Huawei Matebook X Pro, análisis: el inesperado candidato a mejor ultrabook con Windows

Si buscamos un portátil premium, ligero y con excelentes acabados hay muchas opciones más allá de los MacBook de Apple. Durante estas semanas hemos estado probando el Huawei Matebook X Pro, un potente rival en su segmento y una alternativa de lo más completa para quien desee un portátil de altas prestaciones sin descuidar la movilidad.

Huawei nos ofrece un ultrabook con pantalla de 13,9 pulgadas de alta resolución, táctil y sin bordes, un cuerpo ultra delgado fabricado en aluminio, cuatro altavoces estéreo y un procesador Intel i7 de octava generación. Aquí os ofrecemos el análisis del Huawei Matebook X Pro, presentado a principios de año y uno de los portátiles de alta gama que aspira directamente a convertirse en la mejor opción del mercado en términos de diseño, autonomía, pantalla y experiencia de uso. Vamos a ver hasta qué punto lo han conseguido, cuáles son sus puntos fuertes y en qué apartados queda por detrás de su competencia.

Huawei Matebook X Pro, especificaciones técnicas

Huawei Matebook X Pro Pantalla 13,9" LTPS táctil

(3000 x 2000 píxeles)

Gorilla Glass Procesador Intel Core i7-8550U (8a gen Kaby Lake) Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce MX150

2GB GDDR5 / Intel UHD 620 Memoria 8GB LPDDR3

2133Mhz Disco duro 512GB SSD Sonido 4 altavoces estéreo Dolby Atmos

4 micrófonos Conectividad WiFi 802.11a/b/g/n/ac, 2x2 MIMO, WiFi Direct, Bluetooth 4.1 Batería 57.4Wh LiPo Dimensiones y peso 304 x 217 x 14.6 mm

1.33 kg Sistema operativo Windows 10 Home

Huawei Share Otros Cámara frontal 1MP, lector de huellas, acelerómetro, 2 x USB tipo C, jack 3.5mm, USB 3.0 Precio 1.699 euros

El estilo del diseño sin marcos aplicado a los portátiles

Si por una razón el Huawei Matebook X Pro llama la atención es por su diseño estilizado. Pero no solo en términos de grosor y peso, también en optimización de espacio. El nuevo portátil de Huawei nos ofrece una pantalla de 13,9 pulgadas en la que para conseguir unos marcos ultra reducidos se han tenido que hacer algunos cambios. ¿Y cuál ha sido el más importante? Esconder la cámara frontal.

De la misma manera que en los móviles están añadiendo el 'notch' para poder ganar en pantalla sin perder en tamaño, Huawei ha apostado por una solución diferente en su Matebook X Pro. Es un remedio original que no recordamos en otros dispositivos y que es una de las señas de identidad de este portátil. Para conseguir ganar en pantalla han escondido la webcam en una tecla, entre el F6 y el F7.

La webcam está escondida entre las teclas F6 y F7. Una original idea para reducir los marcos.

La experiencia en videollamadas a nivel de calidad es aceptable. Contamos con solo un megapíxel y la grabación está limitada a 720p pero tanto la imagen como el sonido son suficientes para mantener una videollamada esporádica. Sin embargo el ángulo de grabación es muy incómodo. En varias ocasiones nos hemos encontrado moviendo la pantalla para haber si así se colocaba bien la cámara, todo para luego darnos cuenta que está fija en el teclado. Normalmente a la distancia habitual nos corta la parte superior de la cabeza, nos saca mucha papada y no nos encontramos cómodos teniendo una videollamada. Una solución interesante porque evita de manera fácil un problema de espacio, pero lo hace a costa de empeorar claramente la experiencia.

La decisión de la webcam quizás no sea la más acertada pero el Huawei Matebook X Pro puede presumir de no tener casi marcos y ofrecer una experiencia 'todo pantalla' excelente para su tamaño.

Pese a la original idea de ocultar la cámara frontal en una tecla que se mueve, el Matebook X Pro nos proporciona muy buenas sensaciones, también de robustez. Está fabricado en aluminio, el mecanismo de apertura no transmite fragilidad y el conjunto no pesa más de 1,33 kilogramos con un grosor de 14.6 milímetros que se reduce hasta los 5 milímetros en la parte más delgada. En comparación, es un portátil con un diseño similar al nuevo MacBook Air Retina pero con una pantalla incluso ligeramente más grande gracias a su ratio de pantalla del 91%.

El logo de Huawei está situado en la parte trasera como suele ser habitual para identificar todos los portátiles y si lo miramos desde abajo encontraremos los cuatro topes para que no resbale y cuatro pequeños tornillos. El borde derecho es completamente liso y se va estrechando. Tal es así que únicamente en la zona superior es donde tenemos el puerto estándar USB. En el borde izquierdo los conectores son incluso más pequeños ya que tenemos dos puertos USB tipo C y el jack de 3.5mm.

Borde lateral derecho con el doble USB tipo C y el minijack. Arriba el accesorio Matedock 2, incluido en la caja y que incluye otro puerto USB tipo C, HDMI, VGA y un USB en la parte de atrás.

Todo el resto de conexiones serán inalámbricas y lo cierto es que pese a que es cada vez más habitual, seguimos echando en falta más puertos como otro USB, un lector de tarjetas o un puerto HDMI. Para solucionarlo, Huawei nos ofrece su accesorio Matedock 2 que se conecta por el USB tipo C e incorpora precisamente conexión HDMI, un USB tipo C y puerto VGA.

Un buen teclado es imprescindible para que un portátil premium pueda ser considerado entre la lista de posibles compras. Afortunadamente el del Huawei Matebook X Pro es muy bueno. Es retroiluminado, resistente a salpicaduras, todas las teclas tienen el tamaño correcto, no hay mucho espacio para que se cuele suciedad y el recorrido es muy agradable pese a ser de solo de 1.1mm. Como usuario de un Macbook Pro Retina desde hace años, he estado muy a gusto con este teclado.

El touchpad es otro de los elementos que diferencian a los portátiles más sofisticados. En el Matebook X Pro tenemos una zona grande, de unos 15cm y ligeramente hundida sobre la superficie. El tacto es bueno y la sensibilidad muy precisa. Podemos clickar en cualquier sitio aunque será en la zona inferior donde están los botones izquierdo y derecho. También admite gestos aunque aquí sí hemos notado que las animaciones de Windows no son tan fluidas como las que hay en MacOS. Huawei nos ofrece un trackpad de gran nivel pero la respuesta del sistema quizás no esté a la altura y de vez en cuando hemos notado algún toque accidental.

Un gran teclado y un trackpad con buena precisión y fiabilidad son componentes imprescindibles para todo ultrabook premium. Afortunadamente los de este Huawei Matebook X Pro están a la altura y compiten contra los de cualquier otro modelo, incluidos los Macbook.

Si a esto le añadimos una pantalla táctil, nos queda un portátil muy cómodo de utilizar, donde todos los movimientos se realizan con soltura y trabajar sobre él es una gozada. A nivel de construcción poco se puede criticar a este Huawei Matebook X Pro, que se presenta directamente como uno de los portátiles con mejor diseño. Sin componentes fuera de lugar más allá de lo de la cámara y apostando sobre seguro para que la experiencia sea tan premium como su precio marca.

El botón de apagado/encendido actúa también como lector de huellas, una solución que funciona a la perfección y nos hace desearlo para todos los portátiles.

No nos gusta que justo debajo de la pantalla esté el logo de Huawei, una pequeña nota discordante que le resta minimalismo. Por el contrario también nos parece acertado la colocación de un lector de huellas justo en el botón de encendido. Es una posición muy lógica y nos ha parecido rápido y eficaz. De hecho, el lector es el mismo que Huawei utiliza en sus dispositivos móviles.

Dos de los cuatro altavoces Dolby Atmos están situados en el lateral, con un sonido muy bueno y perfectamente integrados en el chasis del portátil.

Justo en los bordes del teclado tenemos los cuatro altavoces estéreo y Dolby Atmos. Si a esto le sumamos otros cuatro micrófonos, nos queda un apartado de sonido con un muy buen nivel. El sonido es potente, envolvente y con buena fidelidad. Echamos en falta algo más de contundencia en los graves y tenemos algo de distorsión cuando superamos el umbral del 80% pero para ser un portátil tan fino el sonido que produce es bastante convincente. Huawei nos incorpora una aplicación dedicada a Dolby Atmos donde podremos configurar el estilo de sonido en función de varios sets predefinidos y un ecualizador.

Una pantalla 3K excelente empañada por algunos reflejos

Hemos hablado que el diseño del Matebook X Pro nos ha parecido de muy alto nivel, pero esta sensación no se mantendría si la pantalla no estuviese a la altura. Afortunadamente, el Matebook X Pro nos ofrece un muy buen panel LTPS de 13,9" y una resolución de 3000 x 2000 píxeles. La pantalla además es multitáctil, lo que como decíamos antes es un plus importante a la hora de manejarlo. Lo cierto es que probándola durante estas semanas nos damos cuenta que pese a que la interfaz de Windows no es la más adecuada, las ventajas de la pantalla táctil son muchas. Sobre todo en términos de movilidad. A veces es más fácil pulsar o deslizar con el dedo que irse al trackpad, sobre todo en aquellas pulsaciones que están cerca de las esquinas inferiores.

El Huawei Matebook X Pro nos ofrece un panel táctil sobresaliente. Colores muy acertados, brillo elevado y un contraste excelente.

Apple ha comentado en varias ocasiones que no incorporará por el momento pantallas táctiles en sus Macbook y esto abre la puerta para que otros portátiles como este Huawei Matebook X Pro les adelanten en este aspecto. Una desventaja de esta pantalla táctil es que hemos notado como a veces el tiempo de respuesta de la pantalla no es el más rápido. También se ensucia ligeramente más fácil, ya que pese a que incorpora una capa antihuellas, después de un tiempo usándolo sí se aprecia el uso y toca limpiarlo más a menudo. Pese a ello, pensábamos que sería un problema mayor y lo cierto es que la capa antihuellas hace un trabajo muy bueno.

Respecto al brillo de la pantalla del Matebook X Pro no tenemos quejas. Según los datos oficiales son 450 nits pero incluso diríamos que tenemos más. El contraste 1.500:1 es excelente, los colores ocupan el 100% de la gama de colores sRGB y se aprecian totalmente acertados. A nivel de homogeneidad, después de observar la pantalla con la herramienta WhiteScreenPage, vemos que no hay degradados evidentes.

A nivel de nitidez, la pantalla 3K del Matebook X Pro nos ofrece 260 ppp. Acostumbrado a pantallas Retina, la del portátil de Huawei es incluso un paso más allá. Respecto a los ángulos de visión también son buenos, aunque aquí hemos notado que contamos con más reflejos de los que nos gustaría. Es una lástima, ya que el panel es excelente pero en exteriores cuando la luz refleja directamente se nos antoja más difícil verla bien debido al cristal Gorilla Glass que incorpora.

Experiencia de uso: lo mejor que se puede esperar de un ultrabook con Windows 10

El Huawei Matebook X Pro se enciende en ocho segundos. En su interior encontramos un procesador SSD de 512GB de la marca Toshiba, uno de los responsables que todos los programas se abran rápidamente y sea muy agradable utilizar el portátil. De esta cantidad de almacenamiento nos quedan libres unos 460GB, distribuidos en dos particiones de 80GB y 381GB.

Windows 10 Home es el sistema operativo que encontramos en el portátil de Huawei. Afortunadamente, tenemos un software bastante limpio. Al contrario de lo que ocurre en sus móviles, en este caso Huawei nos da un Windows sin retocar, con únicamente una aplicación de Huawei preinstalada. Se trata de PC Manager, un gestor que permite realizar múltiples tareas desde el mismo sitio. Es la herramienta donde actualizaremos los distintos controladores, un lugar donde recibir ayuda directa de Huawei o temas de la garantía y finalmente una suite desde donde sincronizar el móvil Huawei y el ordenador para traspasar rápidamente fotos, vídeos y música. Esta última opción la hemos estado probando con el Mate 20 y es realmente rápida. Una lástima que únicamente sea compatible con móviles de la marca.

El Matebook X Pro llega con Windows 10 Home con únicamente la aplicación de Huawei Share como complemento. Ofimática, navegar, editar fotos... el rendimiento de este ultrabook no sorprende pero es más que suficiente para realizar estas tareas con soltura.

Utilizar el Huawei Matebook X Pro para navegar, escribir, editar o incluso jugar es bastante placentero, aunque sí notaremos algún tirón de vez en cuando. Estamos ante un ultrabook con microprocesador Kaby Lake de Intel y gráfica NVIDIA MX150, una combinación que no es suficiente rival para portátiles más gruesos pero sí nos ofrece una combinación de rendimiento y autonomía muy buena. En el interior tenemos un chipset i7 8550U acompañado de 8GB de memoria RAM LPDDR3, una lástima que no encontremos memorias DDR4.

Pruebas de rendimiento: así se comporta el Matebook X Pro

El Huawei Matebook X Pro que hemos probado incorpora un procesador Intel i7 8550U, sin embargo en las distintas pruebas no hay grandes diferencias con portátiles con el Intel i5 equivalente. Tenemos cuatro núcleos y ocho hilos con velocidades de hasta 1,8GHz. Respecto a la GPU, la NVIDIA GeForce MX150 está ensamblada por Samsung y cuenta con 2GB de tipo GDDR5.

Las pruebas con Cinebench R15 nos muestran que el chipset de Intel ofrece un nivel parejo al de las versiones más completas. Debemos recordar que estamos ante un ultrabook con un TDP de 15W, un número bastante bajo y que coloca al Matebook X Pro como un dispositivo más centrado en la eficiencia que en la potencia.

En PCMark 10, una prueba que comprueba la potencia de la CPU, este portátil consigue resultados un tanto por debajo de los del Lenovo Yoga 730 con su mismo i7. Más de 3.700 puntos que son suficientes para tareas multimedia y creación de contenidos, pero en juegos como comentaremos ahora se queda algo corto.

En las pruebas con PC Mark 8 Home Conventional 3.0 vuelve a quedar patente que este Matebook X Pro no destaca precisamente en fuerza bruta. Pese a incorporar un chipset más potente que por ejemplo el Xiaomi Mi Laptop Air, la puntuación está muy pareja.

Para analizar la GPU hemos optado por 3D Mark Fire Strike, un benchmark que también nos ha arrojado resultados un tanto cortos respecto a la competencia directa. La MX150 que incorpora es bastante superior a la Intel HD Graphics 620 integrada, pero es insuficiente para jugar.

En este modelo la velocidad está a 1.038 MHz y si la probamos con juegos de última generación como Bioshock, The Witcher 3 o Tomb Raider no superaremos los 30fps en resolución FullHD. Incluso a juegos más básicos como al League of Legends le cuesta alcanzar los 60fps en 1080p de manera estable. Los ultrabook han dado un salto en potencia enorme pero todavía creemos que les falta un punto para alcanzar ese mínimo satisfactorio para el gamer ocasional.

La unidad SSD del Matebook X Pro es de Toshiba y ofrece una velocidad de lectura de unos 3.150 MB/s, un valor bastante correcto. El dato de escritura es considerablemente inferior, de unos 1100MB/s y por detrás de otros SSD que alcanzan datos por encima de los 1500MB/s. Se repite un poco la tónica general, mientras a nivel de diseño y la calidad de componentes externos es sobresaliente, en términos de velocidad se queda en la media.

A nivel de conectividad contamos con un adaptador Intel 8265 de triple banda, conexión WiFi 802.11a/b/g/n/ac y Bluetooth 4.1. Durante este tiempo no hemos tenido problemas con internet ni a la hora de sincronizarlo con los auriculares bluetooth.

Dos aspectos importantes más allá de la velocidad son el ruido y la temperatura. Afortunadamente en estos dos aspectos sí cumple bastante bien. Es un portátil muy silencioso, cuando estamos navegando prácticamente no se escucha y cuando probamos con actividades que requieren más energía, el ruido no supera los 40dB. Respecto a la temperatura, el portátil se mantiene por debajo de los 75 grados centígrados al pasarle las pruebas de estrés de AIDA64.

Batería: aguantando una jornada completa

El Huawei Matebook X Pro incorpora una batería de 57.4Wh, que equivale a unos 7.565 mAh. La autonomía alcanzada se encuentra alrededor de las siete-ocho horas, con un uso variado y el brillo de la pantalla al 50%. Una jornada completa de trabajo y un tiempo bastante aceptable. No nos aguantará si vamos a pasar un día muy largo, pero si nos vamos por la mañana y volvemos después de comer no nos dejará colgados.

La autonomía es otro de sus puntos fuertes y pese a contar con una pantalla de alto brillo, el Matebook X Pro nos aguanta con soltura las 8 horas de uso.

Estamos ante un portátil bastante delgado y esto también influye en la capacidad de batería que tenemos. En este caso además se incluye una pantalla de alta resolución que consume bastante energía. Sin embargo la eficiencia es bastante buena y por ejemplo pese a contar con una gráfica dedicada de NVIDIA, para las acciones menos pesadas opta por la Intel UHD 620 integrada. En cuanto a la CPU, el chipset de Intel tiene un TDP (Thermal Design Power) de 15 vatios.

El cargador que viene con el portátil funciona a través del puerto USB tipo C del lateral derecho. Es un cargador de 65W que permite completar la batería en algo menos de tres horas, aunque el primer 50% lo rellenaremos en unos 45 minutos.

Huawei Matebook X Pro, la opinión y nota de Xataka

El Huawei Matebook X Pro no es un portátil económico, pero nos ofrece una experiencia de uso que muy pocas marcas logran alcanzar. En la eterna comparativa con los MacBook este portátil tiene un problema difícil de solucionar, el sistema operativo. Pero mas allá de eso Huawei no tiene nada que envidiar a Apple.

La pantalla táctil es excelente, con un brillo muy elevado y unos tonos muy agradables. Si a eso le sumamos su gran resolución y un diseño sin marcos, nos queda un dispositivo que nada más verlo enamora. Como usuario acostumbrado a trabajar directamente desde el portátil, hacerlo en el Matebook X Pro ha sido muy agradable. El truco de esconder la webcam no nos convence a la hora de tener videollamadas, pero lo cierto es que cuando miramos de nueva el panel se nos olvida. Huawei ha hecho una apuesta y ha preferido darle toda la importancia a la pantalla a costa de perder la webcam.

Huawei vuelve a demostrar con su Matebook X Pro que puede crear grandes productos. Tenemos un ultrabook con Windows muy eficiente en batería y rendimiento, una pantalla táctil excelente y un diseño de altísimo nivel en acabados, teclado y trackpad.

Huawei es un fabricante de tecnología con una gran cantidad de recursos y capaz de crear productos muy completos. Este Matebook X Pro es su apuesta más seria para intentar aspirar a mejor portátil del año, un producto que por su forma no destaca en rendimiento y potencia pero sí en casi todo lo demás.

La fiabilidad del trackpad es muy buena, el teclado es agradable pese al poco recorrido de sus teclas y el sonido es sorprendente para lo fino que es. Además se agradece su nivel de autonomía, unas ocho horas que encajan como anillo al dedo a lo que podíamos pedirle. Si buscas un portátil con Windows para trabajar aquí y allá, este Huawei Matebook X Pro es de las opciones más interesantes, siempre que estés dispuesto a invertir en ello.

8.9 Diseño9.0 Pantalla9.25 Rendimiento8.5 Teclado/Trackpad9.25 Software8.5 Autonomía8.75 A favor Diseño atractivo, muy compacto y con excelentes acabados.

Pantalla sobresaliente en nitidez, brillo y reproducción de color.

Autonomía suficiente para pasar la jornada de trabajo.

Sonido potente y envolvente con los cuatro altavoces Dolby Atmos. En contra Carece de ranura para tarjetas SD.

El cristal Gorilla Glass genera reflejos algo molestos.

El ángulo de grabación de la cámara frontal.

Precio elevado.



El ordenador ha sido cedido para la prueba por parte de Huawei. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas