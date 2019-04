Qué portátil comprar para edición de vídeo y foto: recomendaciones a tener en cuenta y 19 modelos desde 1.000 hasta 4.000 euros

Aunque el ordenador de sobremesa es el formato por excelencia para la edición de fotografía y vídeo, a veces necesitamos un equipo con más movilidad que nos permita trabajar con solvencia.

Somos conscientes de que el concepto de retoque de foto y vídeo es vago y difuso, abarcando expectativas y necesidades dispares, por este motivo, en esta guía de portátiles para edición de vídeo y fotografía encontrarás gran diversidad en cuanto a usos y presupuestos.

Cómo debe ser un portátil para edición de vídeo y foto

Como anticipábamos en la presentación, el concepto de edición de vídeo y foto es un saco enorme que recoge diferentes opciones en cuanto a software, intensidad de uso, expectativas...así, no es lo mismo la edición de fotografía y vídeos familiares de vez en cuando con calidad amateur que la edición intensiva de vídeos 4K.

Incluso dentro de estas tareas, el hardware para edición de vídeo ha de ser más ambicioso que el de un ordenador destinado únicamente para edición de fotografía. De hecho, un equipo preparado para vídeo está sobredimensionado para fotografía y al revés puede quedarse corto. A lo largo del artículo especificamos modelos y características para cada necesidad.

Así que antes de elegir un portátil para edición de foto o vídeo, es interesante que tengamos claro qué software vamos a usar. Un buen punto de partida a la hora de elegir su configuración lo encontramos en las páginas oficiales de los programas como Photoshop o Premiere Pro.

No obstante, estos requisitos no dejan de ser mínimos para ejecutar el software, pero no son los recomendados. De hecho, se quedan muy cortos si buscamos un trabajo fluido, la multitarea o si tenemos en cuenta que se trata de una inversión con vista a que nos dure unos años.

Los componentes más importantes en este escenario de uso son la CPU y la memoria RAM, si bien la GPU también repercute en las aplicaciones de edición de vídeo que son capaces de acceder al procesador gráfico para incrementar su productividad.

CPU: threading y multinúcleo

La CPU tiene un impacto muy fuerte en el rendimiento de estas tareas, estando condicionada por el número de núcleos físicos, el número de hilos de ejecución (threads) que es capaz de procesar simultáneamente y por la frecuencia de reloj a la que trabajan.

Para estas aplicaciones que tiran de procesador como el renderizado de vídeo, el diseño o la multitarea un buen punto de partida es un procesador quad-core. Así, optaremos por microprocesadores Intel Core i5/i7 o AMD Ryzen 5/7 con al menos 4 núcleos físicos y 8 hilos de ejecución. En caso de centrarnos en vídeo, mejor apostar por los modelos de última generación.

Cuanta más RAM, mejor

La memoria RAM también es crucial, sobre todo si trabajamos con ficheros de gran tamaño. En este sentido, cuanta más memoria RAM (si está a buen precio), mejor.

Teniendo en cuenta que Photoshop es un programa que devora RAM, los 16 GB DDR4 son un buen mínimo. No obstante, en escenarios de edición de vídeo en 4K o modelado 3D subiremos hasta los 32 GB de RAM. En este sentido, es interesante adquirir un portátil que permita actualizar la RAM en función de nuestras necesidades.

En cuanto al almacenamiento, la mejor opción es optar por una combinación entre un SSD para el sistema operativo y los programas y un amplio HDD para guardar archivos. De este modo, el arranque, el acceso a los datos y la lectura y escritura sean más rápidos desde la unidad de estado sólido. Teniendo en cuenta el volumen del software creativo, un SSD de 512 GB con interfaz NVMe M.2 constituye un buen punto de partida. En el caso del HDD, partiremos de 1 TB a 7.200 rpm.

Para vídeo: tarjeta gráfica dedicada (y compatible)

Mientras que en edición fotográfica la tarjeta gráfica se empieza a utilizar tímidamente en ciertas funciones concretas, en edición de vídeo es recomendable apostar por la mejor tarjeta gráfica compatible para el software que vamos usar y que podamos permitirnos. Adobe ofrece en su web un listado de gráficas admitidas.

Una tarjeta gráfica dedicada dispone de su propio procesador y memoria (VRAM) que gestiona el procesado de gráficos y permite que los componentes del portátil gestionen otras cargas de trabajo simultáneamente. Las gráficas son especialmente importante en edición de vídeo 4K, renderizado 3D o animación.

Para estas tareas, buscaremos modelos de las familias GPU NVIDIA Quadro o GeForce GTX, AMD FirePro o Radeon con al menos 4 GB de memoria.

La pantalla, el punto flaco de un portátil para edición

El gran problema de los portátiles para edición de foto y vídeo es la pantalla: es difícil encontrar modelos que integren pantallas de calidad y sean precisas en la reproducción de color, además de tener unas dimensiones atractivas para movilidad, pero incómodas para pasar horas frente a ellas. Por este motivo, en muchas ocasiones se opta por trabajar con un monitor externo.

Buscamos modelos con pantallas de calidad, colores precisos y gamut amplios. En cuanto a resolución, un punto de partida es el QHD (2.560 x 1.440 puntos).

Asímismo, el panel debería ser IPS y no TN, ya que permite una mejor reproducción de color y un ángulo de visión más amplio. En este sentido, especial atención a los portátiles gaming, un sector que proporciona una buena cantidad de modelos interesantes para este escenario, pero que pueden integrar paneles TN.

Ojo a los puertos

Para profesionales y aficionados del sector creativo, los puertos son fundamentales en su trabajo diario, de modo que les permita conectar dispositivos como tabletas digitalizadoras, tarjetas SD, monitores... En este sentido, es interesante que cuente con un par de puertos USB 3.0, salida HDMI por lo común que es entre los monitores y una salida Thunderbolt 3 o USB-C, de cara al futuro.

Qué portátil para foto y vídeo comprar: modelos en función de presupuesto

Con las premisas expuestas en el punto anterior, os proponemos una serie de modelos representativos de lo que podemos encontrar en el mercado. Hemos buscado diversidad en cuanto a usos y presupuestos para ofrecer un abanico de opciones para diferentes tipos de usuarios.

Menos de 1.500 euros

HP Spectre x360 El HP Spectre x360 es un modelo particularmente compacto, ligero que destaca por su pantalla de buena calidad para la gama en la que nos encontramos, que además es táctil. Eso sí, por sus especificaciones se enmarca dentro de un uso fotográfico no muy intensivo. Pantalla 13.3" WLED FHD IPS Procesador i5-8265U RAM 8 GB Almacenamiento 256GB SSD GPU GeForce GTX 1060 Precio 1.249 euros

Lenovo Legion Y7000 El Lenovo Legion Y7000 es un portátil gaming con muy buena relación calidad precio gracias a su configuración de procesador, RAM, almacenamiento combinado y su gráfica dedicada. El teclado es QWERTY US Pantalla 15,6 Pulgadas FHD IPS Procesador Core i7 -8750H RAM 16 GB Almacenamiento 1 TB HDD + 256 GB SSD GPU GeForce GTX 1060 de 6 GB Precio 1.299 euros

MSI GE75 Raider 8RE-066XES Este equipo gaming comparte procesador, RAM y gráfica con el anterior, pero no cuenta con almacenamiento combinado, sino que tanto programas como archivos se almacenan en una unidad de estado sólido. Además su pantalla es más grande. Pantalla 17.3 "Full HD (1920x1080) IPS Procesador i7-8750H RAM 16 GB Almacenamiento 512GB SSD GPU GeForce GTX 1060 Precio 1.349 euros

HP OMEN 15 Diseñado para gaming, el HP OMEN 15 es un equipo equilibrado en cuanto a gráfica, RAM y procesador. Eso sí, viene sin sistema operativo Pantalla 15.6" Full HD IPS Procesador Core i7-8750H RAM 16 GB Almacenamiento 1TB HDD + 256GB SSD GPU GeForce GTX 1060 Precio 1.349 euros

Lenovo Ideapad Y720-15IKB Aunque con un procesador multinúcleo algo veterano, este portátil gaming cuenta con una gráfica solvente y RAM suficiente para trabajos creativos. Entre sus puntos flacos, un SSD algo limitado y su pantalla Full HD. Pantalla 15.6" Full HD IPS Procesador Core i7-7700HQ RAM 16 GB Almacenamiento 1TB HDD + 128GB SSD GPU GeForce GTX 1060 6 GB Precio 1.395,12 euros

Huawei Matebook X Pro Limitado por componentes como la gráfica o la RAM para edición de vídeo, el Huawei Matebook X Pro es un ultrabook que destaca por la calidad de su pantalla, táctil y con resolución 3K. Para aquellos usuarios que busquen un equipo liviano para edición en movilidad más bien ligera. Pantalla 13.9" 3K (3000 x 2000 píxeles) Procesador Core i7-8550U RAM 8 GB Almacenamiento 512GB SSD GPU NVIDIA MX150-2GB Precio 1.399 euros

Dell XPS 15 Si bien el hardware de este modelo (hay configuraciones más ambiciosas) lo aboca a la edición fotográfica, el Dell XPS destaca por su pantalla: antirreflectante, con brillo de 400 nits, resolución Ultra HD 4K con color Adobe RGB y software para ajustar el color Pantalla 16,6" InfinityEdge 4K UHD Procesador i5-8300H RAM 8 GB DDR4 Almacenamiento M.2 PCIe de 256 GB GPU GTX 1050 con memoria GDDR5 de 4 GB Precio 1.499,99 euros

De 1.500 euros a 2.500 euros

ASUS ZenBook Pro 15 Con una buena cantidad de puertos en cuanto a cantidad y diversidad, el Asus ZenBook Pro 15 destaca por su Screenpad, una pantalla situada en el Touchpad funcional interesante para tareas creativas. Su gráfica dedicada es algo limitada para edición exigente de vídeo. Pantalla 15,6" LED IPS Full HD Procesador Core i7 8750H RAM 16 GB DDR4 Almacenamiento 512GB SSD GPU NVIDIA GeForce GTX 1050 4 GB GDDR5 Precio 1.599 euros

ASUS ROG Strix Scar II Volvemos a la estética gaming con el ASUS ROG Strix Scar II, un equipo con buena conectividad que destaca por su gráfica con arquitectura Turing que, en conjunto con procesador y RAM, logran un equipo que ofrece un rendimiento a la altura de un sobremesa Pantalla 15,6" IPS Full HD Procesador Core i7 8750H RAM 16 GB DDR4 Almacenamiento 512GB SSD GPU Nvidia RTX2060 6 GB Precio 1.749 euros

Gigabyte Aero 15X Otro portátil ligero que comparte configuración de hardware con el anterior es el Gigabyte Aero. Con una estética alejada del gaming y unos bordes muy finos de 5 mm donde se integra su panel FHD 144Hz IPS con calibración del color X-rite Pantone. Pantalla 15,6" IPS Full HD Procesador Core i7-8750H RAM 16 GB Almacenamiento 1TB HDD + 512GB SSD GPU GeForce GTX 1070 Precio 1.999 euros

MSI WE73 8SJ-278ES Un Workstation con buena conectividad orientado al procesamiento gráfico y una pantalla grande, que si bien alcanza el Full HD, cuenta con tecnología True Color para ofrecer un mayor contraste de color y un mayor detalle de la imagen Pantalla 17.3"Full HD Procesador Core i7-8750H RAM 16 GB DDR4 Almacenamiento 1TB HDD + 512GB SSD GPU NVIDIA Quadro P2000 Precio 1.999 euros

PNY PREVAILPRO Workstation para usuarios intensivos y exigentes en tareas de audio vídeo con buena cantidad de puertos (es posible conectar hasta 4 pantallas 4K) en un formato compacto de poco más de 2kg. Pantalla 15.6” UHD Procesador Core i7-7700HQ RAM 32 GB DDR4 Almacenamiento 512GB M.2 PCIe 2280 PCIe NVMe SSD + 2TB GPU NVIDIA Quadro Embedded P4000 8GB Precio 2.499 euros

Más de 2.500 euros

Lenovo Thinkpad X1 Extreme Con una pantalla 4K táctil con HDR Dolby Vision, el Lenovo Thinkpad X1 Extreme es un portátil potente muy atractivo para edición de foto. Pantalla 15,6" 4K UHD LCD IPS Procesador Core i7-8750H RAM 16GB DDR4 Almacenamiento 512 SSD GPU GeForce GTX 1050 Ti Precio 2.589,58 euros

Microsoft Surface Book 2 El Microsoft Surface Book 2 es un equipo para aquellos que buscan ligereza y autonomía para trabajar en movilidad. Es además un equipo potente (especialmente para foto) y versátil gracias a su pantalla táctil de calidad. Eso sí, algo corto en cuanto a puertos. Pantalla PixelSense de 15", 3240x2160 pixeles Procesador Core i7-8650U RAM 16 GB LPDDR3 Almacenamiento SSD de 256 GB GPU Nvidia GeForce GTX1060-6GB Precio 2.659,05 euros

HP ZBook Studio x360 Como en el caso anterior, estamos ante un equipo potente y ligero con una bisagra que permite usarlo como tableta, interaccionando con su pantalla de calidad con resolución 4K. Con altavoces firmados por Bang& Olufsen Pantalla 15,5" 4K UHD Procesador i7-8850H RAM 16 GB DDR4 Almacenamiento 512 GB PCIe NVMe SSD GPU NVIDIA Quadro P1000 Precio 2.902,79 euros

HP OMEN X El HP OMEN X es un portátil gaming con pantalla 4K de calidad y hardware solvente. Pantalla WLED 17,3" 4K Procesador Core i7-7820HK RAM 16 GB Almacenamiento 1 TB y SSD de 256 GB GPU GeForce GTX 1070 Precio 2.921,58 euros

Dell Alienware 17 El Dell Alienware 17 es un portátil gaming con una configuración diseñada para realidad virtual que da la talla en tareas de edición intensiva. Con panel IPS antirreflectante de 300 nits Pantalla 17,3" IPS UHD Procesador i9-8950HK RAM 32 GB Almacenamiento 1 TB HDD + SSD 256 GB GPU GeForce GTX 1080 Precio 3.399 euros

MacBook Pro 15 Una de las configuraciones más exigentes para edición de vídeo y foto, con pantalla Retina con True Tone de gran calidad en un diseño premium pero que requerirá el uso de adaptadores, dada su escasez de puertos. Pantalla 15,4" LED IPS 2.880x1.800 Procesador i7 2,6 GHz RAM 32 GB DDR4 Almacenamiento 512GB SSD PCIe GPU Radeon Pro Vega 20 Precio 3.947 euros

MSI GT75 Titan 8SG-016ES Un portátil potente para usuarios exigentes en tareas de edición de foto y vídeo con una pantalla grande que alcanza las 4K y una buena cantidad de puertos. Pantalla 17.3" IPS UHD (3840*2160) Procesador i9-8950H RAM 32 GB DDR4 Almacenamiento 1TB HDD + 512GB SSD GPU Nvidia RTX 2080 8GB Precio 4.179,05 euros

