseras Principal: sensor de 48 megapíxeles, óptica con valor de apertura f/1.6 y estabilización óptica por desplazamiento del sensor

Ultra gran angular: sensor de 12 megapíxeles, óptica con valor de apertura f/2.4 y campo de visión de 120 grados Principal: sensor de 48 megapíxeles, óptica con valor de apertura f/1.78 y estabilización óptica por desplazamiento del sensor de segunda generación

Ultra gran angular: sensor de 12 megapíxeles, óptica con valor de apertura f/2.2 y campo de visión de 120 grados

Teleobjetivo 2x: sensor de 12 megapíxeles (quad-pixel), óptica con valor de apertura f/1.78 y estabilización óptica por desplazamiento del sensor de segunda generación

Teleobjetivo 3x: sensor de 12 megapíxeles, óptica con valor de apertura f/2.8 y estabilización óptica Principal: sensor de 48 megapíxeles, óptica con valor de apertura f/1.78 y estabilización óptica por desplazamiento del sensor de segunda generación

Ultra gran angular: sensor de 12 megapíxeles, óptica con valor de apertura f/2.2 y campo de visión de 120 grados

Teleobjetivo 2x: sensor de 12 megapíxeles (quad-pixel), óptica con valor de apertura f/1.78 y estabilización óptica por desplazamiento del sensor de segunda generación

Teleobjetivo 5x: sensor de 12 megapíxeles, óptica con valor de apertura f/2.8 y estabili­zación óptica de imagen por desplazamiento del sensor en 3D con enfoque automático y diseño en tetraprisma sistema operativo iOS 17 iOS 17 iOS 17 batería Hasta 20 horas de reproducción de vídeo / Hasta 26 horas de reproducción de vídeo Hasta 23 horas de reproducción de vídeo Hasta 29 horas de reproducción de vídeo geoposicionamiento GPS, GLONASS, Galileo, QZSS y BeiDou GPS, GLONASS, Galileo, QZSS y BeiDou GPS, GLONASS, Galileo, QZSS y BeiDou conectividad USB-C (USB 2) USB-C (USB 3) USB-C (USB 3) conectividad inalámbrica 5G LTE Wi-Fi 6 Bluetooth 5.3 NFC 5G LTE Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 NFC 5G LTE Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 NFC sensores Face ID, barómetro, giroscopio, acelerómetro, sensor de proximidad y sensor doble de luz ambiental Face ID, LiDAR, barómetro, giroscopio, acelerómetro, sensor de proximidad y sensor doble de luz ambiental Face ID, LiDAR, barómetro, giroscopio, acelerómetro, sensor de proximidad y sensor doble de luz ambiental resistencia IP68 IP68 IP68 colores Negro, azul, verde, amarillo y rosa Titanio negro, titanio blanco, titanio azul y titanio natural Titanio negro, titanio blanco, titanio azul y titanio natural dimensiones 147,6 x 71,6 x 7,8 mm / 160,9 x 77,8 x 7,8 mm 146,6 x 70,6 x 8,3 mm 159,9 x 76,7 x 8,3 mm peso 171 g / 201 g 187 g 221 g precio Desde 959 euros Desde 1.219 euros Desde 1.469 euros

En esta generación el iPhone 15 Pro Max ha pisado el acelerador con su zoom 5x

Os propongo que empecemos indagando con cierto detalle en las características de las cámaras que han puesto a punto los ingenieros de Apple en estos smartphones. La cámara frontal TrueDepth es idéntica en las cuatro versiones de los iPhone 15 que acaban de presentar los de Cupertino. Incorpora un sensor de 12 megapíxeles, una óptica con valor de apertura f/1.9 y es capaz de grabar vídeo con una resolución máxima de 4K a 60 FPS con HDR en Dolby Vision, entre otras prestaciones. No pinta mal, aunque es evidente que Apple se ha esmerado más en las cámaras del módulo principal.

La estabilización óptica de la cámara principal de los iPhone 15 y 15 Plus es menos sofisticada que la de los modelos Pro

Como he mencionado en las primeras líneas de este artículo, la cámara principal del iPhone 15 y el iPhone 15 Plus ha dejado atrás el captador de 12 megapíxeles de los iPhone 14 y 14 Plus. En su lugar nos proponen un sensor de 48 megapíxeles que trabaja en tándem con una óptica con valor de apertura f/1.6.

La estabilización óptica está resuelta mediante el desplazamiento del sensor, aunque se trata de un sistema menos sofisticado que el utilizado en los modelos Pro, como veremos a continuación. La cámara ultra gran angular de ambos móviles incorpora un sensor de 12 megapíxeles y una óptica con valor de apertura f/2.4, por lo que sobre el papel es esencialmente idéntica a la de los modelos del año pasado.

Vamos ahora con las revisiones Pro. La cámara principal de los iPhone 15 Pro y Pro Max es idéntica. Apuesta por un captador de 48 megapíxeles de tipo Quad-Pixel que trabaja en tándem con una óptica con valor de apertura f/1.78. Nada sorprendente hasta aquí. Lo más interesante es que el sensor se estabiliza mediante un sistema de desplazamiento de segunda generación que, en teoría, es más preciso que el que utilizan los iPhone 15 y 15 Plus. La cámara ultra gran angular también es la misma en los dos modelos Pro: incorpora un sensor de 12 megapíxeles y una óptica con valor de apertura f/2.2.

El sensor del teleobjetivo 5x del iPhone 15 Pro Max está estabilizado mediante un sistema de desplazamiento en 3D

Lo más jugoso nos lo encontramos al indagar en los teleobjetivos de los iPhone 15 Pro y Pro Max. Ambos terminales nos proponen un zoom 2x que está implementado sobre la cámara principal, aunque la resolución queda recortada a 12 megapíxeles al recurrir a la agrupación de los fotodiodos en grupos de cuatro. El iPhone 15 Pro también nos entrega un zoom 3x sobre la cámara equipada con un sensor de 12 megapíxeles y una óptica con valor de apertura f/2.8.

Los iPhone 14 Pro y Pro Max lanzados por Apple el año pasado tienen exactamente la misma dotación de cámaras, pero los nuevos iPhone 15 Pro y Pro Max no. Y es que este último reemplaza el teleobjetivo 3x del modelo Pro por un teleobjetivo 5x (su distancia focal equivalente es 120 mm) dotado de un captador de 12 megapíxeles que trabaja codo con codo con una óptica con valor de apertura f/2.8. Lo más interesante de esta cámara es que el sensor está estabilizado mediante un sistema de desplazamiento en 3D que, en teoría, es el más preciso y rápido que tiene Apple. Será interesante ponerlo a prueba cuando el iPhone 15 Pro Max caiga en nuestras manos.

Hasta siete distancias focales equivalentes distintas: desde 13 mm a 120 mm

Tanto el iPhone 15 Pro como la versión Pro Max nos proponen siete longitudes focales equivalentes diferentes, aunque es evidente que esta flexibilidad la consiguen actuando sobre las tres únicas cámaras de su módulo principal. La unidad ultra gran angular nos propone el modo macro 0,5x y un gran angular de 13 mm. La cámara principal habilita las distancias focales equivalentes 24 mm, 28 mm y 35 mm. Probablemente no nos ofrecerá la misma calidad en todas ellas, por lo que será algo que probaremos tan pronto como podamos. Y, por último, tenemos las focales de los teleobjetivos: 48 mm y 120 mm.

Una de las mejoras más relevantes introducidas por Apple en el software de estos smartphones nos permite actuar sobre el enfoque y la profundidad al utilizar el modo retrato. No obstante, no es preciso que lo habilitemos expresamente; el motor de inteligencia artificial de estos móviles identifica si estamos a punto de tomar un retrato y activa este modo de disparo automáticamente. Otra mejora importante que merece la pena que no pasemos por alto consiste en que, según Apple, sus ingenieros han mejorado el mapa de profundidad, por lo que el desenfoque de fondo de los iPhone 15 debería tener más calidad que el de sus predecesores.

Durante la presentación de estos smartphones los portavoces de Apple nos han prometido que el postprocesado que lleva a cabo el motor Photonic Engine consigue restituir el color con más riqueza y saturación que en los iPhone 14. Además, también han asegurado que el trabajo en tándem del sensor Quad Pixel y el motor de procesado consigue incrementar el nivel de detalle y reducir el ruido en aquellos escenarios de disparo en los que escasea la luz. Este es uno de los puntos débiles de casi todos los teléfonos móviles, por lo que será interesante comprobar si los iPhone 15 dan la talla, especialmente los modelos Pro.

Por otro lado, la quinta revisión de la tecnología HDR que han puesto a punto los técnicos de Apple nos promete ser capaz de optimizar el equilibrio entre la luz de fondo y la reflejada por el sujeto que estamos fotografiando con el propósito de que los colores de este último sean fidedignos. Un último apunte: según Apple el modo ProRAW implementado en los iPhone 15 Pro y Pro Max recupera cuatro veces más resolución que en los anteriores móviles de esta marca. Suena bien, aunque, de nuevo, tenemos que probarlo para poder valorarlo. Próxima parada: nuestros análisis en profundidad. Prometido.

